Как не ошибиться с выбором вуза

Отгремел последний звонок, и счастливые и нарядные школяры попрощались с уроками. Но впереди их ждут главные испытания, которые преподнесет им жизнь. Первый этап - сдача ЕГЭ. От баллов, набранных на экзаменах, будет многое зависеть - и поступление в вуз, о котором мечтали, и будущая профессия.



А учебные заведения уже на старте, ждут своих абитуриентов. Вот что рассказал корреспонденту «ВК» о нынешней приемной кампании ответственный секретарь приемной комиссии ВятГУ Дмитрий КОКАРЕВ.



- Немного об университете. Сколько бюджетных мест предполагается на этот раз?



- Порядка 2300 мест на направления подготовки по бакалавриату, специалитету, магистратуре. Также у нас есть ещё колледж, в который поступают ребята после девятого класса, а затем уже становятся студентами нашего университета. Форма обучения у нас разная, начиная с очной, очно-заочной и заканчивая очень популярной заочной с применением дистанционных образовательных технологий. Даже из другого региона выпускник к нам может поступить и получать образование удалённо.



У нас 23 учебных корпуса, восемь крупных институтов, в которых множество разных факультетов, а также большое количество остепенённых преподавателей. Кроме учебной деятельности, у нас созданы условия для физического и нравственного развития студентов. Это и возможность участия в художественной самодеятельности, в спортивных соревнованиях. У нас создан студклуб, и очень много креативных студентов, показывающих вуз с творческой стороны.



Кроме того, у нас большая материально-техническая база: кабинеты, оборудованные по последнему слову техники, научные лаборатории, к примеру по использованию биологических ресурсов. А также центры компетенций и инжиниринговый, который предлагает новые решения по производству промышленных образцов.



- То есть существует связь университета с промышленностью.

- Да, она очень сейчас востребована.



Выбор приоритетов



- Дмитрий Михайлович, приём абитуриентов будет ещё по старой схеме проводиться? А как насчёт перехода на специалитет?

- Пока ещё это в проекте. Насколько я знаю, будут определены пилотные вузы для перехода. Мы же в этом году принимаем абитуриентов, как и раньше, и на бакалавриат, и на специалитет, и на магистратуру.



- То есть без изменений?

- Никаких кардинальных изменений по форме обучения на этот год нет. Начало приёма документов - по графику, с 20 июня.

- Но ведь дипломы выпускники ещё не получили.



- Да, сейчас они сдают экзамены. И приём документов у нас продлится до 15 июля для тех абитуриентов, которые поступают по вступительным испытаниям, и до 22 июля - для сдающих ЕГЭ.



Абитуриент имеет возможность подачи документов через Единый портал государственных услуг. Кроме того, как и раньше, абитуриент может принести документы лично. А также не выходя из дома можно это сделать через наш сайт, через личный кабинет абитуриента.

- Получив аттестат, выпускник по-прежнему может подать документы в несколько вузов?



- Да, но выбор вузов ограничен. Абитуриент может отправить свои документы только в пять учебных заведений и выбрать до пяти направлений в каждом вузе. К тому же он должен расставить их в рамках прио­ритета. К примеру, из пяти выбранных специальностей, он больше всего хочет попасть на юриспруденцию. В этом случае он ставит цифру 1 рядом с этой специальностью. Дальше идёт, скажем, биология - это второй приоритет. Далее идёт, предположим, информатика. Правда, самому абитуриенту бывает сложно определиться, выбрать самую желанную специальность и поставить ей первый приоритет.



- Как строится алгоритм зачисления?

- Допустим, выбран первый приоритет, но по баллам абитуриент не проходит. Тогда он автоматически участвует в конкурсе уже во втором приоритете. И так по нисходящей. Допустим, на выбранные в первых прио­ритетах специальности абитуриент может не пройти, а по третьей он будет зачислен.

- А раньше тоже определялись приоритеты при поступлении в вузы?



- В 2015 году был тоже выбор приоритетов, потом от него отказались. С этого года они вновь появились.

- Что это даёт абитуриентам?



