«КЧХК» направил более 1,6 млрд рублей на охрану окружающей среды в 2023 году

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» подведены итоги природоохранной деятельности за 2023 год. Общие расходы и инвестиции по этому направлению составили более 1,6 млрд рублей.

Основными направлениями природоохранной деятельности филиала «КЧХК» в 2023 году стали: увеличение эффективности работы газоочистного оборудования цехов; исключение риска попадания загрязняющих веществ в водооборотные циклы предприятия; повторное использование производственных вод.

По результатам инвентаризации отходов актуализирован их перечень. В полном объеме выполнена программа производственного экологического контроля и подтверждено отсутствие превышений нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Филиал «КЧХК» продолжил сотрудничество с вузами Кировской области по научным направлениям минимизации уровня воздействия на окружающую среду в ходе производственной деятельности филиала. Предприятие оказывает поддержку развитию экологического образования в городе, работает с общественными организациями, проводит экологические мероприятия и акции. Примером этому стала уже традиционная акция по посадке деревьев «Добрый росток». В 2023 году мероприятие прошло в парке «Южный». Сотрудники филиала «КЧХК» приняли участие в общероссийском экологическом диктанте.

Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по экологии, начальник экологического отдела, член Общественной палаты Кировской области:

В 2024 году приоритетами экологической политики предприятия остаются снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения надежности производства, его модернизации, соблюдение природоохранного законодательства, достижение уровня экологической безопасности, соответствующего лучшим показателям в отрасли.

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