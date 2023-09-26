Кировчане могут пожаловаться на переполненные автобусы в Минтранс РФ

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Министерство транспорта России запустило социологический опрос, в рамках которого горожанам предлагается высказаться о качестве обслуживания в пассажирском транспорте. Опрос проводится до 29 сентября. Рассказать о своих впечатлениях от работы автобусов и троллейбусов в городе Кирове можно, перейдя по ссылке.

Опрос проводится в рамках реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».