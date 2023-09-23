Киров трудовой. «Контролёр обязан быть внимательным»

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В чём особенность профессии контролёра ОТК? Наверное, в том, что он должен видеть и замечать больше, чем все остальные.

Обучиться этой профессии несложно. В Кирове, например, предлагают дистанционное обучение, где за 320 учебных часов вы получаете квалификацию «контролёр качества продукции и технологического процесса» четвёртого - седьмого разряда и документ установленного образца. Правда, обучение платное. Но чаще всего эту науку получают прямо на производстве. Тут тебе и наставник, и наглядная практика, да ещё и зарплату платят. А когда-то этой профессии обучались три года и даже защищали диплом.

Как стать хорошим контролёром? По каким критериям оценивают представителей данной профессии? Попробуем разобраться в этих вопросах вместе с контрольным мастером управления качеством завода «Сельмаш» Ольгой Рябовой, проработавшей в системе ОТК 30 лет.

Выбор без выбора

Вообще-то, Ольга мечтала стать педагогом. Деревенская девчонка из многодетной семьи, в которой она была младшим, пятым, ребёнком, с детства была приучена к работе и в школе училась хорошо. Поэтому легко поступила в Слободское педучилище. Но 1990-е годы внесли свои коррективы в планы девушки.

- В педучилище я должна была сама себя обеспечивать, - говорит Ольга. - А в СПТУ № 26 питание и проживание в общежитии были бесплатными. Поэтому я перешла учиться туда. Для меня это было доступно. Родители помогать не могли: мама на пенсии, отец - инвалид.

Получился выбор профессии без выбора. Но Ольга об этом не жалеет и считает, что, взявшись за любое дело, нужно делать его хорошо.

Учиться было легко. Уже на третьем курсе училища она подрабатывала на производстве и даже обучала своих сокурсников. В 1993 году девушка успешно защитила диплом и получила специальность «контролёр шинного производства». Это был предпоследний поток студентов, которых обучали по трёхгодичной программе. С третьим разрядом поступила на работу контролёром ОТК на Кировский шинный завод. Позже Ольга окончила Кировский кооперативный техникум по специальности «Товароведение» и повысила свою квалификацию.

На шинном заводе проработала 17 лет и ушла из-за вредного производства и из-за сменного скользящего графика. Следующие 10 лет трудилась в компании по производству упаковки для новогодних подарков. Взяли её штамповщиком, но уже через месяц перевели в контролёры ОТК.

На «Сельмаше» Ольга Рябова трудится с 2020 года. Пришла контролёром, через два года стала старшим контролёром, а недавно её назначили контрольным мастером.

О профессии

Главное в профессии контролёра ОТК, по мнению Ольги Рябовой, - внимательность, сосредоточенность и ответственность. Продукция должна быть качественной, конкурентоспособной и безопасной для конечного потребителя. За три десятка лет Ольга проверяла не только качество готовых изделий, но и все этапы их изготовления. То, что называют техпроцессом.

Ольга рассказала, как это происходило на шинном заводе:

- Я проверяла сроки изготовления и обработки материала, чтобы более старые материалы пускали в производство в первую очередь. Контролировала, чтобы на каждом агрегате были правильные размеры, проверяла комплектность. Затем осматривала внешние дефекты пока ещё неготовой продукции, чтобы их можно было исправить в процессе и избежать брака.

Главное, по мнению нашей героини, находится в сознании каждого рабочего. Обнаружив дефект, он должен его исправить. А если это невозможно, предъявить его контролёру, чтобы изделие списали и произвели учёт использованных материалов.

Ольга много времени провела у контрольного стола и считает эту профессию очень интересной:

- Здесь нужно быстро принимать решение: выпускать деталь в дальнейшее производство, исправить или забраковать. А для этого нужно очень много знать.

Наверное, поэтому она легко может выделить из общей массы рабочих настоящего профессионала, просто глядя на его работу. Уверенные движения, внимательный взгляд, все действия отточены.



- Всё должно работать в комплексе: глаза, руки, голова, - считает Ольга. - Контролёр работает органолептически (органолептика - метод определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. - Ред.). Я, например, научилась внутреннюю часть покрышек проверять пальцами. Прощупываешь и чувствуешь все изъяны. А на металле больше оцениваешь глазами все шероховатости, заусенцы. Другой орган работает.

Наставничество

Учеников у Ольги было много, и не сосчитать. На шинном заводе на подготовку каждого ученика отводилось три месяца. Учили сразу на высший разряд и обязательно проводили аттестацию. Со многими из своих выпускников Ольга общается до сих пор. Сейчас, когда поток кадров большой, на обучение к мастеру приводят иногда сразу по два-три человека. Здесь важно терпение.

- Приходят абсолютно разные люди, - говорит Ольга. - Кто-то быстро схватывает. А некоторые очень нервничают. Им нужно дать время для адаптации. Тогда они начинают принимать информацию и понимать теорию, работать руками, воспринимать техническую документацию. Иногда человек так волнуется, что приходится просто брать его за руку и делать всё вместе. И объяснять приходится не по разу.

Контролёру важно научиться уверенно пользоваться мерителями и знать все допуски и ограничения по техпроцессу, чтобы вовремя принимать решения по детали. А будет толк из стажера или нет, Ольга понимает быстро, порой интуитивно.

- Кто хочет работать, видно, - говорит Ольга. - Он спрашивает, смотрит за моими действиями. И ещё он должен научиться работать в коллективе. Это же поток. За одним контрольным столом работают несколько человек. Этапы проверки изделия разные по сложности. Надо понимать друг друга, меняться местами, договариваться. И план нужно выполнять, не тормозить, работать в едином темпе.

Контрольный мастер

Когда осваиваешь профессию постепенно, знания приобретают глубину, а умения и навыки становятся уверенными и чёткими. Человек начинает с азов, сталкивается с трудностями, преодолевает их и знает цену каждому достигнутому результату. Как правило, из таких работников получаются грамотные и мудрые руководители. Они понимают проблемы своих подчинённых, хорошо отличают правду от лжи, чутко отслеживают ситуацию и принимают правильные решения.

Путь Ольги Рябовой в профессии был именно таким. Став контрольным мастером, она чётко понимает свои обязанности и задачи.

- Контрольный мастер должен обеспечивать работу контролёров и помогать новеньким адаптироваться в коллективе и в рабочем процессе. В общем, это и руководитель, и первый помощник. Я считаю, в работе надо помогать друг другу, не зацикливаться на ошибках. Главное - найти выход из ситуации, чтобы предотвратить плохие последствия.

В цехе, где трудится Ольга, работают более ста контролёров под руководством трёх контрольных мастеров. Коллектив в основном женский. Хотя недавно здесь появились молодые ребята, которые работают на проверке самых тяжёлых изделий весом до восьми килограммов. Есть мнение, что работать в женском коллективе непросто. Ольга к тонкой душевной организации женщин относится спокойно. Личное не обсуждает. Её интересует профессиональная сторона.

- Человек должен работать, - считает она. - А в процессе особо не поговоришь. Будешь болтать - пропустишь всё на свете. Контролёр обязан быть внимательным.

Сама Ольга в любой момент готова встать за контрольный стол, если нужно. Для профессионала помочь коллегам - обычное дело. Есть у контрольного мастера и заветное желание.

- Очень хочется, чтобы спецоперация быстрее кончилась нашей победой и мы работали в более спокойном темпе.

Екатерина ПАНКРАТОВА.