Исторический ремонт. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: kirov-grad.ru
К 650-летию Кирова собираются отремонтировать большинство памятников культурно-исторического наследия, расположенных в областном центре.
Многие годы ни у региональной, ни муниципальной власти руки до них не доходили. А потому осыпалась с фасадов штукатурка, ветшали фундаменты, текла кровля и т. д., и т. п. Некоторые из них за это время разрушились или сгорели, так и не дождавшись ремонта.
И вот сегодня в свете подготовки к празднованию юбилея о них вспомнили. Только дело оказалось не таким простым, как могло показаться на первый взгляд.
«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос
Кто должен приводить в порядок и содержать памятники культурно-исторического значения?
- Федеральные органы
- Муниципальная власть
- Собственники зданий
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Подведем итоги предыдущего опроса.
Кировская Госжилинспекция сообщила, что в этом году с началом отопительного сезона все жилые многоквартирные дома своевременно начали получать тепло. Как говорил Виктор Черномырдин, «никогда такого не было и вот опять…»
Впрочем, подавать тепло начали везде, но далеко не все потребители оказались готовы его принять. В основном это относится к домам, которые управляются тремя компаниями, считающимися проблемными вот уже который год.
По словам начальника ГЖИ Алены Дудниковой, инспекция никак не может найти способ заставить их выполнять свои обязательства перед жильцами. И этот вывод очень не понравился губернатору Кировской области.
«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос
Способна ли Госжилинспекция влиять на качество работы управляющих компаний?
- Да, и это ее прямая обязанность – 16 голосов (21,9%)
- Нет, «управляйки» работают как хотят – 38 голосов (52,1%)
- Я не знаю, чем занимается Госжилинспекция – 19 голосов (26,0%)
Статью «Без кадровых выводов» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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