Киров в лицах. 12 июня, в День России, Киров отметил свой 650-летний юбилей

Хлынов, Вятка, Киров. Три названия объединяют историю одного удивительного и живописного города. 12 июня, в День России, он отметил свой 650-летний юбилей.

Поразительный масштаб

Для хорошего, продуктивного дня необходимо размяться, поэтому в 6-50 утра на Театральной площади началась зарядка. Горожане выстроились в цвета российского триколора и повторяли упражнения за тренером.

Участники не только зарядились позитивной энергией, но и установили рекорд по массовости. Более 4500 кировчан пришли поддержать акцию. Самому младшему спортсмену - Егору Махневу - всего 180 дней, а самому возрастному участнику - Нине Александровне Мошонкиной - 85 лет. «Это было круто! Замечательный заряд бодрости. Спасибо».

Уже в 11-00 от ул. Профсоюзной по ул. Карла Маркса с выходом на Театральную площадь прошло торжественное шествие трудовых коллективов предприятий и организаций города. Яркие, амбициозные, но главное, любящие свой город 15 тысяч кировчан сплочёнными рядами шли вдоль кировских улиц.

Колокол - голос России

Издалека я услышала изумительно чистый колокольный звон. Впервые мне удалось посетить фестиваль «Малиновый звон на Вятке». Участие в колокольном перезвоне приняли мастера из Кирова, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Новшеством фестиваля стала видео­трансляция с колокольни Спасского собора на уличный экран. Все присутствовавшие смогли не только насладиться необыкновенным звуком колоколов, но и своими глазами увидеть работу звонарей.

Вятская культура прекрасна. Ярмарка, развернувшаяся напротив Спасского собора, познакомила меня с творческими людьми - Екатериной и Александром Палатниковыми. Эта удивительная семья лепит и расписывает посуду.

Екатерина рассказала о том, что изготовлением тарелочек полностью занимается её супруг - Александр. «Мы воодушевлены Вятским краем, вятской дымковскою росписью. Муж родился на Кольском полуострове. Женился на мне и остался в Кирове. Саша вдохновлён народной культурой Вятки. Он переработал её по-своему и подобрал очень мягкие цветовые сочетания», - сообщила Екатерина.

Посуда, сделанная этими людьми, наполнена любовью и семейным теплом. «Хочется, чтобы в каждом доме царило счастье», - подытожила сказанное женщина. Жителям Кирова Екатерина пожелала семейного уюта, благополучия и праздника даже в самый обычный день.

Барыня дымковская

Мы с моей подругой Алиной Печеницыной, студенткой ВятГУ, обожаем что-нибудь делать своими руками, потому не смогли пройти мимо Александровского сада с его мастер-классами. Вместе с сотрудницами библиотеки № 4 имени М.Г. Исаковой мы создали статную красавицу - барыню дымковскую. Бумага, фломастеры, наклейки лежали на столике, за которым собрались участники мастер-класса от мала до велика. Все хотели создать что-то на память.

Библиотекарь Елена Серафимовна Устюжанина сообщила, что самостоятельно склеить куколку пришло много людей, в том числе и взрослых. «Надо отметить, что были не только дети, но и взрослые и даже пожилые горожане. Всем хотелось вспомнить своё детство, - сказала сотрудница библиотеки. - Главный вопрос, который я всем задаю: «Что вы можете пожелать любимому городу в этот день?»

- Побольше новых оформленных мест, чтобы к нам хотелось ехать людям из других городов.

Мы вместе

В 20-00 для жителей и гостей города спели Юлианна Караулова и «Иванушки International». Голоса тысячи человек слились воедино, чтобы петь вместе с любимыми артистами.

Эпичным завершением праздника был салют. Феерично, красиво и, главное, вместе кировчане завершили этот насыщенный день. «Сегодняшний праздник оставил много приятных впечатлений. Я хочу поздравить город с юбилеем и выразить благодарность тем, кто организовал столько мероприятий, подарив нам самые приятные воспоминания», - сказала Алина Печеницына.

Напомню, что празднование 650-летия Кирова продолжится 29 июня, в День молодёжи, и 22 сентября - в исторический день образования Хлынова. Продолжение следует…

Ксения АФАНАСЬЕВА.