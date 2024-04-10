Киров театральный. Обзор культурной жизни региона за март 2024 года

Нынешний март в культурной жизни более всего отметился событиями в театральной сфере. Но свою метку оставили и другие события, затрагивающие вятскую культуру. В том числе, что особо радует, продолжается процесс приведения в порядок зданий, в которых располагаются учреждения культуры. Впрочем, обо всём этом по порядку.

Фото circus-kirov.ru.

Кировский цирк отремонтируют

Кировский цирк давно нуждается в ремонте. Об этом говорят не только горожане. Так, в 2022 году, в рамках визита в Кировскую область, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в сопровождении директора Росгосцирка Сергея Белякова посетила Кировский государственный цирк. Они осмотрели арену, репетиционные залы и другие помещения и обсудили ход подготовки к предстоящей реконструкции здания, в котором капитального ремонта не было в течение 45 лет, то есть за всё время существования учреждения.

И вот, свершилось: председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому утверждены изменения в перечень объектов капитального строительства, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство». В данный перечень включено здание Кировского государственного цирка. На его реконструкцию в течение трех лет, начиная с 2026 года, направят порядка 1,8 млрд рублей. Весь объем предстоящих работ планируется завершить в 2028 году.

Фото cultura.kirovreg.ru.

Первые места у кировчан

В рамках фестиваля «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, ежегодно проходит конкурс афиш и плакатов, на котором создаются уникальные творения, популяризирующие фестиваль. Для участия в нём предварительно в рамках регионального конкурса отбирают лучшие работы.

В этом году в детской номинации победу одержали шесть талантливых кировчан, двое из которых стали лауреатами первой степени. В молодежной номинации выявили трех победителей. Награждение лауреатов регионального этапа состоялось 15 марта в Народной галерее Областного Дома народного творчества.

Фото cultura.kirovreg.ru.

Пермские гастроли «Зурбагана»

Народный театр книги «Зурбаган» провел гастроли в Перми. На сцене Пермского дома народного творчества «Губерния» кировчане показали спектакль-игру «Метель» по повести А.С. Пушкина.

Спектакль был с большим успехом принят публикой Перми. История нашла отклик в сердцах зрителей. Постановка смотрелась на одном дыхании, а аплодисменты после спектакля были искренними и долгими.

В свою очередь, в рамках этих гастролей актриса Пермского академического Театра-Театра Татьяна Синёва и участники студии творческого развития «Оперение» провели для ребят из театра «Зурбаган» мастер-класс.

Театр книги «Зурбаган», созданный при библиотеке имени Грина, уже стал победителем регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» и обладателем специального диплома в номинации «Лучшая режиссура», а актер театра Илья Криницын получил диплом за лучшую мужскую роль.

Большая кировская премьера

В кинотеатре «Смена» состоялся предпремьерный показ фильма «Позывной «Пассажир» (16+).

Первыми зрителями киноленты стали ветераны боевых действий, командиры и служащие воинских частей, семьи участников СВО, студенты.

Картина повествует о событиях 2015 года. Главный герой - молодой писатель, который проживает в столице жизнь, далёкую от ключевых событий страны. Всё меняется, когда он узнаёт, что его брат пропал без вести на Донбассе. Герой фильма отправляется на его поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь. В основу сюжета лёг роман Александра Проханова «Убийство городов».

- Этот фильм, оставаясь произведением искусства, является оружием. Мы надеемся, что этот фильм поможет нам победить, - рассказал писатель Александр Проханов.

Режиссер и сценарист фильма - Илья Казанков, главную роль исполняет Антон Шагин, который известен по ролям в таких картинах, как «Союз спасения», «Конёк-Горбунок», «Довлатов».

Фото cultura.kirovreg.ru.

Булгаков в Кирове

В Театре на Спасской представили премьеру спектакля «Записки юного врача». Спектакль режиссёра Яны Селезнёвой поставлен при поддержке федерального проекта «Культура малой родины».

В новой постановке режиссер обращается к циклу рассказов Михаила Булгакова о жизни молодого врача, волею судьбы оказавшегося в заснеженном селе Мурьево. В стенах Никольской больницы вчерашний студент становится опытным доктором.

Специально для спектакля были изготовлены монументальные декорации, создающие эффект присутствия в той самой больнице далекой провинции.

- Ожидаемо, что к спектаклю о враче реквизитом станут медицинские инструменты и стеклянные пузырьки с препаратами. Однако за кулисами замешивают гипс и готовят пилу, а наши бутафоры работают над чёрным шлемом с великолепными перьями, - рассказали в театре.

Специально к этой премьере в фойе Театра на Спасской открылся миниатюрный музей медицины.

Фото cultura.kirovreg.ru.

Диорама обновляется

В Кирове начался ремонт фасада музейно-выставочного центра «Диорама». Работы ведутся в преддверии 650-летия города Кирова.

В результате комплекса ремонтных работ будет обновлен фасад Диорамы, планируется установить подсветку. Будет также отремонтирован и узнаваемый всеми символ диорамы - барельеф на фасаде здания, выполненный народным художником России Виктором Сониным, скульптором студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Все мероприятия предполагается завершить к юбилею Кирова.

Напомним, что к юбилею областного центра планируется провести ремонт целого ряда исторических зданий - колледжа имени И.В. Казенина, Дома-музея М.Е. Салтыкова-Щедрина, Репинского особняка, Диорамы, фасада Вятской филармонии. На данный момент уже преобразились Кировский драматический театр, «Приказная изба», Дом народного творчества, музей К.Э. Циолковского.

Подвели итоги театрального фестиваля

Подведены итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Кировская область завоевала две награды.

За лучшую режиссёрскую работу отмечена заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Ефимова, режиссёр спектакля «Метель» (12+).

В рамках конкурса на лучшую разработку афиши и плаката окружного фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» второе место заняла Анастасия Шелеметьева. Она представила афишу для спектакля «Пеппи» по мотивам произведения Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок».

Работа народного театра книги «Зурбаган» была отмечена в пятерке лучших постановок среди молодежных театров ПФО.

Победителем в номинации «Лучший молодежный спектакль» стала постановка «Дракон» (12+) образцового коллектива «Театрально-музыкальная студия «Маска» (Нижегородская область). В номинации «Лучший детский спектакль» первое место получила постановка «Крылья» (6+) студии творческого развития детей «Оперение. Соль» (Пермский край).

Обзор подготовил Сергей СМОЛИН.