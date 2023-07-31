Кадры решают всё. Оборонным предприятиям Кировской области нужно больше рабочих

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Куда ни глянь, с кем из руководителей ни поговори, все жалуются на дефицит кадров. Про нашу медицину даже говорить не хочется - настолько эта тема навязла в зубах. Да, отсутствие врачей и медсестер сильно сказывается на людях, которым не повезло со здоровьем. Но сегодня, когда российские ребята воюют на Украине, очень значимым стал вопрос кадрового обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В Кирове (да и не только) много предприятий, которые выполняют гособоронзаказ. И, как оказалось, их не обошла стороной беда с нехваткой квалифицированных специа­листов. Об этом напрямую было сказано на очередной планёрке у губернатора Кировской области, которая прошла на текущей неделе.

Региональные чиновники и представители учебных заведений уверяют, что они делают всё возможное, чтобы закрыть имеющиеся на предприятиях ОПК незанятые вакансии. Вот только можно ли им верить?

Есть результат, есть предложения

По словам зампреда областного правительства Михаила Сандалова, наша обрабатывающая промышленность показывает хорошую динамику развития. По данным статистики, индекс промышленного производства за шесть месяцев 2023-го составил 114,5 процента к аналогичному периоду прошлого года. На 1 мая 2023-го в обрабатывающих отраслях промышленности трудилось 83 тысячи человек, их средняя зарплата составляла более 50 тыс. рублей. При этом наибольшую долю в обрабатывающих производствах занимают предприятия машиностроения.

Оборонный сектор вятской экономики как весомая часть промышленного потенциала области имеет даже более высокие темпы роста, чем другие предприятия. Об этом рассказал генеральный директор АО «Лепсе» Геннадий Мамаев.

- За первое полугодие 2023 года объём выпуска продукции заводом составил 152 процента к уровню 2022 года, - сообщил он. - При этом численность работающих на предприятии за этот период не изменилась. В 2024 году планируется наращивание объёмов выпуска продукции ещё примерно на 30 процентов. Для выполнения производственных планов завод, во-первых, уже перешёл на особый режим работы: рабочие трудятся в две, а где это необходимо - и в три смены. Кроме того, кадры задействуются и во внеурочное время - в выходные и праздничные дни, с оплатой труда согласно трудовому законодательству. Во-вторых, произошло изменение структуры выпуска продукции. В-третьих, организованы работы по приёму, обучению и переобучению внутри предприятия рабочих узких специальностей. Действует система наставничества. С целью повышения заинтересованности работников в увеличении производительности труда вновь разработано премиальное положение. Организована работа по расширению производственных мощностей за счёт создания и ввода в эксплуатацию новых участков и оборудования. В 2023 году введено в эксплуатацию свыше двух тысяч квадратных метров производственных площадей. Установлено 47 единиц высокопроизводительного оборудования, в том числе 10 роботов. Создано 130 рабочих мест. В результате производительность труда выросла на 30 процентов.

По словам Мамаева, для дальнейшего роста у его предприятия есть два пути: первый - наращивать производительность труда за счет внутренних резервов, в том числе за счет модернизации оборудования, и второй - развиваться за счет дополнительного приема высококвалифицированных кадров.

Но где взять таковые? И на этот вопрос у гендиректора «Лепсе» есть ответ. Во-первых, система профориентации должна начинаться со школьной скамьи. Существенной ее частью должно стать трудовое воспитание детей и подростков. К этому процессу нужно подключать предприятия области как потенциальных работодателей. Во-вторых, необходимо предоставлять отсрочку от призыва для выпускников учреждений среднего профессионального и высшего образования, которые идут работать по специальности на предприятия ОПК. В-третьих, сделать вакансии на заводах более конкурентными за счет введения льготной ипотеки и льгот на аренду жилья или предоставления такового. В-четвертых, поддерживать систему наставничества, например путем индексации пенсий работающим пенсионерам, которые являются наставниками.

К таким предложениям директора завода «Лепсе» могли бы присоединиться и руководители других вятских предприятий. Однако пока региональное правительство идет по другому пути.

Акцент на обучении

Как сообщил губернатор Кировской области, на сегодня потребность в кадрах пред­приятий ОПК составляет 2300 человек. В целях устранения этого дефицита перестраивается система образования.

«Работаем в связке «школа - профессиональное образование - предприятие», - написал он на своей странице в соцсетях. - Вдвое увеличили бюджетные места в техникумы и колледжи по группе специальностей «Машиностроение», студенты-старшекурсники могут учиться и параллельно набираться опыта на пред­приятиях».

