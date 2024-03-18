Картины в прицеле телекамеры. Коллектив ГТРК «Вятка» стал лауреатом премии КО за проект «Искусство увидеть»

Фото www.gtrk-vyatka.ru.

На прошлой неделе состоялось памятное для его участников событие: в региональном правительстве были вручены премии Кировской области. Лауреатами в нескольких номинациях стали как отдельные граждане, так и целые коллективы.

Фото ВятГУ.

Одну из наград получил творческий коллектив ГТРК «Вятка» за телепроект «Искусство увидеть». Как заметила его руководитель, режиссер ГТРК «Вятка» Татьяна Халезова, эта премия не только для тех, кто принимал непосредственное участие в съемках проекта, но и для всего коллектива телекомпании, в котором работают творческие и высокопрофессиональные люди.

Сам же телевизионный проект «Искусство увидеть» уже стал частью культурной жизни региона. Зрители охотно смотрят ролики, которые рассказывают о произведениях искусства, хранящихся в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых.

Телевидение для просвещения

Проект «Искусство увидеть» представляет собой ряд коротких (порядка трех минут каждый) видеороликов, которые рассказывают об отдельных картинах и предметах искусства из собрания областного художественного музея. На сегодня снято уже более 340 таких сюжетов.

Говорят, краткость - сестра таланта. Эта сентенция вполне относится к тому, что делал и делает творческий коллектив проекта «Искусство увидеть». Нужно обладать высоким мастерством, чтобы за три минуты рассказать и о художнике, и о картине, и даже об отдельных ее деталях. И при этом сделать такой рассказ интересным для зрителя.

Успех этого проекта во многом связан с тем, что творческий коллектив возглавляет режиссер Татьяна Халезова, которая работает на кировском телевидении уже более полувека и дважды становилась лауреатом национальной телевизионной премии «ТЭФИ-регион».

- Кому в голову пришла идея снимать ролики о картинах? - спросил я Татьяну Алексеевну.

- Ранее у нас, на телевидении, не было ничего подобного. Вот и возникла идея попробовать новый формат - рассказ о картинах. Её автором была директор ГТРК «Вятка» Ирина Русских. Она мне предложила возглавить творческий коллектив и заняться этим проектом, что я, собственно, и сделала. И вот уже четвёртый год я являюсь автором и режиссёром сюжетов в этом проекте.

- А почему такое название - «Искусство увидеть»? Почему не «Искусство видеть»?

- Потому что мы не просто говорим, что художник написал ту или иную картину. Мы рассказываем, почему она появилась, что хотел автор нам в ней раскрыть, почему у художника такой стиль, и другие аспекты, которые невозможно обнаружить при беглом осмотре картины. Для нас было важно понять и показать зрителю идею творчества художника, смысловые пласты, которые находятся за каждым таким произведением искусства.

- И специалисты художественного музея вам в этом помогали?

- Конечно. Мы очень плотно сотрудничаем с музеем. Без него мы ничего бы не сделали. Нам много помогают люди, которые там работают. Например, работники фондов. Они приносят нам эти картины, помогают их переставлять с мольберта на мольберт, оказывают другую необходимую помощь. Ну и, конечно, искусствоведы. Люди, которые дают мне фактический материал о картине, о художнике. Среди таковых я могу назвать Анну Шакину, Ольгу Крупину и других специалистов. А вообще, хочу вам сказать, фонды нашего музея - это кладезь, который невозможно исчерпать, так много там есть интересного и неизвестного широкой публике.

- Учитывая размер фондов художественного музея, вам такой работы ещё надолго хватит.

- Да. Наш проект - это всерьёз и надолго. Мы ведь с помощью его выполняем ещё одну важную функцию телевидения - не только информировать граждан, но и просвещать. Наша телекомпания всегда этим занималась. И этот проект - часть такой работы.

- С командой, которая с вами работала, вам повезло?

- Команду формирует режиссёр. Он выбирает тех, кто может лучше воплотить задуманное. Вот и я точно так же оценивала тех, кто занимался подготовкой роликов: смогут они выполнить задачу или нет? Они смогли. И дальше, без сомнения, будут работать с такой же отдачей. Это люди очень профессиональные. И я бесконечно рада сотрудничать с ними.

Всегда за кадром

Фото vk.com.

Лауреатами премии Кировской области стали и другие члены творческого коллектива проекта «Искусство увидеть»: телеоператор Руслан Быкасов, звукорежиссеры Дмитрий Изергин и Светлана Кушкова, руководитель группы монтажеров Михаил Тюлькин и диктор цикла программ - актер театра кукол Андрей Огородников.

