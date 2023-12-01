Исторический ремонт. Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

01 декабря 2023 95 0
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Фото: kirov-grad.ru

 

К 650-летию Кирова собираются отремонтировать большинство памятников культурно-исторического наследия, расположенных в областном центре.

 

Многие годы ни у региональной, ни муниципальной власти руки до них не доходили. А потому осыпалась с фасадов штукатурка, ветшали фундаменты, текла кровля и т. д., и т. п. Некоторые из них за это время разрушились или сгорели, так и не дождавшись ремонта.

 

И вот сегодня в свете подготовки к празднованию юбилея о них вспомнили. Только дело оказалось не таким простым, как могло показаться на первый взгляд.

 

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

 

Кто должен приводить в порядок и содержать памятники культурно-исторического значения?

 

- Федеральные органы

 

- Муниципальная власть

 

- Собственники зданий

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

 

Подведем итоги предыдущего опроса.

 

 

Кировская Госжилинспекция сообщила, что в этом году с началом отопительного сезона все жилые многоквартирные дома своевременно начали получать тепло. Как говорил Виктор Черномырдин, «никогда такого не было и вот опять…»

 

Впрочем, подавать тепло начали везде, но далеко не все потребители оказались готовы его принять. В основном это относится к домам, которые управляются тремя компаниями, считающимися проблемными вот уже который год.

 

По словам начальника ГЖИ Алены Дудниковой, инспекция никак не может найти способ заставить их выполнять свои обязательства перед жильцами. И этот вывод очень не понравился губернатору Кировской области.

 

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

 

Способна ли Госжилинспекция влиять на качество работы управляющих компаний?

 

- Да, и это ее прямая обязанность – 16 голосов (21,9%)

 

- Нет, «управляйки» работают как хотят – 38 голосов (52,1%)

 

- Я не знаю, чем занимается Госжилинспекция – 19 голосов (26,0%)

 

Статью «Без кадровых выводов» читайте в субботнем номере «Вятского края».

 

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Кто должен приводить в порядок и содержать памятники культурно-исторического значения?