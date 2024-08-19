Как считать будем? КО не выполнила программу переселения граждан из аварийного жилья
ПРОИСШЕСТВИЯ
Фото sibdom.ru.
Недавно председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл оперативное совещание со своими заместителями. Одним из вопросов на нём было исполнение государственной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.
Зампред правительства Марат Хуснуллин отчитался о ходе выполнения программы и назвал регионы, которые выполнили план наилучшим образом. Думается, не стоит удивляться, что Кировской области в этом перечне нет.
В передовиках не значится
Значительная часть регионов страны, цитирует федерального зампреда «Российская газета», досрочно справилась с задачей по расселению аварийного жилья, которое было признано непригодным до 1 января 2017 года. Таких передовиков насчитывается 41. В 2024 году, например, перевыполнили план расселения в Чувашии, Владимирской, Ивановской, Калужской, Новосибирской, Смоленской, Орловской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
Еще в 22 регионах уже взялись за следующий объем непригодного жилого фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по январь 2022-го.
Всего расселено 12 миллионов квадратных метров жилья и переехало уже 726 тысяч человек, из них по новой программе почти 640 тысяч квадратных метров аварийного жилья выведено из эксплуатации, а новые квартиры получили 33 тысячи человек.
На продолжение программы расселения, в соответствии с Посланием президента России Федеральному собранию, предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 330 миллиардов рублей.
И вот что интересно: по словам Хуснуллина, примерно четверть переселённых с 2019 года граждан улучшили жилищные условия по собственным программам регионов без финансирования из федерального бюджета. Так и тянет задать риторический вопрос: а что, так тоже можно?
Переезд под вопросом
Вятский регион не числится ни среди 22 субъектов РФ, которые приступили к исполнению новой программы, ни среди 41 региона, выполнившего ее с опережением. Кировской области нет и среди регионов, которые вообще справились с планом. Губернатор даже вынужден был признаться, что с переселением граждан из аварийного жилья в Кировской области большие проблемы.
«Новый состав правительства области, сформированный в сентябре 2022 года, столкнулся с чрезвычайным отставанием региона в реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, - оправдывался он перед депутатами. - Она практически не реализовывалась из-за существенного роста стоимости квадратного метра. Мы добились, чтобы Минстрой России выделил Кировской области дополнительное финансирование - более одного миллиарда рублей. Это позволило возобновить реализацию программы. Если в 2022 году были переселены всего 693 человека, то в 2023 году - 1930 человек. Это в 2,8 раза выше уровня 2022 года. Программу в этом году мы завершаем полностью. Работаем над новой - в отношении домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.
Для того чтобы войти в график и до конца года исполнить программу переселения в Кировской области, в этом году планируется достроить два дома в Кирове: на улице Дорофеева, 16, и на улице Энтузиастов, 54, и по одному дому в городе Сосновке Вятскополянского района, городе Кирово-Чепецке и посёлке Косино Зуевского района. Всего к концу года нужно переселить 1940 человек.
Три дома из названного списка считаются проблемными - два в Кирове и один в Кирово-Чепецке. Их строительство идет с существенным отклонением от плана. Поэтому срок ввода их в эксплуатацию до конца этого года стоит под вопросом, тем более что дополнительное финансирование работ из областного бюджета было выделено только в середине лета».
Некорректное сравнение
Наш губернатор привык винить во всех провалах своей работы прежнее областное руководство. Такой подход очевиден и в случае с расселением из аварийного жилья. Вот только данные за прежние годы показывают неуместность этой риторики.
«За период 2017 - 2022 годов во исполнение федеральной программы правительство региона строило дома, приобретало квартиры, выкупало жилые помещения. В результате переселено 7100 человек. В 2022 году планировалось дать новое жильё ещё для 2370 человек и строительство 37 тыс. кв. метров жилья», - значится в отчёте правительства Кировской области за пять лет, начиная с 2017 года.
К тому же можно добавить, что новая управленческая команда работает почти два года, и, пожалуй, нужно бы ей перестать винить во всём своих предшественников, а посмотреть критичнее на самих себя.
Да и от хвастовства вроде «в 2,8 раза выше уровня 2022 года» нужно отходить. Все же понимают, что такое кратное увеличение возможно лишь в случае провала предшествующего периода. В науке это называется «низкой базой». Не хватает еще, чтобы показатели развития Кировской области наш губернатор начал сравнивать с уровнем 1913 года, как это делала статистика советского периода.
Так что гордиться нам еще нечем. Настанет конец года, вот тогда и будет видно - оправдались прогнозы губернатора или нет.
Иван ТРОФИМОВ.
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