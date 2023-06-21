Итоги голосования на соискание премии "Элита образования Кировской области"

Миллион для педагога.

Определены финалисты региональной премии «Элита образования Кировской области», учрежденной Группой «Сельмаш» впервые в Год педагога и наставника.

После рассмотрения конкурсной комиссией всех поступивших документов к рейтинговому голосованию было допущено 14 кандидатов. По итогам рейтингового голосования, которое проходило с 13 по 19 июня на сайте «Вятского края», должны были определиться 10 победителей, которым присуждалась премия в размере 1 миллион рублей каждому.

Министерством образования Кировской области было организовано беспрецедентное давление на руководителей образовательных учреждений и самих кандидатов с целью принудить их отказаться от участия в конкурсе. В результате сразу несколько педагогических коллективов сняли своих представителей непосредственно в ходе голосования. Некоторые соискатели подали личные заявления об отказе от участия в конкурсе.

Несмотря на это, конкурсной комиссией принято решение выдвинуть на соискание региональной премии «Элита образования Кировской области» всех участников конкурса, не подавших ЛИЧНЫЕ заявления об отказе участвовать в конкурсе, либо отозвавшего такое заявление.

Награждение победителей, как и было объявлено ранее, состоится 27 июня 2023 года в городе Кирове.

Ниже мы приводим итоговую таблицу голосования с указанием причин снятия кандидатов с конкурса.