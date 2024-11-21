Как Салтыков-Щедрин недооценил вятских умельцев
ОБЩЕСТВО
Когда М.Е. Салтыкова сослали в Вятку, ему исполнилось 22 года. Ссылка не страшила молодого человека, напротив, он рвался в бой, мечтал применить свои знания и энергию в глухом краю, «принесть хоть частицу пользы на алтарь Отечества».
И действительно, образованный, толковый и деятельный чиновник быстро завоевал внимание вятского губернатора. А.И. Середа продвигал ссыльного Михаила Салтыкова по служебной лестнице и отечески направлял его, сглаживая проявления юношеского максимализма. Это особенно ярко проявилось в отношении молодого чиновника к вятским умельцам.
В 1849 году в Вятке проходила Первая частная выставка сельских произведений и ремёсел, на которой особый интерес публики вызвали пиано-рояль работы крестьянина Кушёва и каповая музыкальная шкатулка с секретами слепого мастера Амвросия Ковязина. Кушёв за свою диковинку получил большую золотую медаль выставки, а шкатулке Ковязина в статье, опубликованной в «Журнале министерства государственных имуществ», были посвящены такие восторженные строки: «Потаённые ящики сделаны с таким искусством, которое только доступно человеку при настоящем зрении и хорошем соображении; открыть их очень трудно, несмотря на то что ключ находится перед глазами. но этот ключ необыкновенный…»
Михаила Салтыкова общие восторги нисколько не убедили и даже вызвали у него резкие возражения: «Признаюсь, я не разделяю того удивления и умиления… при виде этих вещей. Во-первых, и рояль, и шкатулка вовсе не принадлежат к числу отраслей промышленности, наиболее распространённых в губернии, а цель выставки состоит именно в ознакомлении публики только с произведениями последнего рода. Во-вторых, если подобные произведения и составляют редкость, то редкость вовсе не исключительную. Какое дело потребителю до того, что рояль сделан крестьянином-самоучкой, когда этот рояль из рук вон плох, какое, наконец, полезное употребление можно делать из шкатулки слепца Ковязина...»
А потом будущий сатирик и вовсе обрушивался на вопиющую, по его мнению, непрактичность вятских производителей: «…к несчастью, в Вятской губернии довольно распространена страсть к эксцентрическим ремёслам. То и дело слышишь, что там делаются деревянные часы, в другом месте деревянные цепочки, изумляющие своею сложностью [нрзб], там необыкновенно хитрые шкатулки. Всё это свидетельствует о необыкновенно сложном труде, но вместе с тем поражает отсутствием всякого полезного и удобного применения».
Эти цитаты взяты из неопубликованной статьи Салтыкова, затерявшейся в служебных бумагах вятского губернатора. Хода этой статье А.И. Середа не дал, но при перепечатке отчёта о выставке из министерского журнала в «Вятских губернских ведомостях» неуместные восторги по поводу тех или иных экспонатов были сокращены.
Архивные документы сохранили ещё один факт «вразумления» слишком категоричного чиновника.
Буквально через год после описываемых событий Михаилу Салтыкову поручили подготовить перечень экспонатов для отправки на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку в Санкт-Петербург. В список подготовленных предметов была внесена и шкатулка с потайными ящиками слепого мастера Амвросия Ковязина. Салтыков отклонил уже принятое решение: «Имея в виду, что шкатулка сия ни по отделке своей, ни по цели самой выставки, имеющей предметом единственно произведения сельской промышленности, едва ли заслуживает быть отправленной в Петербург». На записку подчинённого губернатор поставил свою резолюцию: «Препроводить шкатулку как изделие крестьянина, отказывать нельзя».
В историю нашего края великий русский сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин вошёл как блестящий организатор вятских сельскохозяйственных выставок 1850 и 1854 годов. В своей единственной публикации вятского периода - отчёте о выставке 1850 года - он дал настоящую программу развития края и как третий человек в губернии, отвечающий за хозяйственную деятельность края, начал её реализовывать. Отчёт о вятской выставке 1854 года, составленный уже профессором Казанского университета М.Я. Киттары, зафиксировал, что в развитии экономики губернии были действительно сделаны ощутимые сдвиги.
Но в отношении развития капового промысла Салтыков всё-таки ошибся. Казанский профессор высоко оценил изделия «находчивых вятчан», первых в обширной России открывших красоту капа. Благодаря Киттары мы узнали, что купец третьей гильдии Василий Макаров «научился употреблять кап в пользу ещё от отца» и своему занятию он «уделял только часы досуга». Тем не менее его каповые табакерки с деревянным шарнирами «по достоинству нисколько не уступали шалнерам табакерок шотландских, известных именно в этом отношении». Свои знаменитые изделия мастер Бронников не успел сделать к началу выставки, тем не менее и его деревянным часам Киттары посвятил несколько восторженных слов.
Справедливости ради скажем, что Михаил Салтыков совсем равнодушным к вятским мастерам всё-таки не остался.
Комитет вятской выставки 1850 года во главе с Салтыковым ходатайствовал перед Министерством сельского хозяйства о награждении большой золотой медалью слободского часовых дел мастера Василия Рысева «за стеклянные часы с боем, весьма замечательные как в прекрасной отделке, так и по верности, с которой они ходили в течение двух недель, покуда продолжалась выставка».
Известно также, что в 1852 году Михаил Евграфович выслал из Вятки брату Дмитрию шкатулку со столярными и слесарными инструментами, сделанную в кукарском ремесленном заведении.
И самое главное. В известной сказке «Как один мужик двух генералов прокормил» великий сатирик создал яркий образ лапотного русского мужика, проявившего чудеса изобретательности и находчивости. А мы знаем, что М.Е. Салтыков так близко, как при подготовке вятских выставок, с простыми крестьянами, а тем более с мастерами-умельцами, больше никогда и нигде не общался.
Н. Черных.
Статья опубликована в научно-популярном альманахе «Герценка: Вятские записки», выпуск № 45 за 2024 год (herzenlib.ru/almanac).
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