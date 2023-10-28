Изготовленный в Кирове танк Т-70 вернулся в Мелитополь
КУЛЬТУРА
23 октября Мелитополь отпраздновал 80-летие освобождения города от фашистских захватчиков. В этот день состоялось торжественное открытие стелы «Мелитополь - город воинской славы» и вернулся на свое место легендарный танк Т-70, сообщает «Российская газета».
Именно эта боевая машина с экипажем гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первой ворвалась в город в октябре 1943 года. Он вступил в неравный бой с вражескими танками, уничтожил несколько опорных пунктов противника. Во время сражений экипаж погиб, а Т-70 по указанию командующего фронтом Фёдора Толбухина установили на мемориале «Братское кладбище». Это один из редких случаев, когда боевой танк стал памятником ещё до окончания Великой Отечественной войны. Восемь десятилетий он стоял на постаменте. Однако в последние годы за монументом в честь героев Запорожской операции никто не следил, и военная машина стала выглядеть уже не символом победы, а знаком упадка. Отреставрировать Т-70 взялись специалисты музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова (г. Всеволожск) и отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области.
Символ освобождения Мелитополя от нацистов вернулся на свое историческое место.
Танк модели Т-70 имеет прямую связь с городом Кировом и машиностроительным заводом 1 Мая. Именно на мощностях кировского предприятия, согласно постановлению Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР № 752 от 9 октября 1941 года, был размещен эвакуированный Коломенский ордена Ленина машиностроительный завод Народного комиссариата танковой промышленности СССР (НКТП) имени В.В. Куйбышева.
С января 1942 года по август 1944-го заводом № 38 НКТП в городе Кирове были освоены и выпущены следующие изделия: танк Т-60 - 543 штуки, танк Т-70 - 1386 штук, установка М-13 («катюша») - 1487 штук, установка М-8 (на базе Т-60) - 160 штук, СУ-12 - 366 штук, СУ-76 - 784 штуки.
Довоенный танк Т-60 имел слабые броню и вооружение. В конце октября 1941 года конструкторское бюро Горьковского автозавода разработало легкий танк Т-70. По результатам испытаний 6 марта 1942 года танк Т-70 был принят на вооружение, а через два дня ГКО издал постановление о производстве Т-70 с апреля на заводах № 37, № 38 и на Горьковском автозаводе. Через 19 дней после выхода приказа Наркомтанкопрома на заводе № 38 НКТП были сделаны первые корпуса танков Т-70.
За 1942 год в СССР выпустили 3142 танка Т-70, каждый третий из них был произведен в Кирове, на площадях машзавода 1 мая.
А. БРОДИН.
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