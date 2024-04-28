Из кармана пассажира. В Кирове перевозчики опять заговорили о необходимости повышения стоимости проезда

Вопрос о тарифах на проезд в общественном транспорте всегда вызывает бурный интерес у кировчан. Несмотря на значительный рост количества личного автотранспорта в собственности горожан, поездки на автобусах и троллейбусах по-прежнему остаются востребованными.

Сегодня перевозчики опять заговорили о необходимости повышения стоимости проезда. Поэтому в Общественной палате Кировской области (ОПКО) в конце минувшей недели прошла дискуссия по данному вопросу. На нее были приглашены представители правительства Кировской области, городских властей Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, транспортных компаний и общественности.

Автотранспортные предприятия настаивали и настаивают на значительном повышении цены билетов (на 30 процентов и выше). Согласились ли с ними общественники?

Проси больше

Последний раз тарифы на перевозки в общественном транспорте пересматривали два года назад, в марте 2022-го. Тогда пойти на этот непопулярный в народе шаг транспортников заставило изменение экономической ситуации в стране.

Сегодня картина повторяется. Тревогу забили главные транспортные предприятия области - КПАТ («Кировпассажиравтотранс»), АТП («Автотранспортное предприятие», Киров), «Слободские пассажирские перевозки» (Слободской), «Новотранс-4» (Кирово-Чепецк), ИП Зырянов (Белая Холуница), «Азимут» (Киров), «Камел-авто» (Киров), «Трансавто» (Киров), «ТЭП «Трансавто К» (Киров).

Инфляция съела весь положительный эффект от последнего повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Горюче-смазочные материалы (ГСМ) подорожали очень сильно, особенно дизтопливо. И это ни для кого не является тайной. Даже для тех, у кого нет личного автомобиля. К тому же многие еще не забыли тот резкий скачок цен на горючее, который произошел в конце лета минувшего года, поставив на грань срыва уборочную кампанию в стране.

Выросла цена на запчасти, так как в связи с СВО значительно увеличилась потребность в них. А вот их качество, как говорят транспортники, стало хуже, что еще больше увеличивает и без того немалые расходы.

Обновление транспортного парка идет медленнее, чем многим (и не только автотранспортным предприятиям) хотелось бы. Новые автобусы, которые закупает региональный минтранс, достаются далеко не всем. Об обновлении троллейбусного парка вообще давно не слышно.

Еще неторопливее продвигается перевод общественного транспорта на более дешевые виды топлива - газ и электричество.

Обострился за последние два года дефицит водительских кадров. «Некого сажать за баранку», - жалуются директора предприятий. Люди уходят, так как нагрузка не соответствует зарплате. В других сферах, не связанных с общественными перевозками, платят больше, вот и происходит переток. Автотранспортные предприятия и хотели бы повысить вознаграждение за труд, но не хватает денег.

В общем, куда ни кинь, везде клин. А потому, по мнению перевозчиков, единственным выходом, который позволит компаниям удержаться на плаву, может быть лишь повышение тарифа, которое покроет затраты. И повысить цену билета они предлагают на 30 - 40 процентов от имеющейся.

Впрочем, за «хотелками» компаний просматривается старый как мир принцип: проси больше, чтобы получить желаемое. Отсюда и те «космические» цифры, которыми пугают сейчас обывателя.

Таким образом, как считают перевозчики, сделать общественный транспорт безубыточным можно лишь переложив всю тяжесть расходов на плечи граждан, которые им пользуются.

Услуга, а не бизнес

Трудно не согласиться с теми, кто считает, что изменения в российской экономике делают общественный транспорт убыточным. Инфляция - неотъемлемая часть капиталистического способа производства, а потому от её влияния не застрахованы ни кошельки граждан, ни расходы бизнеса. Вот только почему за рост цен на ГСМ, запчасти, за повышение зарплаты шофёрам должны платить только пассажиры?

Россия, конечно, страна не социалистическая, но всё ж таки социальная. И об этом в последнее время наверху стали чаще вспоминать. Нынешний губернатор Кировской области очень любит повторять, что все перемены в общественной и экономической жизни должны идти во благо граждан. А тут КПАТ и АТП, находящиеся, соответственно, в собственности области и города, пытаются повесить на людей очередное обременение.

Создается впечатление, что губернаторские подчиненные не воспринимают слова своего шефа всерьез и намеренно их игнорируют. Или же сам глава региона на людях говорит одно, а делает совсем другое.

Как заметил руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог при ОПКО Константин Ситчихин, общественники уже давно предлагают рассматривать перевозки общественным транспортом не как бизнес, а как общественно значимую услугу с соответствующим бюджетным финансированием. Однако региональное министерство транспорта признать их таковыми не намерено.

Впрочем, минтранс не только не хочет взваливать на себя социальную обузу, но и в рамках существующего положения дел даже не имеет стратегии развития общественного транспорта в Кировской области (на что чиновникам также указали в Общественной палате). Из пояснений замминистра транспорта Артёма Драчкова следует, что ведомство пока работает в режиме «пожарной команды» - латает появляющиеся бреши в виде стареющего автопарка или исчезающих автостанций в районах.

Но перемены неизбежны. И начать их можно было бы с наведения порядка в крупнейших транспортных компаниях региона - КПАТ и АТП. Было же в 2020 году дельное предложение объединить оба этих предприятия, что сразу решило бы некоторые вопросы. Вот только от воплощения этой идеи отказались. А зря.

На величину инфляции

Сегодня Правительство РФ ежегодно индексирует стоимость коммунальных услуг для граждан. К этому уже все привыкли. Так почему же перевозки общественным транспортом вдруг выпали из этого процесса? Их не затрагивает инфляция или они настолько рентабельны, что не нуждаются в пересмотре?

Ответ на этот вопрос прост: за поставщиками электричества, воды, тепла, а это очень крупный бизнес, стоят свои люди в федеральной власти и парламентское лобби. В то же время общественный транспорт и организация перевозок отданы на откуп регионам и муниципалитетам. Где им тягаться в значимости с энергетическими холдингами?

Но ответственность за состояние внутригородских и межмуниципальных перевозок с региональной и местной власти никто не снимал. А поэтому правы те общественники, которые на заседании ОПКО обратились к этим властям с вопросом: почему ежегодная индексация не касается цен на проезд в городских автобусах и троллейбусах? Почему нужно было тянуть до момента, когда транспортники вновь оказались на грани разорения? И на эти вопросы ответов не последовало.

Сегодня региональная власть вводит для участников СВО и членов их семей льготы на проезд в общественном транспорте, но компенсировать транспортным компаниям выпадающие доходы не хочет. В бюджет такие средства не закладываются.

Региональная власть (а точнее, минтранс) должна изменить подход к формированию экономически обоснованного повышения цен на проезд в общественном транспорте. И уж если он неизбежен, то чиновники, по мнению общественников, могли бы предусмотреть бюджетное субсидирование (в той или иной форме) платы для определенных категорий граждан (малообеспеченных, многодетных и т. п.), как это происходит, например, с коммунальными платежами.

На заседании в Общественной палате собравшиеся пришли к выводу, что рост цен на поездки в автобусах и троллейбусах является печальной необходимостью. Однако его размер не должен превышать официальные цифры инфляции, то есть 7,42 процента. Так что цена билета может вырасти всего на два-три рубля.

Прислушается ли к этому мнению региональная служба по тарифам (РСТ), которая будет в конечном счете определять величину надбавки, неизвестно. Ведь, как сказал руководитель РСТ Максим Михайлов, документы от транспортников в его ведомство еще не поступили, а потому назвать конкретные цифры он не может.

Артём ОБЛОМОВ.