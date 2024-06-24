Как много льгот, хороших и разных. Система государственной поддержки сельского хозяйства показала свою эффективность

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Российское государство вкладывает немалые деньги в аграрный сектор экономики страны. Поддержка отрасли идет как на федеральном, так и на региональном уровне.

Так, например, недавно правительство Кировской области отчиталось о том, что на поддержку сельскохозяйственного производства в этом году из регионального бюджета в виде субсидий выделено один миллиард 118 миллионов рублей. Господдержку уже получили более двухсот сельхозтоваропроизводителей.

И нужно сказать, что это далеко не полный перечень мер, с помощью которых государство обеспечивает рентабельность сельхозпроизводства и его устойчивое развитие.

Однако есть ещё немало критиков современной аграрной политики (в том числе и среди кировских региональных парламентариев), которые в силу разных причин ставят под сомнение эффективность государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Кто-то занимается подобным критиканством в силу собственной ограниченности, а кто-то ведёт лоббистскую деятельность. Но, чтобы не попасться на удочку подобного популизма, нужно знать, на что государство тратит деньги, субсидируя АПК, и какие цели при этом преследует.

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Аграрное импортозамещение

Сегодня достаточно редко вспоминают времена развала российского сельского хозяйства. И напрасно, так как без той относительно недавней истории трудно понять происходящее сегодня.

Разваливать аграрную отрасль начали ещё во времена Горбачёва. Один только «сухой закон», введённый в 1985 году, обошёлся стране потерей почти всей винодельческой промышленности. А пустые полки продуктовых магазинов и введение талонов на многие виды продуктов стали свидетельством того, что негативные процессы коснулись не только виноделия.

В 1990 году Горбачёв открыл Советский Союз для неограниченного импорта аграрной продукции других стран, подписав с Бушем-старшим торговое соглашение о поставках из США в СССР куриных окорочков, известных впоследствии как «ножки Буша». Тем самым был нанесён серьёзный удар по российским производителям.

После развала Союза процесс краха сельского хозяйства вообще пошел вскачь. Один за другим гибли колхозы и совхозы, а на их место не приходил никто. Поля зарастали лесом, опустевшие фермы и свинарники разрушались, техника гнила и ржавела.

Не сработала и ставка на фермерство как новый аграрный класс, который должен был обеспечить страну продуктами. Об этом много говорили демократы первой волны. Но «слово к делу не подошьёшь», и уже к середине нулевых стало ясно, что АПК требуется «перезагрузка».

Так в 2006 году появился первый национальный проект «Развитие АПК», а уже в 2010-м Президент России подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ. Главная мысль, которая красной нитью проходила через весь этот документ, - устранить зависимость страны от импорта продовольствия и обеспечить население продуктами питания российского производства.

Доктрина стала основополагающим документом аграрной политики России. В соответствии с ней формировались преференции и помощь сельскохозяйственным предприятиям.

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Преференций много не бывает

Сегодня аграрии имеют существенные налоговые льготы. В частности, они не платят налог на имущество, а также транспортный налог на грузовые автомобили.

Ставка налога на имущество составляет до 2,2 процента от кадастровой стоимости объектов. Ставка транспортного налога в зависимости от мощности двигателя колеблется от 2,5 до 8,5 процента.

Вы сами можете судить, насколько эти налоговые преференции облегчают жизнь сельхозпредприятиям, если имеете представление о том, какой имущественный комплекс в виде ферм, гаражей, подсобных и управленческих помещений есть даже в самом захудалом хозяйстве. А если к этому добавить автопарк, без которого не вывезти урожай, не доставить корма на фермы, не отправить молоко на переработку и т. д., то картина заиграет еще более яркими красками.

Но кроме прямых льгот для любого аграрного предприятия есть еще субсидии по отдельным видам сельхозпроизводства. Так, государственная поддержка выделяется на производство молока, на племенное животноводство, на проведение агротехнологических работ, на элитное семеноводство, на производство картофеля и овощей, а также продукции плодово-ягодных насаждений, на реализацию гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, мероприятий, направленных на оказание содействия в обеспечении агропромышленного комплекса квалифицированными специалистами, на развитие малых форм хозяйствования.

