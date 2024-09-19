История в деталях

Хлынов, Вятка, Киров. Сколько названий было у нашего областного центра, отмечающего в этом году свой 650-летний юбилей.

Киров - это не только крупнейшие заводы России: «Сельмаш», Кировский машзавод 1 Мая, «Лепсе» и «Авитек». Киров - это не только знаменитая дымковская игрушка. И, наконец, Киров - это не только красивейшие пейзажи.

Киров - это люди, веками создававшие историю Родины. Именно таким личностям посвящена открывшаяся в Диораме выставка «Свидетели времени: о городе и горожанах» (0+).

Погружение в историю XX века начинается с 7 декабря 1934 года, когда постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета, подписанным «всесоюзным старостой» Михаилом Калининым, Вятка в память о Сергее Мироновиче Кирове была переименована в город Киров.

Сергей Миронович родился 27 марта 1886 года в городе Уржуме. Он вошёл в историю как советский, партийный и государственный деятель. На выставке демонстрируются подлинные личные вещи С.М. Кирова: гимнастёрка, записная книжка, вышивка с инициалами первой учительницы. Недалеко от стенда с вещами нашего земляка размещена картина Петра Вершигорова «Во имя будущего». Её сюжет переносит нас в те времена, когда С.М. Киров работал на Кавказе. Он держит за плечи девочку с букетом цветов, а подле него стоит мальчишка лет пяти. Вокруг собрались местные жители. «Когда Сергей Миронович приехал на Кавказ, он смог найти общий язык с людьми многих национальностей. Они полюбили его и не хотели отпускать в Ленинград», - рассказывает экскурсовод.

Снимок детского праздника на стадионе «Динамо», сделанный в июне 1941 года, не оставит никого равнодушным. Фотограф Леонид Шишкин успел запечатлеть радостных ребят, не подозревающих о том, что уже началась война.

Во время Великой Отечественной войны работали все - и женщины, и дети. Вот, например, комсомолка-стахановка стоит за станком машиностроительного завода имени 1 Мая, а на другой раритетной фотографии - колонна трудящихся на общегородском митинге несёт транспарант с фразой: «Победа будет за нами!»

По словам сотрудников Диорамы, нередко кировчане сами приносят кусочки прошлого в музей. Так и произошло с листами календаря того самого 1941 года. «Вот эта картина требует реставрации. Она очень давно не выставлялась», - указывает экскурсовод на работу Галины Гладышевой «Город Киров в годы войны». Художница написала картину в 1943 году. На ней мы видим, как танк едет по заснеженной улице Ленина, рядом идут солдаты, местные жители заинтересованно смотрят на всё происходящее.

Поистине необычные экспонаты ювелирной работы размещены на следующем стенде: кольцо-сувенир с шахматными фигурами, железная копилка для мелочи. И вновь фотографии, фотографии, фотографии.

Одним из значимых учреждений культуры Кирова в 1970-е годы становится театр юного зрителя. Тогда он был удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола за спектакль «Письма к другу». Большую роль в успехах ТЮЗа сыграл режиссёр Алексей Бородин. Проработав шесть с половиной лет в Кирове, режиссёр уезжает в Москву, пригласив в столицу и восемь ведущих кировских актёров, среди которых был Виктор Цымбал. Его портрет также размещён в экспозиции.

Как рассказала заведующая музейно-выставочным центром «Диорама» Нина Николаевна Злобина, выставка готовилась несколько месяцев.

- Изначально мы создали её концепцию, следом - тематическую структуру, а затем пришли художники и занялись оформлением экспозиции. Напомню, у нас представлено более 120 экспонатов. Среди них - фотографии и документы Героя Труда РФ, генерального директора завода «Лепсе» Геннадия Александровича Мамаева, личные вещи писателя Владимира Арсентьевича Ситникова, митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа.

Выставка работает до 3 ноября и участвует в программе «Пушкинская карта».

Ксения АФАНАСЬЕВА.