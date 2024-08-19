Как считать будем? КО не выполнила программу переселения граждан из аварийного жилья

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Недавно председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл оперативное совещание со своими заместителями. Одним из вопросов на нём было исполнение государственной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Зампред правительства Марат Хуснуллин отчитался о ходе выполнения программы и назвал регионы, которые выполнили план наилучшим образом. Думается, не стоит удивляться, что Кировской области в этом перечне нет.

В передовиках не значится

Значительная часть регионов страны, цитирует федерального зампреда «Российская газета», досрочно справилась с задачей по расселению аварийного жилья, которое было признано непригодным до 1 января 2017 года. Таких передовиков насчитывается 41. В 2024 году, например, перевыполнили план расселения в Чувашии, Владимирской, Ивановской, Калужской, Новосибирской, Смоленской, Орловской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Еще в 22 регионах уже взялись за следующий объем непригодного жилого фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по январь 2022-го.

Всего расселено 12 миллионов квадратных метров жилья и переехало уже 726 тысяч человек, из них по новой программе почти 640 тысяч квадратных метров аварийного жилья выведено из эксплуатации, а новые квартиры получили 33 тысячи человек.

На продолжение программы расселения, в соответствии с Посланием президента России Федеральному собранию, предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 330 миллиардов рублей.

И вот что интересно: по словам Хуснуллина, примерно четверть переселённых с 2019 года граждан улучшили жилищные условия по собственным программам регионов без финансирования из федерального бюджета. Так и тянет задать риторический вопрос: а что, так тоже можно?

Переезд под вопросом

Вятский регион не числится ни среди 22 субъектов РФ, которые приступили к исполнению новой программы, ни среди 41 региона, выполнившего ее с опережением. Кировской области нет и среди регионов, которые вообще справились с планом. Губернатор даже вынужден был признаться, что с переселением граждан из аварийного жилья в Кировской области большие проблемы.

«Новый состав правительства области, сформированный в сентябре 2022 года, столкнулся с чрезвычайным отставанием региона в реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, - оправдывался он перед депутатами. - Она практически не реализовывалась из-за существенного роста стоимости квадратного метра. Мы добились, чтобы Минстрой России выделил Кировской области дополнительное финансирование - более одного миллиарда руб­лей. Это позволило возобновить реализацию программы. Если в 2022 году были переселены всего 693 человека, то в 2023 году - 1930 человек. Это в 2,8 раза выше уровня 2022 года. Программу в этом году мы завершаем полностью. Работаем над новой - в отношении домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

Для того чтобы войти в график и до конца года исполнить программу переселения в Кировской области, в этом году планируется достроить два дома в Кирове: на улице Дорофеева, 16, и на улице Энтузиастов, 54, и по одному дому в городе Сосновке Вятскополянского района, городе Кирово-Чепецке и посёлке Косино Зуевского района. Всего к концу года нужно переселить 1940 человек.

Три дома из названного списка считаются проблемными - два в Кирове и один в Кирово-Чепецке. Их строительство идет с существенным отклонением от плана. Поэтому срок ввода их в эксплуатацию до конца этого года стоит под вопросом, тем более что дополнительное финансирование работ из областного бюджета было выделено только в середине лета».

Некорректное сравнение

Наш губернатор привык винить во всех провалах своей работы прежнее областное руководство. Такой подход очевиден и в случае с расселением из аварийного жилья. Вот только данные за прежние годы показывают неуместность этой риторики.

«За период 2017 - 2022 годов во исполнение федеральной программы правительство региона строило дома, приобретало квартиры, выкупало жилые помещения. В результате переселено 7100 человек. В 2022 году планировалось дать новое жильё ещё для 2370 человек и строительство 37 тыс. кв. метров жилья», - значится в отчёте правительства Кировской области за пять лет, начиная с 2017 года.

К тому же можно добавить, что новая управленческая команда работает почти два года, и, пожалуй, нужно бы ей перестать винить во всём своих предшественников, а посмотреть критичнее на самих себя.

Да и от хвастовства вроде «в 2,8 раза выше уровня 2022 года» нужно отходить. Все же понимают, что такое кратное увеличение возможно лишь в случае провала предшествующего периода. В науке это называется «низкой базой». Не хватает еще, чтобы показатели развития Кировской области наш губернатор начал сравнивать с уровнем 1913 года, как это делала статистика советского периода.

Так что гордиться нам еще нечем. Настанет конец года, вот тогда и будет видно - оправдались прогнозы губернатора или нет.

Иван ТРОФИМОВ.