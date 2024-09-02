К зиме не готовы. ЖКХ области завершает подготовку к отопительному сезону многочисленными проблемами

Фото navigator-kirov.ru.

Август почти закончился. Не успеем оглянуться, как уже осень. А вместе с ней придут дожди и похолодание. В квартирах кировчан, в детсадах, школах и больницах температура в помещениях опустится, станет неуютно, и, следовательно, придет пора включать отопление. За редкими исключениями у нас этот процесс как раз стартует в середине сентября.

Сегодня уже пора ставить вопрос: готова ли Кировская область к новому отопительному сезону? Однако ответа на него со стороны региональной власти пока нет. Нет бодрых рапортов министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимира Климентовского, нет обширных докладов заместителя председателя регионального правительства Алексея Жердева. И только областное отделение Народного фронта периодически напоминает чиновникам о проблемах по этой части.

Странно это выглядит, когда о проблемах в ЖКХ докладывают губернатору общественники, а не его собственные подчиненные. Впору тут задуматься об эффективности выстроенной системы региональной власти.

«План», да не тот

Не так давно на очередной планерке руководитель регионального отделения исполкома Народного фронта Валерия Черемисинова открыла глаза губернатору Кировской области на возможный срыв отопительного сезона сразу в нескольких районах.

Причиной обеспокоенности общественников послужило бездействие управляющей компании «План». В ведении последней находится более 300 домов в Кирове, в Котельничском, Лузском, Слободском, Сунском, Верхнекамском и Свечинском районах.

Эта «управляйка» регулярно взимает деньги с населения, а делать ничего не хочет. С начала 2023 года УК получила более ста штрафов за невыполнение своих обязательств. Правда, штрафы на нее не действуют, судя по тому, что УК в очередной раз «забила» на подготовку домов к отопительному сезону, хотя жильцы ей исправно платят.

По словам Черемисиновой, в компании оформлен всего один сотрудник, офис есть только в Кирове, поэтому работать в районах УК не смогла бы, даже будь у нее такое желание.

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Кировской области, зная об этой ситуации, не торопится решительно способствовать исправлению положения дел. По словам начальника ГЖИ Алёны Дудниковой, меры, которые применили к этой УК её подчинённые, привели только к сокращению числа обслуживаемых компанией домов: более чем из 300, которые были в управлении «Плана», осталось 227, которые находятся в Кирове, в Верхнекамском и Лузском районах. Кроме того, Дудникова пригрозила, что, если до 15 сентяб­ря работы по подготовке домов к отопительному периоду не будут выполнены, «План» потеряет лицензию.

И тут хочется напомнить о том, что примерно 15 сентября как раз и начинается отопительный сезон. К этому времени не только управляющие компании должны обеспечить в жилых домах безаварийный прием теплоносителя, но и муниципалитет обязан получить паспорт готовности. Но уже сейчас, судя по обозначенному ГЖИ сроку устранения недостатков, можно говорить, что как минимум три муниципалитета к началу отопительного сезона не готовы, а точнее, готовы не полностью.

Могла ли Госжилинспекция действовать в данном случае более жёстко? Могла. Ведь, по словам той же Дудниковой, директор «Плана» дисквалифицирован судом шесть раз. Что ещё нужно, чтобы прикрыть эту «контору «Рога и копыта» раз и навсегда? Но, как не раз уже писал «Вятский край», саму ГЖИ в силу её беззубости нужно если не разогнать, то основательно перетряхнуть.

Впрочем, винить в данной ситуации только жилинспекторов было бы неправильно. Нужно ставить вопрос и о соответствии занимаемой должности министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского. Почему об этой проблеме знает Народный фронт, а министерство не в курсе?

От Затона до Кирово-Чепецка

Народный фронт поднял и еще одну проблему подготовки к отопительному сезону - неразбериху с котельной и тепловыми сетями в заречном микрорайоне города Котельнича под названием Затон.

По словам Валерии Черемисиновой, теплоснабжающая компания отказалась арендовать котельную и теплосети у собственника. Сам собственник отказывается проводить подготовительные работы к отопительному сезону.

Климентовский ответил тогда, что вверенное ему министерство ведет претензионную работу по урегулированию этой ситуации. А совсем недавно министр сообщил, что принято решение перевести отопление жилых домов в микрорайоне Затон на газ. Для этого в них будут установлены газовые котлы. Пока же отопительный сезон будет запущен от действующей котельной. Поставку угля осуществит муниципалитет.

Вот только август заканчивается, а из Затона сообщают, что ремонта в котельной не было и нет, опрессовка теплотрасс не производится, а угля не завезли ни грамма.

Совсем недавно активисты Народного фронта указали министерству энергетики и ЖКХ еще на одну горячую точку - возможные перебои с подачей тепла в квартиры жителей Кирово-Чепецкого района.

Районная администрация передала в аренду 50 объектов жизнеобеспечения (тепло- и водоснабжения, а также водоотведения) в трех населённых пунктах: посёлках Ключи, Перекоп и деревне Пелевичи. При этом выявлены факты, подтверждающие нарушение закона, поскольку отсутствует концессионное соглашение.

Прокуратура через суд оспорила действия администрации. Арендодатель обязан вернуть объекты до 31 декабря. Поэтому местные жители беспокоятся по поводу того, что тепла среди зимних холодов придется ждать слишком долго.

Министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский пояснил: отопительный сезон начнется вовремя, а договор аренды станет договором концессии. Однако в Народном фронте на эти слова министра возразили, что такое изменение статуса соглашений - дело не быстрое. А потому они считают, что ситуация в Кирово-Чепецком районе остается в зоне риска.

На старые грабли

Ещё ни разу не было так, чтобы подготовка к очередному отопительному сезону прошла гладко, без сучка без задоринки. Но это никого не удивляет, учитывая, в каком состоянии находится ЖКХ региона. Знают об этом люди, знают и чиновники. Однако последние либо не хотят думать о проблемах в ЖКХ, либо намеренно скрывают факты их наличия (на чём «Вятский край» их неоднократно ловил). Ни в том ни в другом случае это не красит специалистов, отвечающих за состояние отрасли.

Поэтому особенно нелепо выглядело правительственное сообщение, опубликованное в июле этого года: заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев в Зуевке проверил ход ремонта системы отопления многоквартирного дома на ул. Водопроводной.

Как выяснилось, в прошлом году в ходе личного приема к Жердеву обратилась пенсионерка из Зуевки Нина Бородина. Она рассказала, что зимой температура в ее квартире опускается ниже нормы, и просила зампреда посодействовать в ремонте системы теплоснабжения. И Жердев взялся решать проблему, засучив рукава.

Однако высокому областному чиновнику было бы неплохо разобраться в предыстории этого вопроса. «Вятский край» писал об этом доме в Зуевке еще в декабре 2020 года, и уже тогда эпопея с некачественным отоплением имела более чем десятилетнюю давность. Региональная власть решить проблему не бралась: дом муниципальный, а местные чиновники предпочитали либо заниматься отписками, либо не обращать внимания на просьбы Нины Бородиной, называя ее «профессиональной жалобщицей». Так было до публикации «Вятского края», так шло и после нее долгие четыре года.

И вот наконец-то дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Только гарантий, что местные чиновники и специалисты министерства энергетики и ЖКХ решат проблему раз и навсегда, я бы не рискнул давать, памятуя о том, как долго и «эффективно» решается тот же вопрос с отоплением Затона.

Иван ТРОФИМОВ.