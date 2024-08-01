Киров украсили новые граффити-работы

Ежегодно в Приволжском федеральном округе проходит фестиваль уличной культуры «ФормАРТ». Его цель - помочь молодым людям реализовать творческий потенциал, выразить свои идеи через искусство. В 2023 году в фестивальную программу была введена специальная номинация, посвящённая юбилею столицы Кировской области, - «Киров 650». Работы победителей были нанесены на стены зданий города в этом году.

Так, на фасаде школы № 10 появился мурал «Люди, люди» (авторы Иван Онофрей и Алексей Гурнянский), на здании Центра развития творчества детей и юношества появилась работа «Ушкуйники» (автор Арсений Кифоренко), а на стене жилого дома на улице Московской, 134 создан мурал «Киров 650» (авторы Арсений Кифоренко и Дмитрий Багин).

В этом году фестиваль уличного искусства «ФормAРТ» посвящён Году семьи в России. После первого этапа лучшей работой от Кировской области стал мурал Арсения Кифоренко «Радость жизни», который скоро будет нанесён на стену жилого дома по адресу: Солнечная, 31.

- «Радость жизни» - наша совместная работа с иллюстратором Петром Папихиным. Она показывает семейные ценности, чувства и эмоции между отцом и дочерью. Название работы соответствует тому, что мы видим на картине. Радость жизни - это время, любовь и эмоции, которые дарят нам близкие люди, - отметил Арсений Кифоренко.

Следующим этапом фестиваля «ФормАРТ» станет народное и экспертное голосование, которое определит победителей в 2024 году. Лауреаты будут объявлены уже в августе на финале в городе Кирове. В итоге в 14 регионах ПФО на объектах городской среды появятся новые граффити-работы.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам пресс-служб ГФИ и правительства Кировской области.