В своем недавнем отчете перед депутатами Законодательного собранияем области глава региона конкретизировал принимаемые меры:

- К тактическим мероприя­тиям можно отнести трудо­устройство студентов старших курсов с переводом их на индивидуальный учебный план, обновление программы обучения и переобучения работников по запросам предприятий ОПК, прохождение производственной практики студентов на предприятиях ОПК с возможностью заключения срочного трудового договора, укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. Созданы 12 современных мастерских на базе шести организаций. Мы создали связующее звено между центрами занятости, работодателями, колледжами и школами - Центр опережаю­щей профессиональной подготовки.

Понимая, что решить проблему дефицита кадров «здесь и сейчас» не получится, предлагают и шаги стратегического характера.

Во-первых, по словам губернатора, увеличены контрольные цифры приема в средние профессиональные учебные заведения по специальностям группы «Машиностроение» в 2023/2024 учебном году в два раза по сравнению с предыдущим годом - с 405 до 805.

Во-вторых, введены стимулирующие выплаты для преподавателей, ученики которых успешно сдадут ЕГЭ по физике и профильной математике. Это позволит, считает глава региона, увеличить количество выпускников, сдающих технические предметы, и привлечь их на обучение по техническим специальностям, необходимым экономике.

В-третьих, прорабатывается вопрос частичной компенсации предприятиям затрат на выплату зарплаты при условии привлечения работников из муниципальных образований области или других субъектов Российской Федерации.

В-четвертых, прорабатывается вопрос предоставления льготного арендного жилья и льготной ипотеки работникам предприятий ОПК. По словам губернатора, ряд наших предприятий уже подали заявки в Минпромторг РФ на участие в этой программе.

Бегом за паровозом

Все меры, которые сегодня предлагает реализовать регио­нальное правительство, идут в общем тренде федеральной политики по преодолению нехватки кадров для ОПК. Не случайно на недавней видеоконференции, которую провела вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, Кировская область была отмечена в числе передовиков в реализации мероприятий по профессиональному обучению и переобучению работников предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет бюджетных средств.

Однако последние два пунк­та из отчета губернатора Заксобранию, которые обозначены словом «прорабатывается», уже давно освоены в других регионах страны.

Так, например, Минтруд РФ с 2021 года выделяет субсидии предприятиям, которые нанимают безработных или людей, находящихся под риском увольнения. Размер такой субсидии за одного работника равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Выплата составляет не менее 48,7 тыс. рублей. Эта программа была рассчитана на действие до 2022 года, но ее продлили на 2023-й. В этом году заявки на получение субсидий подали более 12 тысяч компаний, а в прошлом - 22,5 тысячи. Благодаря данной программе за этот год уже около 13 тысяч россиян устроились на работу.

И тут не худо было бы спросить: а какие кировские предприятия воспользовались этой мерой государственной поддержки? И сколько среди них работает в сфере ОПК? Или у нас всё еще «этот вопрос прорабатывается»? Тогда скажите, до какого времени он будет «прорабатываться»? (Напомним, что программа заканчивается в 2023 году.)

Есть и другая программа Минтруда РФ, касающаяся предприятий ОПК, - сотрудники таких предприятий смогут получить по 262 тысячи 188 рублей при переезде в другие регионы страны, если они продолжат работать в той же отрасли. Программа начала действовать уже в этом году.

Привлечь недостающих рабочих из другого региона с помощью этой меры поддержки может любое предприятие ОПК при выполнении ряда условий: оно должно относиться к сфере ОПК из реестра Минпромторга, осуществлять деятельность на территории субъекта не менее года (за исключением случаев, когда оно участвует в гособоронзаказе), иметь штатную численность не менее 50 человек. Кроме того, предприятие не должно находиться в процессе реорганизации и участвовать в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов за счет средств федерального бюджета, а также не может иметь связи с иностранными физическими и юридическими лицами.

Как можно убедиться, вятским заводам, выполняющим гособоронзаказ, попасть в этот список несложно. Так почему же тогда правительство области вновь говорит, что этот вопрос только лишь «прорабатывается»? Где лоббирование интересов наших предприятий ОПК на федеральном уровне? Или оно остается только на уровне сотрясения воздуха?

Если дело будет идти такими темпами, то ждать преодоления кадровой проблемы нам придётся «до морковкина заговенья». Понимает ли губернатор всю меру ответственности за решение этого вопроса? Должен понимать. Но где то­гда с его стороны своевременное реагирование на всяческое затягивание процесса со стороны подчинённых, в том числе путём принятия кадровых решений? А раз их нет, то, значит, его всё устраивает. Или он надеется, что Москва будет поддерживать его всегда, даже в случае откровенных провалов?

Иван ТРОФИМОВ.