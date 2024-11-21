Как Салтыков-Щедрин недооценил вятских умельцев

Когда М.Е. Салтыкова сослали в Вятку, ему исполнилось 22 года. Ссылка не страшила молодого человека, напротив, он рвался в бой, мечтал применить свои знания и энергию в глухом краю, «принесть хоть частицу пользы на алтарь Отечества».

И действительно, образованный, толковый и деятельный чиновник быстро завоевал внимание вятского губернатора. А.И. Середа продвигал ссыльного Михаила Салтыкова по служебной лестнице и отечески направлял его, сглаживая проявления юношеского максимализма. Это особенно ярко проявилось в отношении молодого чиновника к вятским умельцам.

В 1849 году в Вятке проходила Первая частная выставка сельских произведений и ремёсел, на которой особый интерес публики вызвали пиано-рояль работы крестьянина Кушёва и каповая музыкальная шкатулка с секретами слепого мастера Амвросия Ковязина. Кушёв за свою диковинку получил большую золотую медаль выставки, а шкатулке Ковязина в статье, опубликованной в «Журнале министерства государственных имуществ», были посвящены такие восторженные строки: «Потаённые ящики сделаны с таким искусством, которое только доступно человеку при настоящем зрении и хорошем соображении; открыть их очень трудно, несмотря на то что ключ находится перед глазами. но этот ключ необыкновенный…»

Михаила Салтыкова общие восторги нисколько не убедили и даже вызвали у него резкие возражения: «Признаюсь, я не разделяю того удивления и умиления… при виде этих вещей. Во-первых, и рояль, и шкатулка вовсе не принадлежат к числу отраслей промышленности, наиболее распространённых в губернии, а цель выставки состоит именно в ознакомлении публики только с произведениями последнего рода. Во-вторых, если подобные произведения и составляют редкость, то редкость вовсе не исключительную. Какое дело потребителю до того, что рояль сделан крестьянином-самоучкой, когда этот рояль из рук вон плох, какое, наконец, полезное употребление можно делать из шкатулки слепца Ковязина...»

А потом будущий сатирик и вовсе обрушивался на вопиющую, по его мнению, непрактичность вятских производителей: «…к несчастью, в Вятской губернии довольно распространена страсть к эксцентрическим ремёслам. То и дело слышишь, что там делаются деревянные часы, в другом месте деревянные цепочки, изумляющие своею сложностью [нрзб], там необыкновенно хитрые шкатулки. Всё это свидетельствует о необыкновенно сложном труде, но вместе с тем поражает отсутствием всякого полезного и удобного применения».

Эти цитаты взяты из неопубликованной статьи Салтыкова, затерявшейся в служебных бумагах вятского губернатора. Хода этой статье А.И. Середа не дал, но при перепечатке отчёта о выставке из министерского журнала в «Вятских губернских ведомостях» неуместные восторги по поводу тех или иных экспонатов были сокращены.

Архивные документы сохранили ещё один факт «вразумления» слишком категоричного чиновника.

Буквально через год после описываемых событий Михаи­лу Салтыкову поручили подготовить перечень экспонатов для отправки на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку в Санкт-Петербург. В список подготовленных предметов была внесена и шкатулка с потайными ящиками слепого мастера Амвросия Ковязина. Салтыков отклонил уже принятое решение: «Имея в виду, что шкатулка сия ни по отделке своей, ни по цели самой выставки, имеющей предметом единственно произведения сельской промышленности, едва ли заслуживает быть отправленной в Петербург». На записку подчинённого губернатор поставил свою резолюцию: «Препроводить шкатулку как изделие крестьянина, отказывать нельзя».

В историю нашего края великий русский сатирик М.Е. Салтыков-Щед­рин вошёл как блестящий организатор вятских сельскохозяйственных выставок 1850 и 1854 годов. В своей единственной публикации вятского периода - отчёте о выставке 1850 года - он дал настоящую программу развития края и как третий человек в губернии, отвечающий за хозяйственную деятельность края, начал её реализовывать. Отчёт о вятской выставке 1854 года, составленный уже профессором Казанского университета М.Я. Киттары, зафиксировал, что в развитии экономики губернии были действительно сделаны ощутимые сдвиги.

Но в отношении развития капового промысла Салтыков всё-таки ошибся. Казанский профессор высоко оценил изделия «находчивых вятчан», первых в обширной России открывших красоту капа. Благодаря Киттары мы узнали, что купец третьей гильдии Василий Макаров «научился употреблять кап в пользу ещё от отца» и своему занятию он «уделял только часы досуга». Тем не менее его каповые табакерки с деревянным шарнирами «по достоинству нисколько не уступали шалнерам табакерок шотландских, известных именно в этом отношении». Свои знаменитые изделия мастер Бронников не успел сделать к началу выставки, тем не менее и его деревянным часам Киттары посвятил несколько восторженных слов.

Справедливости ради скажем, что Михаил Салтыков совсем равнодушным к вятским мастерам всё-таки не остался.

Комитет вятской выставки 1850 года во главе с Салтыковым ходатайствовал перед Министерством сельского хозяйства о награждении большой золотой медалью слободского часовых дел мастера Василия Рысева «за стеклянные часы с боем, весьма замечательные как в прекрасной отделке, так и по верности, с которой они ходили в течение двух недель, покуда продолжалась выставка».

Известно также, что в 1852 году Михаил Евграфович выслал из Вятки брату Дмитрию шкатулку со столярными и слесарными инструментами, сделанную в кукарском ремесленном заведении.

И самое главное. В известной сказке «Как один мужик двух генералов прокормил» великий сатирик создал яркий образ лапотного русского мужика, проявившего чудеса изобретательности и находчивости. А мы знаем, что М.Е. Салтыков так близко, как при подготовке вятских выставок, с простыми крестьянами, а тем более с мастерами-умельцами, больше никогда и нигде не общался.

Н. Черных.

Статья опубликована в научно-популярном альманахе «Герценка: Вятские записки», выпуск № 45 за 2024 год (herzenlib.ru/almanac).