Картина маслом. Минобр оставил большинство школ Кирова без капремонта

Фото kirovreg.ru.

«Лучше быть, чем казаться» - по такому принципу жил герой романа Валентина Пикуля «Честь имею». А вот команда нынешнего губернатора руководствуется прямо противоположной установкой. Им важнее создать видимость бурной деятельности и значительных результатов, чем реально сделать что-то.

К сожалению, такой вывод - не результат досужих измышлений. Он основывается на итогах работы областного правительства и подкреплен реальными фактами.

Так, на днях в Кировской гордуме был заслушан вопрос о капитальном ремонте муниципальных школ. Там выяснилось, что региональное министерство образования на своем уровне провалило эту работу.

В результате большинство кировских школ, которые можно было привести в порядок в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» (утверждена в 2022 году и действует до 2026 года) и за федеральный счет, в ближайшие годы отремонтированы не будут.

Доклад о капремонте муниципальных школ представила депутатам начальник городского департамента образования Арабелла Шарыгина.

По словам чиновницы, как только федеральная программа была запущена, муниципалитет подготовил заявку в министерство образования Кировской области на капитальный ремонт 50 школ. Она была подана в августе 2022 года. Однако в план капремонта на 2023 год не вошло ни одно образовательное учреждение города Кирова. Напомним, что куратором системы образования на тот момент был первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, а региональный минобр возглавляла Ольга Рысева.

Повторная заявка от муниципалитета была подана в июне 2023 года. В нее включили уже 54 школы с разбивкой по годам: на 2024 год - 17 образовательных учреждений, на 2025-й - 19 и на 2026-й - 18. Приоритетность ремонта диктовалась фактическим состоянием зданий, то есть первыми шли те, которые нуждались в срочном ремонте, а последними - те, которые еще «терпели». Вот только региональное министерство образования в отправленную в Москву заявку включило лишь последние 18 школ. Возражения муниципальных чиновников по поводу такого выбора были проигнорированы.

Ни одна кировская школа не была включена в план капремонта и во время дополнительного отбора участников программы «Модернизация школьных систем образования», который проходил в 2024 году.

Фото kirovreg.ru.

Таким образом, городская система образования может рассчитывать на приведение в порядок только 18 объектов, плюс еще парочки, которые могут попасть в дополнительный отбор. Это треть от необходимого. При этом городу придется за свой счет решать проблемы аварийного состояния отдельных школ, таких, например, как № 16, 32, 45 и 73.

В феврале 2024 года «Вятский край» уже писал о том, что из-за стремления отдельных региональных чиновников выглядеть перед московским начальством лучше, чем они есть, в Кировской области занижалось количество требующих капремонта школ. Поэтому, когда по решению Президента России была запущена программа «Модернизация школьных систем образования», у нас ветхими числилось лишь 16 образовательных учреждений. И потом весь 2023 год ушел на то, чтобы нарисовать на месте «потемкинских деревень» объективную картину.

В результате за первые два года (точнее, только за 2022-й) было отремонтировано всего 15 школ, а на 2024-й в плане значилось лишь шесть образовательных учреждений. И, похоже, в оставшуюся половину срока действия федеральной программы картина кардинально не изменится.

Не важно, что сегодня куратором министерства образования является зампред Светлана Шумайлова, а не Дмитрий Курдюмов. При таком «кривом» старте результат не может быть иным. К тому же сам минобр по-прежнему возглавляет Ольга Рысева, а потому формальному подходу к заявке на капремонт кировских школ тоже не стоит удивляться.

Артём ОБЛОМОВ.