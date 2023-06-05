Как «команда Соколова» решает проблему обманутых дольщиков в Кирове

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На днях заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев провел выездное совещание, посвященное решению проблемы обманутых дольщиков. Он побывал на двух объектах, строительство которых должно быть завершено в этом году, - на ул. Горбуновой, 31, и на ул. Современной, 13.

Там он встретился со строи­телями и с представителями граждан, купивших в этих домах квартиры. По словам зампреда, темп работ позволяет судить о том, что планы будут выполнены в срок, а значит, к концу 2023 года обманутые дольщики в Кировской области «исчезнут как класс».

Хотелось бы верить, что высокопоставленный регио­нальный чиновник и сам не обманется в ожиданиях, и люди наконец-то въедут в свои новые квартиры. И можно не сомневаться, это будет представлено как исключительная заслуга губернатора Соколова. Но так ли это?

Кому – квартиру, кому – деньги

Проблема обманутых дольщиков существует в постсоветской России уже очень давно. И в Кировской области есть немалое их количество. По подсчетам регионального правительства, сегодня среди таковых числятся 886 граждан. Они купили жильё по девяти кировским адресам: ул. Горбуновой, 31; ул. Современная, 13; ул. Орджоникидзе, 2-б (Нововятский район); пер. Березниковский, 38 и 40; ул. Мичуринская, 3; ул. Ленина, 31; ул. Пугачёва, 29-а, и ул. Проезжая, 7-а. По последнему адресу значатся 12 домов блокированной застройки. Деньги людей ушли неизвестно куда, а жильё так и осталось недостроенным.

Сегодня решение проблемы обманутых дольщиков - это вопрос даже не регионального уровня. Это - государственная политика. Поэтому «команда Соколова» активно включилась в процесс.

- Сейчас идёт достройка домов в Кирове на улице Горбуновой, 31, Современной, 13, и на улице Орджоникидзе, 2-б, в Нововятске, - раскрыл детали того, что делается, зампред областного правительства Алексей Жердев. - До конца 2023 года будет завершено строи­тельство этих проблемных объектов. Ещё по 17 объектам принято решение о выплате компенсации гражданам за счёт средств Фонда развития территорий. Из них по пяти домам - переулок Березниковский, 38, 40; улица Мичуринская, 3; Ленина, 31; Пугачёва, 29-а, - решение о выплатах будет принято до 30 июня 2023 года. Ещё по 12 объектам блокированной застройки на улице Проезжей срок принятия решения наблюдательным советом Фонда развития территорий по выплате компенсаций - до 30 октября 2023 года. Таким образом, в 2023 году в Кировской области мы планируем закрыть вопрос проблемных объектов.

Если все эти планы регионального правительства реализуют в полном объёме, то можно будет только поздравить как чиновников, так и людей, которые пострадали по вине недобросовестных застройщиков. И главное слово здесь - если. Всё это пока планы, и как таковые они не всегда сбываются. Всегда нужно иметь в загашнике «процент сомнений». «Не очаровывайся - разочаровываться не придётся».

Впрочем, даже если удастся хотя бы частично воплотить в жизнь намеченное, это уже будет шагом вперед. И, заметьте, очередным шагом. Ведь и до нынешнего года, до прихода к власти в регионе Александра Соколова проблему обманутых дольщиков решали его предшественники. И им многое удалось.

А вот что пока не удалось никому, так это привлечь к уголовной и материальной ответственности руководителей тех строительных фирм, которые украли деньги граждан, купивших у них квартиры. Только единицы из них сели за решетку. А уж про чиновников, которые выдали этим проходимцам разрешительные документы, вообще говорить не приходится. Как шутят некоторые остряки, «при съемках нашего фильма ни один чиновник не пострадал».

На свободе с чистой совестью?

Каждый из кировских «долгостроев» имеет свою историю. За каждым из них тянется шлейф хищений, злоупотреблений, мошенничества и, возможно, взяток. По идее, каждое из этих преступлений имеет фамилию, имя и отчество. Но в одном случае наказание настигло аферистов, в другом - им удалось уйти от карающего меча правосудия, а в третьем - они так и остались неизвестными. То ли не искали их, то ли не хотели искать. Так, например, можно сказать о судьбе дома № 31 на улице Горбуновой.

С момента принятия решение о строительстве на этом месте многоквартирного семнадцатиэтажного дома история выглядела, как говорят в народе, «мутной». Ведь ещё в 2012 году здесь должны были возвести всего лишь двухэтажное офисное здание. Но когда поползли слухи о том, что вместо него построят высотку, жильцы соседних пятиэтажек просто взбунтовались.

Мне лично пришлось в то время выслушивать их жалобы. Говорили они о том, что им и без того свет белый застит многоэтажный домина, построенный через дорогу на улице Энгельса (это позднее она стала Преображенской). А если еще и во дворе будет «свечка», так они солнце будут видеть только час в сутки. Их соседи нажимали на то, что во дворе мамам с детьми и так гулять негде, а когда двор еще ужмется, то места для них вообще не останется. Третьи поднимали вопрос с парковкой личного транспорта - мол, и так с этим проблемы, а с появлением большого числа новых людей найти стоянку будет невозможно. И все эти доводы были разумными и обоснованными.

Впрочем, даже дилетанту в строительстве было ясно, что эта площадка не приспособлена для возведения многоэтажки. А уж чиновники в управлении градостроительства и архитектуры администрации города Кирова не могли этого не видеть. Однако в то время начальник данного управления Ирина Рубцова не обратила на это, как и на мнение жильцов соседних домов, никакого внимания. И фирма «АСГ-Бетон», ранее никому не известная, получила все необходимые разрешения.

