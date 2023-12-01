Исторический ремонт. Ваше мнение!

Фото: kirov-grad.ru

К 650-летию Кирова собираются отремонтировать большинство памятников культурно-исторического наследия, расположенных в областном центре.

Многие годы ни у региональной, ни муниципальной власти руки до них не доходили. А потому осыпалась с фасадов штукатурка, ветшали фундаменты, текла кровля и т. д., и т. п. Некоторые из них за это время разрушились или сгорели, так и не дождавшись ремонта.

И вот сегодня в свете подготовки к празднованию юбилея о них вспомнили. Только дело оказалось не таким простым, как могло показаться на первый взгляд.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Кто должен приводить в порядок и содержать памятники культурно-исторического значения?

- Федеральные органы

- Муниципальная власть

- Собственники зданий

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Кировская Госжилинспекция сообщила, что в этом году с началом отопительного сезона все жилые многоквартирные дома своевременно начали получать тепло. Как говорил Виктор Черномырдин, «никогда такого не было и вот опять…»

Впрочем, подавать тепло начали везде, но далеко не все потребители оказались готовы его принять. В основном это относится к домам, которые управляются тремя компаниями, считающимися проблемными вот уже который год.

По словам начальника ГЖИ Алены Дудниковой, инспекция никак не может найти способ заставить их выполнять свои обязательства перед жильцами. И этот вывод очень не понравился губернатору Кировской области.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Способна ли Госжилинспекция влиять на качество работы управляющих компаний?

- Да, и это ее прямая обязанность – 16 голосов (21,9%)

- Нет, «управляйки» работают как хотят – 38 голосов (52,1%)

- Я не знаю, чем занимается Госжилинспекция – 19 голосов (26,0%)

Статью «Без кадровых выводов» читайте в субботнем номере «Вятского края».