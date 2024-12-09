Качество работы губернаторов оценят по выполнению нацпроектов

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В конце ноября для областного руководства из Москвы пришли, прямо как по Гоголю, два «пренеприятных известия». Нет, к нам не едет ревизор-инкогнито. Да он при современном развитии цифровых технологий и не нужен. Но эти новости знаменуют перемены, которые способны на порядок снизить поток отлакированных рапортов наверх, где попытки выдать желаемое за действительное сопровождаются тотальным умолчанием неудобных фактов.

Так что же это за новости такие?

Во-первых, Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень ключевых показателей эффективности работы губернаторов. В него входит 21 пункт.

Среди критериев указаны доверие граждан к власти, общий коэффициент рождаемости, уровни бедности и образования населения, удовлетворённость людей различными аспектами жизни в регионе, темпы роста доходов и цифровизации, качество окружающей среды в ключевых населённых пунктах и другие важные показатели.

При этом Владимир Путин поручил администрации президента в течение двух месяцев разработать методику расчёта значений основных социологических показателей из указанного перечня и представить её на утверждение.

Важной частью оценки станет регулярная отчётность руководителей регионов. «Постановляю, - указал глава страны, - ежегодно, до 1 февраля, представлять Президенту РФ доклады о фактических значениях основных и дополнительных социологических показателей за отчётный период».

Таким образом, в оценку работы губернаторов вошли объективные показатели, изменение которых возможно лишь при системных переменах в жизни людей.

Вторым нововведением, усложняющим жизнь глав регионов, станет внедрение с 2025 года в их работу цифровой панели управления, куда будет стекаться вся информация о том, что происходит в регионе в рамках реализации национальных проектов, и о взаимодействии с федеральными органами власти. Это событие анонсировал глава аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Цифровая платформа будет отражать всё, что необходимо знать губернатору: поручения федерального уровня, данные по подведомственной территории, субсидии или федеральные деньги, ответы на обращения в федеральные органы исполнительной власти, а также реализацию национальных проектов. Будет здесь и раздел под называнием «Риски».

Российское правительство планирует к 2026 году полностью избавить чиновников от бумажного документооборота. Следовательно, губернаторская панель управления станет агрегатором всех перемен, происходящих в регионе.

Внедрение цифровой панели управления в практику работы регионального правительства и глав регионов станет серьёзным препятствием для тех, кто любит «втирать очки» высокому начальству. Ведь данные, которые видит местный руководитель, увидят и в Москве.

«Вятский край» не раз писал, как любят наш губернатор и его подчинённые приукрашивать действительность. Последний раз глава региона умудрился даже на встрече с Владимиром Путиным создать иллюзию благополучия там, где её нет. Но, сдаётся, очень скоро придёт конец такой практике. И тогда останется чиновникам морочить голову своими парадными рапортами только вятской публике.

Иван ТРОФИМОВ.