Как вернуть людей на село? Создана группа для разработки мер поддержки молодых специалистов-аграриев

В Кировской области идет подготовка новой стратегии развития региона. В этом процессе принимают участие несколько рабочих групп, каждая из которых отвечает за определенное направление: промышленность, аграрный сектор, систему социального обеспечения и т. п. Активно подключились к формированию стратегии депутаты Законодательного собрания и члены Общественной палаты Кировской области (ОПКО). На разных площадках обсуждаются проблемы и цели развития земли вятской. И иногда такого рода дискуссии проходят очень оживленно.

Большую актуальность в последнее время приобрела проблема нехватки кадров. Безработица на самом низком историческом минимуме, а рабочих рук всё равно не хватает. Причём если раньше кадровый голод особенно остро ощущался в здравоохранении, образовании и других сферах, в которых требуются специалисты с высшим образованием, то сегодня нет в достатке даже тех, кто вообще не имеет специальной подготовки.

Один из секторов вятской экономики, в которых остро ощущается дефицит рабочих рук, - аграрный. Об этой проблеме говорят уже не первый год, но решить её никак не получается. А положение дел меж тем усугубляется всё больше и больше.

В поиске решения

На одном из обсуждений кадрового дефицита в аграрной комиссии ОПКО ситуация была названа катастрофической. Проблема стала более выпуклой на фоне проявившихся этим летом ценовых диспропорций: низких (ниже себестоимости) цен на сырое молоко и зерно и высоких - на дизельное топливо. Но если ценовые колебания Правительству РФ удалось сгладить, то обеспечить сельхозпредприятия достаточным количеством рабочих рук оно оказалось не в состоянии, да и не стояло перед федеральными чиновниками такой задачи. Поэтому и отдали они ее решение на региональный уровень.

После того как в октябре этого года в Кирове прошел Слет сельской молодежи регионов ПФО, совместными усилиями депутатов Законодательного собрания области, представителей министерства сельского хозяйства региона, сельхозпредприя­тий, общест­венности и Вятского государственного агротехнологического университета (ВятГАТУ) была сформирована рабочая группа по разработке документа, предусматривающего меры поддержки молодых специалистов, которые живут и трудятся на селе.

Первое заседание этой группы прошло в конце ноября этого года. На нём собравшиеся попытались оценить серьёзность проблемы и её причины, а также предложили свои варианты решений.

По версии ректора Вятского государственного агротехнологического университета Елены Симбирских, молодёжь не хочет оставаться на селе из-за неразвитой инфраструктуры, отсутствия хорошей зарплаты и низкого качества дорог. Для того чтобы студенты ВятГАТУ после окончания вуза возвращались на село, нужно обеспечить им дополнительные стипендии во время учёбы (за счёт предприятий, которые имеют на них виды), выплату подъёмных с разумными условиями отработки, зарплату не ниже уровня городской, доступное жильё и программу льготного автокредитования, а также дать им наставников на предприятиях.

На предложение ректора тут же откликнулся министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Евгений Софронов. По его словам, в регионе уже действует программа комплексного развития сельских территорий. С 2024 года она предусматривает новое мероприятие по строительству на сельских территориях жилья, которое будет предоставляться по договору социального найма.

- Изначально было выделено 67 миллионов рублей, - сообщил министр. - Но на сегодняшний день Москва подтвердила увеличение финансирования до 244 миллионов. На эту сумму планируется до конца следующего года построить 60 индивидуальных жилых домов. Информация по муниципалитетам уже собрана и сейчас обрабатывается.

Отдельные аграрные предприятия области внедрили в практику выдачу единовременного пособия.

- Молодым специалистам, которые приходят к нам на предприятие, мы уже платим подъёмные в размере 500 тысяч рублей, - поделился своим опытом руководитель СПК «Красное Знамя» (Кумёнский район) Владимир Шулаев.

Шулаев мог бы рассказать и о решении жилищного вопроса в деревне Парфёновщина (центральная усадьба «Красного Знамени»), благо и такой опыт у хозяйства имеется. Но на данном заседании руководитель предприятия не нашёл нужным упомянуть об этом.

Впрочем, не только «Красное Знамя» может похвастаться своими практиками привлечения специалистов на село. Есть они и в других сельхозпредприятиях региона. Так, племзавод «Октябрьский» в пос. Вичёвщина Кумёнского района, которым руководит Александр Росляков, уже много лет вкладывает деньги в строительство нового жилья для своих сотрудников. Из таких домов там целый посёлок в посёлке вырос.

Но, несмотря на все эти меры, решить проблему кадрового дефицита полностью не удается даже передовикам аграрного сектора региональной экономики.

Решать проблему комплексно

Член общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ Фаат Хайруллин полагает, что быстро решить проблему дефицита кадров на селе не получится:

- У нас в оборонной промышленности после начала СВО резко вырос уровень зарплат. Многие вакансии там в результате были закрыты, в том числе и за счёт других секторов экономики. Но, несмотря на это, даже в ОПК потребность в кадрах остаётся. А сельское хозяйство - не оборонка. Аграриям приходится работать в рыночных условиях. Здесь многое решает экономика. Нельзя иметь низкие закупочные цены на молоко и зерно, подорожавшую на 37 - 40 процентов солярку - и при этом повышать зарплаты, увеличивая издержки. Поэтому и зарплаты в сельскохозяйственной отрасли сего­дня по стране ниже, чем в экономике, в целом на 36 процентов. У нас и так за этот год упал уровень рентабельности сельских предприятий. По России он был порядка 20 процентов, а в этом году будет где-то 15, да и то с учётом субсидий и дотаций. Так что по уровню зарплат сегодня наши аграрии конкурировать с оборонкой не могут. А потому отток специалистов из села в город сохранится.

Не помогут, считает Фаат Хайруллин, в решении проблемы отдельные улучшения жизни селян, будь то дороги, зарплаты или жилье, так как нужно изменять ситуацию комплексно.

- Мы должны понимать, какой запрос есть у тех, кто хотел бы работать на селе. Кого-то меньше волнует уровень зарплаты, зато без интернета он жить не согласен. Кому-то нужны развитая социалка или удобный режим работы, а кто-то присматривает себе место с учётом возможности быстро добраться до областного центра. Поэтому при решении кадровой проблемы нужно все эти потребности учитывать и комплексно их обеспечивать.

У нас, например, есть хороший опыт строительства коттеджей на селе, но мы видим, что сегодня многие из них пустуют. Хотя хозяйства, которые такое жильё построили, обеспечивают людям хорошие зарплаты и хорошие условия работы. Но людям всё равно чего-то не хватает, а значит, нужно смотреть, чего именно, и это создавать.

Так что, говорит Хайруллин, сидеть сложа руки не годится. Нужно менять село, но нужно менять и отношение к селу на уровне общества. А для этого надо активнее пропагандировать передовой опыт работы наших аграриев, показывать положительные перемены в их труде и в их жизни.

Неплохо было бы, замечает Фаат Мударисович, вернуться к практике распределения выпускников вузов, которые учатся за бюджетный счет.

Ну и, наконец, студенты нашего аграрного вуза могли бы принимать более активное участие в сельхозработах (посевная, заготовка кормов, уборочная), если бы был разработан гибкий график прохождения ими производственной практики.

Таким образом, внедрение комплекса этих мер положило бы начало переменам к лучшему. Но ожидать, что они будут быстрыми, не стоит.

Сергей СМОЛИН.