Операторы, звукорежиссеры и монтажеры всегда остаются за кадром. Такова специфика их работы. Мы смотрим новостной сюжет по телевизору, но из съемочной группы видим лишь репортера. А ведь труд того же оператора не менее важен, а часто и опасен (если съемки идут в горячих точках).

К тому же оператор - это глаза режиссера. От его профессионализма, от его умения «сделать» кадр зависит очень многое. Вот и Руслан Быкасов стал участником этого творческого коллектива не случайно.

- Как вы попали в команду проекта «Искусство увидеть»?

- В коридоре встретился с Татьяной Алексеевной, и она говорит: «Собираемся делать проект совместно с музеем Васнецовых, не хотел бы в нём поучаствовать?» А Татьяна Алексеевна для меня величина большого масштаба. И любое предложение от неё всегда очень интересно. Хотя до этого с ней редко приходилось работать. В общем, это предложение меня заинтересовало, и я согласился. Прошло уже много времени, сделано триста с лишним выпусков, и я не раскаиваюсь в своём согласии. Наше совместное творчество продолжается и сейчас.

- Комфортно ли вам работать с таким заслуженным режиссёром?

- Татьяна Алексеевна - профессионал, и профессионал такого уровня, что я не могу с кем-либо её сравнить. Она даёт советы, рекомендации. Несмотря на то что у меня есть собственный, и немалый, опыт - жизненный и профессиональный, у Татьяны Алексеевны можно многому и долго учиться. Поэтому я рад, что судьба свела нас на этом проекте.

- Эти ролики отличаются от новостных сюжетов и репортажей. Насколько сложна в них работа оператора?

- Ну, когда картина приятного, как я называю, размера, то большой сложности нет. Но есть произведения, по которым надо ползать с лупой. Например, гравюры. Я помню, была гравюра, изображающая Пушкина с компанией, размером в три спичечных коробка, - вот тут пришлось попотеть. Я ведь не только должен показать, что вижу своими глазами, но и донести до зрителя все детали изображения, чтобы он понял, что происходит на этой малюсенькой гравюре. Такая работа очень сложна, отнимает много времени, сил и нервов.

- Какие-то сюжеты запомнились особо?

- Гравюры. Смотришь на них и поражаешься. Пятнадцатый, шестнадцатый век, а сделано так, как будто мастер использовал лазерные технологии. Или нэцкэ, фигурки из Японии, о которых мы тоже сделали ролик. Древность поражает. Уникальные вещи. Последняя работа -

о кружевах. Там реально трудно снимать, чтобы передать всё мастерство изготовления.

- Довольны ли вы тем, что стали лауреатом премии Кировской области?

- Для меня любая награда приятна. Труд оператора не всегда заметен, а потому и оценивают его не часто. Чаще наград удостаиваются журналисты или режиссёры. И когда меня, оператора, назвали в числе лауреатов, то было, конечно, приятно.

Плодотворное сотрудничество

Проект «Искусство увидеть» - не только творчество сотрудников ГТРК «Вятка», немалую роль в его реализации играет и Вятский художественный музей (ВХМ), о чём выше сказала Татьяна Халезова.

Фото www.gtrk-vyatka.ru.

Как отметила директор ВХМ Анна Шакина, она очень довольна взаимодействием музея и телекомпании.

- Мы рады за наших коллег, - сказала Анна Владимировна. - И надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. На мой взгляд, команда ГТРК «Вятка» очень бережно подходит к художественным произведениям, очень вдумчиво. И здесь они достойны благодарности и такой высокой награды.

- Для музея такая работа не была лишним обременением?

- Нет. Мы, работники музея, должны собирать, сохранять, изучать произведения искусства. Но помимо этого, мы должны пропагандировать то, что собрали, сохранили и изучили. Этот проект как раз относится к последней задаче, которую мы обязаны делать. И ГТРК нам прекрасно в этом помогает. Но мы хотим расширить доступность этого проекта. Чтобы зрители могли видеть ролики не только по телевизору или в интернете. У нас есть медийное пространство. Там мы запустим показ всех роликов, которые телекомпания сняла за эти годы, чтобы зрители могли посмотреть их в большом формате.

- Вы так активно участвовали в реализации проекта, а премию дали коллективу ГТРК «Вятка». Вы не чувствуете себя обделёнными?

- Нет. Мы издали альбом о нашем музее, и за него коллектив авторов (в том числе и те, кто работал над проектом «Искусство увидеть») получил премию Кировской области. Мы предоставляем наше собрание многим. Но вот снять сюжеты о нём, сделать его достоянием широкой зрительской аудитории - это целиком заслуга сотрудников ГТРК. Именно за это они и получили премию. Получили её заслуженно, за свой труд.

Сергей СМОЛИН.