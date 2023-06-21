Итоги голосования на соискание премии "Элита образования Кировской области"

Миллион для педагога.
Определены финалисты региональной премии «Элита образования Кировской области», учрежденной Группой «Сельмаш» впервые в Год педагога и наставника.
После рассмотрения конкурсной комиссией всех поступивших документов к рейтинговому голосованию было допущено 14 кандидатов. По итогам рейтингового голосования, которое проходило с 13 по 19 июня на сайте «Вятского края», должны были определиться 10 победителей, которым присуждалась премия в размере 1 миллион рублей каждому.
Министерством образования Кировской области было организовано беспрецедентное давление на руководителей образовательных учреждений и самих кандидатов с целью принудить их отказаться от участия в конкурсе. В результате сразу несколько педагогических коллективов сняли своих представителей непосредственно в ходе голосования. Некоторые соискатели подали личные заявления об отказе от участия в конкурсе.
Несмотря на это, конкурсной комиссией принято решение выдвинуть на соискание региональной премии «Элита образования Кировской области» всех участников конкурса, не подавших ЛИЧНЫЕ заявления об отказе участвовать в конкурсе, либо отозвавшего такое заявление.
Награждение победителей, как и было объявлено ранее, состоится 27 июня 2023 года в городе Кирове.
Ниже мы приводим итоговую таблицу голосования с указанием причин снятия кандидатов с конкурса.
|
|
|
Ф.И.О., место работы, должность
|
Рейтинг
|
Актуальное состояние заявки
|
1.
|
Кощеев Юрий Борисович
МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района Кировской области
учитель физической культуры
|
5172 / 35,1 %
1-е место
|
Заявка действительна
|
2.
|
Шкаредный Дмитрий Дмитриевич
КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского
ветеран педагогического труда, бывший директор
|
4213 / 28,6 %
2-е место
|
Заявка отозвана администрацией (не педсоветом) лицея 14.06.2023 г.
|
3.
|
Попов Николай Юрьевич
МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово Слободского района Кировской области
учитель истории и обществознания
|
1247 / 8,5 %
3-е место
|
Заявка отозвана решением педсовета от 14.06.2023 г. (по представленным данным, протокол может содержать сведения, не соответствующие действительности)
Сам участник 15.06.2023 г. уведомил о продолжении участия в конкурсе
|
4.
|
Евстратова Анастасия Владимировна
КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»
преподаватель
|
1140 / 7,7 %
4-е место
|
Заявка действительна
|
5.
|
Черенева Надежда Владимировна
МКОУ СОШ д. Денисовы Слободского района Кировской области
учитель биологии и химии
|
702 / 4,8 %
5-е место
|
Заявка отозвана решение педсовета от 09.06.2023 г.,
в связи с тем что соискатель участвует в другом грантовом конкурсе
|
6.
|
Храмцов Олег Евгеньевич
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»
директор
|
663 /4,5 %
6-е место
|
Заявка отозвана по личному заявлению участника от 11.06.2023 г. и решению педсовета от 13.06.2023 г. об отзыве справки о профессиональных достижениях кандидата
|
7.
|
Храмцова Светлана Евгеньевна
МКОУ основная общеобразовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области
директор
|
451 / 3,1 %
7-е место
|
Заявка отозвана по личному заявлению участника от 14.06.2023 г. и решению педсовета от 14.06.2023 г. об отзыве справки о профессиональных достижениях кандидата
|
8.
|
Телицына Наталья Алексеевна
МКОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Омутнинска Кировской области
директор
|
345 / 2,3 %
8-е место
|
Заявка отозвана по личному заявлению участника от 19.06.2023 г. и решению педсовета от 19.06.2023 г.
|
9.
|
Пупышева Людмила Николаевна
МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова.
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы
|
298 / 2,0 %
9-е место
|
Заявка отозвана по личному заявлению участника от 16.06.23 г.
|
10.
|
Ершова Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ с. Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области
учитель иностранных языков
|
252 / 1,7 %
10-е место
|
Заявка отозвана по личному заявлению участника от 14.06.2023 г. и решению педсовета от 14.06.2023 г.
|
11.
|
Кузнецова Ольга Алексеевна
МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района Кировской области
воспитатель
|
218 / 1,5 %
11-е место
|
Заявка отозвана по решению педсовета от 09.06.2023 г.
(по нашим данным, протокол сфальсифицирован)
|
12.
|
Шатунова Светлана Валерьевна
МБОУ «СОШ № 57» г. Кирова
учитель истории и обществознания
|
51 / 0,3 %
12-е место
|
Решение общего собрания работников от 13.06.2023 г.
|
|
|
|
|
13
|
Винокурова Светлана Андреевна
КОГОАУ «Средняя школа г. Лузы»
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
|
Кандидатура в голосовании не участвовала
|
Заявка отозвана по личному заявлению участника от 07.06.2023 г. и письму директора от 08.06.2023 г.
|