Помимо этого, государство взяло на себя возмещение части затрат на приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования. До недавнего времени оказывалась также поддержка в виде возмещения части ставки кредита по займам на строительство новых сельскохозяйственных объектов.

Думается, уже один этот перечень субсидий говорит о том, какое немалое бремя возмещения расходов аграрного сектора берет на себя государство.

Отдача есть

Но одно дело - дать субсидии производителям, другое - иметь от них эффект, видимый и реальный результат.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, меры господдержки позволили в 2023 году обеспечить рост выручки вятских сельхозтоваропроизводителей на четыре с половиной процента к уровню 2022 года.

Имела такая поддержка и социальный эффект. Он выразился в увеличении заработной платы работников сельхозорганизаций. За 2023 год она составила 44 тысячи 266 рублей, увеличившись на 14,7 процента к уровню предшествующего года.

Параллельно с зарплатой росла и производительность труда. В прошлом году она составила 2984,28 тысячи рублей на одного работника, увеличившись за год на восемь с лишним процентов.

О том, что государственные деньги были потрачены не зря, свидетельствует также рост налоговых и неналоговых поступлений от аграриев в бюджет. За 2023 год сельскохозяйственными организациями Кировской области было уплачено налогов, сборов, обязательных платежей и страховых взносов в общей сумме 6,8 млрд рублей, что на 762 миллиона, или на 12,6 процента, больше, чем в 2022 году.

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Не только для «крупняка»

Иногда можно слышать, что основными получателями государственной поддержки являются крупные аграрные предприятия, а вот малым и средним хозяйствам достаются крохи. Это и так, и не так.

Есть субсидии, которые напрямую связаны с объёмом выпускаемой предприятием продукции. Примером таковых является поддержка производства молока, которая начисляется за каждый литр товарного сырья. Естественно, чем больше производит хозяйство молока, тем больше денег оно получает от государства. Но плохо ли это? Конечно же нет. Во-первых, при таком подходе производитель кровно заинтересован в увеличении производства, и, следовательно, полки в магазинах заполняются отечественной «молочкой» в достаточных объёмах. Во-вторых, крупное хозяйство всегда более финансово устойчиво, и вложения в него несут меньше рисков. В-третьих, продукция от крупных производителей дешевле, чем от мелких. И это преимущество, с точки зрения покупателей в магазинах. В-четвёртых, «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Так и с бизнесом: мелкий стремится стать средним, а средний - крупным. Расти своё дело - и со временем вырастет и господдержка.

Но в вопросе субсидирования аграрного производства есть и еще один нюанс. Он связан с долей гос­поддержки в структуре затрат на производство. При таком подсчете, как указывает региональный минсельхоз, в Кировской области есть предприятия, у которых доля субсидий составляет более 30 процентов от затрат. К ним относятся как раз малые предприятия области: ЗАО «Ягодное», ООО «Агрору» (г. Киров), ООО «Заря», ООО «Кюри», ООО «Сельское» (Малмыжский район), ООО «СХП «Елгань» (Унинский район), ООО «Уржум-Агро» и ООО СХП «Унур» (Уржумский район). Из «крупняка» более 30 процентов от затрат получает лишь АО «Кировплем».

Таким образом, путем различных преференций для аграрной отрасли государство поставленную перед собой задачу выполнило - максимально снизило импорт продовольствия и заполнило прилавки магазинов отечественными продуктами. Более того, Россия превратилась из импортера сельхозтоваров в экспортера таковых.

Субсидии работают. При этом они не только позволяют развиваться крупным хозяйствам, но и являются стимулом для роста мелких и средних компаний.

Созданная в аграрном секторе система господдержки показала свою эффективность, и было бы очень неплохо, если бы этот опыт перенесли в другие сферы экономики страны.

Сергей СМОЛИН.