Изготовленный в Кирове танк Т-70 вернулся в Мелитополь



23 октября Мелитополь отпраздновал 80-летие освобождения города от фашистских захватчиков. В этот день состоялось торжественное открытие стелы «Мелитополь - город воинской славы» и вернулся на свое место легендарный танк Т-70, сообщает «Российская газета».

Именно эта боевая машина с экипажем гвардии лейтенанта Сергея Гаврюшова первой ворвалась в город в октябре 1943 года. Он вступил в неравный бой с вражескими танками, уничтожил несколько опорных пунктов противника. Во время сражений экипаж погиб, а Т-70 по указанию командующего фронтом Фёдора Толбухина установили на мемориале «Братское кладбище». Это один из редких случаев, ко­гда боевой танк стал памятником ещё до окончания Великой Отечественной войны. Восемь десятилетий он стоял на постаменте. Однако в последние годы за монументом в честь героев Запорожской операции никто не следил, и военная машина стала выглядеть уже не символом победы, а знаком упадка. Отреставрировать Т-70 взялись специалисты музея «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова (г. Всеволожск) и отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области.

Символ освобождения Мелитополя от нацистов вернулся на свое историческое место.

Танк модели Т-70 имеет прямую связь с городом Кировом и машиностроительным заводом 1 Мая. Именно на мощностях кировского предприятия, согласно постановлению Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР № 752 от 9 октября 1941 года, был размещен эвакуированный Коломенский ордена Ленина машиностроительный завод Народного комиссариата танковой промышленности СССР (НКТП) имени В.В. Куйбышева.

С января 1942 года по август 1944-го заводом № 38 НКТП в городе Кирове были освоены и выпущены следующие изделия: танк Т-60 - 543 штуки, танк Т-70 - 1386 штук, установка М-13 («катюша») - 1487 штук, установка М-8 (на базе Т-60) - 160 штук, СУ-12 - 366 штук, СУ-76 - 784 штуки.

Довоенный танк Т-60 имел слабые броню и вооружение. В конце октября 1941 года конструкторское бюро Горьковского автозавода разработало легкий танк Т-70. По результатам испытаний 6 марта 1942 года танк Т-70 был принят на вооружение, а через два дня ГКО издал постановление о производстве Т-70 с апреля на заводах № 37, № 38 и на Горьковском автозаводе. Через 19 дней после выхода приказа Наркомтанкопрома на заводе № 38 НКТП были сделаны первые корпуса танков Т-70.

За 1942 год в СССР выпустили 3142 танка Т-70, каждый третий из них был произведен в Кирове, на площадях машзавода 1 мая.

А. БРОДИН.