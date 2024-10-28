Из пункта А в пункт Б. В преддверии Дня автомобилиста «Вятский край» решил узнать всё о работе водителя автобуса

Наш сегодняшний собеседник - Лев Торопов, водитель кировского автобуса № 2, призёр конкурса профессионального мастерства водителей АО «КПАТ».

- Лев, как долго вы работаете водителем автобуса?

- Всего два года, первые полгода работал на маленьком пазике, после чего перешёл на большой автобус.

- Почему именно автобус, а не грузовик или такси?

- Я с детства увлекаюсь общественным транспортом. В юности большое количество времени играл на компьютере в различные автосимуляторы. Можно сказать, с самых ранних лет мечтал стать водителем общественного транспорта. И вот мечта осуществилась!

- А почему вы выбрали именно «КировПассажирАвтоТранс»?

- Мне нравится большое количество маршрутов, в том числе пригородных, современный и комфортный подвижной состав, система оплаты труда - размер заработной платы не зависит от количества перевезённых пассажиров. К тому же в КПАТе очень дружелюбный коллектив.

- Расскажите, пожалуйста, про свой рабочий график.

- Я два дня работаю, затем два дня отдыхаю. Мой рабочий день начинается в 3-45. В 5-10 я приезжаю в парк и начинаю приёмку автобуса: проверяю масло, антифриз, провожу внешний осмотр на наличие повреждений кузова. После этого прохожу медицинский осмотр (измерение давления, проверка на отсутствие алкоголя в крови), ОТК - обязательный технический контроль, получаю путевой лист и расписание движения у диспетчера. В 5-40 выезжаю на маршрут. Я работаю на линии с шести утра до девяти вечера. Днём с 12 до 15 у меня обеденный перерыв. Примерно в 21-20 я возвращаюсь в парк. Автобус проходит послерейсовый осмотр (проверка светотехники, технического состояния узлов и агрегатов и так далее), а также мойку. После этого я ставлю автобус на своё место в парке. Вообще, ночная расстановка - это не просто стоянка автобусов. Каждый автобус стоит на своём месте таким образом, чтобы утром не создавалось пробок на территории парка. То есть автобусы, выезжающие раньше, стоят ближе к воротам. Затем послерейсовый осмотр прохожу уже я - у медицинского работника. Когда все документы заполнены и подписаны, они сдаются диспетчеру. После этого можно со спокойной душой ехать домой.

- Что необычного может произойти на городском маршруте?

- Каждый день по-своему уникален, даже несмотря на то, что ездишь по одному и тому же маршруту. Да, пассажиры часто одни и те же, но вот дорожная обстановка всегда разная. На маршруте может случиться всё что угодно - внезапная пробка или ДТП, которое нужно не просто объехать, а сделать так, чтобы не стать ещё одним его участником. Конечно, ДТП могут происходить и с моим автобусом, к сожалению. А ещё автобус как любое транспортное средство имеет свойство ломаться - здесь исход всегда один: нужно ждать техпомощь. Иногда получается справиться с поломкой прямо на линии, а иногда приходится ехать в парк на тягаче. Само собой, пассажиры могут тоже доставлять проблемы. Зачастую в вечернее время в автобус заходят люди в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя непотребно. Бывали случаи, когда особо буйных граждан приходилось выводить из транспорта.

- Какие бывают сложности в работе?

- Основная трудность - это соблюдение расписания в час пик. К сожалению, в нашем городе отсутствуют выделенные полосы для общественного транспорта. Также тяжело следить за всеми параметрами автобуса одновременно. Нужно понимать, какая неисправность в какой момент может возникнуть и как её предотвратить.

- Сколько зарабатывает водитель автобуса?

- В среднем около 80 тысяч рублей.

- Не задумывались о смене сферы деятельности?

- В ближайшее время нет. Пока меня здесь всё устраивает. Я буду продолжать работать водителем автобуса до тех пор, пока мне это не наскучит.

- Расскажите про свой автобус.

- Я работаю на современной машине марки «НефАЗ» 2022 года выпуска, которая работает на сжатом метане. Автобус оснащён по последнему слову техники: автоматическая коробка переключения передач, климат-контроль, пандус для колясок, множество камер, электрорегулировка зеркал, подогрев зоны стеклоочистителей и много-много чего ещё. Ко всему прочему, даже наполненный автобус может ехать со скоростью легкового автомобиля и не мешаться в потоке. Однако не обошлось и без минусов - коробка передач китайского производства нередко «пинается», я думаю, пассажиры замечали это явление, однако предугадать и предупредить эти толчки невозможно. К тому же в зимний период в салоне автобуса достаточно холодно. Это объясняется тем, что отопители салона находятся внизу, в подиумах, и горячий воздух выдувается на улицу раньше, чем доходит до верхней части салона. Несмотря на все недостатки, автобус этот мне очень нравится.

- Что в работе самое любимое?

- Утренние часы. Летом это красивые рассветы, а зимой - тишина ещё спящего города. Также очень здорово ощущать свою полезность - доставлять пассажиров из пункта А в пункт Б

вовремя, с комфортом, а главное - в целости и сохранности.

- А нелюбимое?

- Непонимание со стороны водителей легковых автомобилей и пешеходов. Во-первых, нас практически никогда не выпускают с остановок. Во-вторых, нередко возникают ситуации, когда нужно «нагнать» расписание, а водители легковых автомобилей мешают движению - специально подрезают и тому подобное. Водители других автобусов и грузовых автомобилей в этом плане гораздо более лояльны.

- Что вам больше нравится - ездить на автобусе как водитель или как пассажир?

- Я почти не пользуюсь услугами общественного транспорта, однако если оказываюсь в автобусе в качестве пассажира, то ощущаю, что за рулём гораздо интереснее.

- А чем вам нравится управлять больше - легковой машиной или автобусом?

- Больше мне нравится управлять автобусом, потому что за его рулём лучше обзор, а также проще предугадать возникающие дорожные ситуации.

- Водитель автобуса - мужская профессия?

- Я бы так не сказал. Профессия водителя общественного транспорта требует определённого уровня физической и теоретической подготовки, однако освоить её можно как мужчине, так и женщине.

- Сможет ли искусственный интеллект заменить водителей общественного транспорта?

- Я думаю, что на данный момент нет, потому что уровень современных технологий не может полностью имитировать человеческое мышление. В нашей работе нередко нужно думать наперёд, оценивать ситуацию. Я считаю, современный ИИ на такое не способен.

- Что бы вы пожелали автомобилистам?

- Во-первых, с праздником, коллеги! А ещё, пожалуйста, не лезьте под автобусы, выпускайте их с остановок и помните, что все «шашки» автобусов из ряда в ряд - это не прихоть водителя, а мера соблюдения графика движения.

Беседовал Артём БЕРШАНСКИЙ.

Фото автора.