- Прежде всего это даёт возможность выпускнику самому определиться с тем, что он хочет. Конечно, поступление в вуз - это очень сложный момент в жизни молодого человека, и родители всегда переживают. Здесь важно обо всём подумать, всё взвесить, в том числе и то, как расставлять приоритеты.



Ошибки абитуриентов



- Очень актуальный для всех выпускников вопрос: как же не ошибиться при выборе вуза?



- Прежде всего надо посмот­реть на количество баллов, которые набирает выпускник при сдаче ЕГЭ. Ещё в школе начинается определение направления, на которое он хочет поступить. Одна из частых ошибок при выборе вуза - неверная оценка собственных возможностей: выбор либо слишком топовых вузов для поступления, либо, наоборот, заниженные амбиции выпускника. К этому приводит целый ряд факторов, в том числе пробелы в профессиональной ориентации, непонимание соотношения профиля вуза и специальности.



Очень распространённая ошибка - не разбираться в деталях профессий. Например, ребёнок хочет стать экономистом. Это широкий профиль по специальностям - тут и бухгалтерия, и финансовая аналитика, и профессия брокера. А может быть экономист по направлению «Менеджмент и управление». При этом в рамках экономического профиля у будущего менеджера и у будущего аналитика будет абсолютно разный уровень математической нагрузки - это важно учитывать. Нужно понимать, чем в действительности интересуется школьник.



Ещё одна ошибка - когда выбор вуза начинается с выбора предметов ЕГЭ. Зачастую школьник сначала выбирает, что именно будет сдавать, а уже потом соотносит экзамены с правилами поступления. Но выбор предметов должен зависеть от направления, в котором подросток хочет развиваться в будущем как специалист, и от профессиональных задач, которые ему интересны. Тем более что список нужных ЕГЭ варьируется для разных профилей в рамках одной специальности.



Также очень важно, чтобы решение о поступлении принималось в семье совместно. Будущему выпускнику обязательно нужно дать советы, но делать выбор вместо школьника чревато: есть большая вероятность того, что он либо не доучится, либо не будет в дальнейшем работать по специальности.



«Подводные камни»



- Вначале 11-го класса, когда выбирают предметы ЕГЭ, ребята ещё не до конца определились, чего они хотят от жизни. Бывает, что они это начинают понимать перед самым поступлением в вуз. Поэтому в ВятГУ мы ведём профориентационную работу в течение всего года со всеми школами.

Рассказываем выпускникам, какие специальности у нас есть. И здесь очень важно понять, какие надо сдать экзамены, чтобы поступить туда, куда хочешь. Для этого на сайте университета есть вкладка «Абитуриенту». К примеру, чтобы поступить на направление «Реклама и связи с общественностью», нужно сдать на вступительных испытаниях обществознание, русский язык и по выбору историю или английский. У нас в вузе достаточно большой набор и гуманитарных дисциплин, и технических.



Кроме того, при поступлении к нам после колледжа абитуриент может сдать и ЕГЭ, и вступительные испытания.

Результаты экзаменов будут приравнены к баллам ЕГЭ.



- А какие ещё «подводные камни» надо учитывать абитуриенту при поступлении в вуз?



- Есть сейчас разные виды квот. К примеру, целевая, это когда выпускник может заключить договор с пред­приятием-заказчиком. Как правило, на неё отводится определённый процент от общего количества мест. Допустим, на информатику выделено 150 бюджетных мест, 15 из них - целевая квота. Ещё одна особая квота отводится для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья или, например, оставшихся без попечения родителей. А также действует отдельная квота для участников СВО и их детей.



Пожелание абитуриентам: очень внимательно отнеситесь к процессу поступления, проверяйте все данные, которые заполняете о себе. Кроме того, обязательно подтвердите учётную запись при регистрации на Госуслугах, если будете подавать документы в вуз таким способом.

Желаем всем абитуриентам сдать ЕГЭ на высокие баллы и поступить на направление своей мечты. Двери Вятского государственного университета открыты для вас!



Вера АНУФРИЕВА.

Фото из архива ВятГУ.