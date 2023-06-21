Итоги голосования на соискание премии "Элита образования Кировской области"

ОБЩЕСТВО

21 июня 2023 317 0
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Миллион для педагога.

 

   Определены финалисты региональной премии «Элита образования Кировской области», учрежденной Группой «Сельмаш» впервые в Год педагога и наставника.

 

После рассмотрения конкурсной комиссией всех поступивших документов к рейтинговому голосованию было допущено 14 кандидатов. По итогам рейтингового голосования, которое проходило с 13 по 19 июня на сайте «Вятского края», должны были определиться 10 победителей, которым присуждалась премия в размере 1 миллион рублей каждому.

 

Министерством образования Кировской области было организовано беспрецедентное давление на руководителей образовательных учреждений и самих кандидатов с целью принудить их отказаться от участия в конкурсе. В результате сразу несколько педагогических коллективов сняли своих представителей непосредственно в ходе голосования. Некоторые соискатели подали личные заявления об отказе от участия в конкурсе.

 

Несмотря на это, конкурсной комиссией принято решение выдвинуть на соискание региональной премии «Элита образования Кировской области» всех участников конкурса, не подавших ЛИЧНЫЕ заявления об отказе участвовать в конкурсе, либо отозвавшего такое заявление.

 

Награждение победителей, как и было объявлено ранее, состоится 27 июня 2023 года в городе Кирове.

 

Ниже мы приводим итоговую таблицу голосования с указанием причин снятия кандидатов с конкурса.  

 

 

 

Ф.И.О., место работы, должность

Рейтинг

Актуальное состояние заявки

1.

Кощеев Юрий Борисович

МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района Кировской области

учитель физической культуры

5172 / 35,1 %

1-е место

Заявка действительна

2.

Шкаредный Дмитрий Дмитриевич

КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского

ветеран педагогического труда, бывший директор

4213 / 28,6 %

2-е место

Заявка отозвана администрацией (не педсоветом) лицея                14.06.2023 г.

3.

Попов Николай Юрьевич

МКОУ СОШ с УИОП д. Стулово Слободского района Кировской области

учитель истории и обществознания

1247 / 8,5 %

3-е место

Заявка отозвана решением педсовета от 14.06.2023 г. (по представленным данным, протокол может содержать сведения, не соответствующие действительности)

Сам участник 15.06.2023 г. уведомил о продолжении участия в конкурсе

4.

Евстратова Анастасия Владимировна

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»

преподаватель

1140 / 7,7 %

4-е место

Заявка действительна

5.

Черенева Надежда Владимировна

МКОУ СОШ д. Денисовы Слободского района Кировской области

учитель биологии и химии

702 / 4,8 %

5-е место

Заявка отозвана решение педсовета от 09.06.2023 г.,

в связи с тем что соискатель участвует в другом грантовом конкурсе

6.

Храмцов Олег Евгеньевич

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»

директор

663 /4,5 %

6-е место

Заявка отозвана по личному заявлению участника от 11.06.2023 г.  и решению педсовета от 13.06.2023 г. об отзыве справки о профессиональных достижениях кандидата

7.

Храмцова Светлана Евгеньевна

МКОУ основная общеобразовательная школа д. Ежово Омутнинского района Кировской области

директор

451 / 3,1 %

7-е место

Заявка отозвана по личному заявлению участника от 14.06.2023 г. и решению педсовета от 14.06.2023 г. об отзыве справки о профессиональных достижениях кандидата

8.

Телицына Наталья Алексеевна

МКОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Омутнинска Кировской области

директор

345 / 2,3 %

8-е место

Заявка отозвана по личному заявлению участника от 19.06.2023 г. и решению педсовета от 19.06.2023 г.

9.

Пупышева Людмила Николаевна

МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» г. Кирова.

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы

298 / 2,0 %

9-е место

Заявка отозвана по личному заявлению участника от 16.06.23 г.

10.

Ершова Татьяна Николаевна

МБОУ СОШ с. Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области

учитель иностранных языков

252 / 1,7 %

10-е место

Заявка отозвана по личному заявлению участника от 14.06.2023 г. и решению педсовета от 14.06.2023 г.                                                    

 

11.

Кузнецова Ольга Алексеевна

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 пгт Вахруши Слободского района Кировской области

воспитатель

218 / 1,5 %

11-е место

Заявка отозвана по решению педсовета от 09.06.2023 г.

(по нашим данным, протокол сфальсифицирован)

12.

Шатунова Светлана Валерьевна

МБОУ «СОШ № 57» г. Кирова

учитель истории и обществознания

51 / 0,3 %

12-е место

Решение общего собрания работников от 13.06.2023 г.

 

 

 

 

13

Винокурова Светлана Андреевна

КОГОАУ  «Средняя школа г.  Лузы»

заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Кандидатура в голосовании не участвовала

Заявка отозвана по личному заявлению участника от 07.06.2023 г. и письму директора от 08.06.2023 г.                       
 

 

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Премия «Элита образования Кировской области» Миллион для педагога

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