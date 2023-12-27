Как поступить на службу в полицию. О том, как встать в строй полицейских рассказал подполковник Андрей Гусев

Охрана правопорядка - почетный и ответственный труд. Служба в органах внутренних дел требует особенных знаний и умений. О том, как встать в строй полицейских, «Вятский край» поговорил с заместителем начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Кировской области подполковником полиции Андреем Гусевым.

- Андрей Сергеевич, какие вакансии открыты в кировской полиции?

- На сегодняшний день в органах внутренних дел Кировской области имеются вакантные должности в подразделениях следствия, уголовного розыска, дознания, участковых уполномоченных полиции, в патрульно-постовой и дорожно-патрульной службах.

- Какие требования предъявляются к соискателям должности в полиции?

- На службу могут поступать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 55 лет. Кандидаты не могут иметь судимости, должны отслужить в Вооруженных силах Российской Федерации или иметь отсрочку от призыва.

- Наверняка для службы в разных подразделениях требуется разное образование?

- Разумеется. Если гражданин планирует поступать на должность сержантского состава, к примеру в патрульно-постовую службу, ему необходимо иметь образование не ниже полного среднего. Для должностей офицерского состава, например инспекторов дорожно-патрульной службы, участковых уполномоченных полиции или опер­уполномоченных уголовного розыска, необходимо наличие среднего профессионального либо высшего образования. А для службы в должности старшего начальствующего состава требуется высшее образование, предпочтительно юридическое.

При поступлении на службу в подразделения следствия и дознания высшее юридическое образование обязательно.

- Каким соцпакетом обеспечивается кадровый полицейский?

- Для сотрудников органов внутренних дел имеется целый ряд льгот и гарантий. Во-первых, это стабильная заработная плата, ежегодно индексируемая, а также увеличивающаяся в зависимости от выслуги лет, звания и карьерного роста. Кроме того, предусмотрено регулярное премирование личного состава за успехи в служебной деятельности.

Для сотрудников предусмотрены бесплатное медицинское обслуживание и отдых в санаториях МВД России. Жизнь и здоровье сотрудника полиции подлежат обязательному государственному страхованию.

Кроме того, сотруднику полиции предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжительностью 40 календарных дней, а также дополнительные отпуска за стаж службы в органах внутренних дел - до 15 дней - и за ненормированный служебный день, до девяти дней.

Сотрудникам, проходящим службу в городе Кирове и в северных районах области, один раз в год оплачивается стоимость проезда на автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте к месту проведения основного отпуска в пределах Российской Федерации и обратно, а также эта оплата производится одному из членов его семьи.

Детям сотрудников места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства предоставляются в первоочередном порядке.

После десяти лет службы в органах внутренних дел предоставляется право на получение единой социальной выплаты для приобретения либо строительства жилого помещения. Кроме того, за наём жилых помещений по договору сотрудникам выплачивается компенсация в размере до 3600 рублей ежемесячно.

При выслуге 20 лет и более предоставляется право выхода на пенсию по линии МВД России.

- Какова возможность карьерного роста?

- Хотел бы отметить, что существует возможность бесплатного обучения в высших образовательных организациях системы МВД России на всей территории Российской Федерации. Обучающимся по заочной форме предоставляется оплачиваемый учебный отпуск.

- Куда соискателям можно принести резюме?

- Чтобы получить более подробную информацию, необходимую для трудоустройства в полицию, можно обратиться в любые кадровые подразделения органов внутренних дел либо по единому номеру УМВД России по Кировской области 8 (8332) 589-800. Информация о наличии вакансий, а также об адресах и телефонах кадровых подразделений размещена на официальном сайте УМВД России по Кировской области.

Беседовал А. БРОДИН.