Что заставило чиновницу закрыть глаза на реальное положение дел? Была ли это взятка лично ей или ей дали команду сверху - «покрыто тайной мрака», как говорил один литературный персонаж. Но без коррупционной составляющей здесь точно не обошлось. И подтверждением тому стали последующие события.

Уже в 2015 году стройка замерла, а фирма «АСГ-Бетон» была признана банкротом. Позднее до её директора Андрея Метелёва (он, кстати, руководил также компанией «Автоспецгарант», которая так и не смогла достроить дом на ул. Орджоникидзе, 2-б, в Нововятске) добрались следственные органы. В 2017 году он был осуждён на шесть лет лишения свободы за «зло­употребление полномочиями» («потратил деньги дольщиков на иные нужды»). Сегодня Метелёв уже гуляет на свободе и, смею предположить, не бедствует. Отсидеть он, конечно, отсидел, но с жильцами дома на ул. Горбуновой рассчитался?

Также на свободе остается и Ирина Рубцова. Ее рукотворная трагедия дольщиков дома на ул. Горбуновой, 31, вообще не коснулась. Обошла она стороной и непосредственного начальника Рубцовой - первого заместителя администрации г. Кирова Александра Преснецова. Почему-то уверен, что оба они сейчас живут не считая медяки на молоко и хлеб.

А достраивать этот проблемный дом сегодня будет специализированный застройщик «Стройсоюз». Он получил в качестве компенсации за это земельные участки от правительства Кировской области. Строители уже начали активную подготовку к основным работам - обследовали конструкции, коммуникации и кровлю, вывезли часть мусора (которого набралось чуть ли не 900 тонн), расчистили место для техники. К ним пока вопросов нет.

Я уж не буду говорить о том, в каком приподнятом настроении приходят сейчас на эту площадку люди, которые купили здесь квартиры. Председатель правления ЖСК «Горбуновой, 31» Владислав Загоскин настроен оптимистически.

- Сейчас каждый день следим за работой застройщика, - сказал он. - Знаем, что это надёжная компания, поэтому у нас есть твёрдая уверенность, что к концу 2023 года мы получим ключи от квартир.

Законы в помощь

Кто только за последние пятнадцать лет не брался за искоренение проблемы обманутых дольщиков, какие только пути и способы ее решения не предлагались. Отметились в этом деле и депутаты Госдумы, и региональные народные избранники. А уж про губернаторов и говорить не приходится.

Кстати, самым креативным подходом к решению проблемы обманутых дольщиков отличилось правительство под руководством Никиты Белых. Тогда, чтобы сильно не заморачиваться, в целях их сокращения придумали пересмотреть критерии отнесения граждан к этой категории. И дело сразу пошло на лад. Их число тут же начало снижаться, хотя недостроев меньше не стало.

Но Никите Белых, как бы он и его команда ни креативили, бороться с обманутыми дольщиками было не под силу. Не по его зубам, не его уровня оказался вопрос.

Сократит правительство области каким-либо образом их количество - а через какое-то время оно опять прибыло. Людям ведь надо где-то жить, а купить тогда квартиру было проще через участие в долевом строительстве. Вот и заключали граждане договоры с кем ни попадя. А этот «кто ни попадя» деньгами набьет карман - и «на Канары», люди же ревут в голос. Так и шло: одних сокращаем, другие прибывают.

Только в 2018 году за это взялась федеральная власть. Она положила конец строительному беспределу. Именно тогда было отменено долевое строительство, введена система эскроу-счетов, на которые поступали деньги граждан, пересмотрены правила регулирования строи­тельного рынка, начала развиваться ипотека (в том числе через предоставление льгот). И это сразу же сказалось на проблеме обманутых дольщиков - их число перестало расти бешеными темпами.

Подсуетились и на регио­нальном уровне. Был придуман механизм доведения до ума брошенных многоквартирных домов. Фирма, которая бралась за это, получала в обмен земельные участки под строительство без конкурса. В условиях дефицита последних мера оказалась востребованной и действенной. Её начали применять с того же 2018 года после внесения правительством Васильева - Чурина поправок в областной закон о защите прав обманутых дольщиков.

С использованием этого механизма удалось тогда достроить скандально известный дом в пер. Гороховском, 21, который «встал» из-за банкротства КРИК. Также удалось завершить стройку на ул. Ленина, 145. Так что нынешняя региональная власть только продолжает начатое ее предшественниками, однако вспоминать об этом не хочет.

Сыграло на руку «команде Соколова» даже то обстоятельство, что активный процесс решения проблемы затормозился в 2021 году, когда областная власть поссорилась со строителями из-за правил комплексной застройки территорий.

Так бывает при заключении сделок: сначала стороны выдвигают завышенные требования, но к согласию не приходят. Потом одна из сторон начинает обострять ситуацию, повышая ставку до предела. А затем, когда кажется, что компромисс уже невозможен, вдруг идет на попятный, откатываясь к почти первоначальному предложению, и оппонент принимает его.

Так получилось и тут. Два года отсутствия активности на строительном рынке заставили многие компании браться за дело засучив рукава и не брезговать даже достройкой проблемных домов.

Так что пока «команда Соколова» имеет на руках козыри, сданные ей предшественниками. Посмотрим, как она ими воспользуется и сможет ли ликвидировать обманутых дольщиков «как класс».

Сергей СМОЛИН.