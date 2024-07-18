История больницы - история завода. Путь длиною в 80 лет

Сегодня Кировская клиническая больница № 7 имени В.И. Юрловой - одно из крупнейших учреждений здравоохранения нашего города. Пациентами больницы являются более 80 тысяч жителей Кирова, проживающих в Юго-Западном районе и в посёлке Лянгасово. В её состав входит круглосуточный стационар, три взрослых поликлиники, две детских, женская консультация, дневной стационар неврологического профиля.

Но мало кто знает, что «родилась» больница из небольшой заводской медсанчасти. Росла, развивалась и крепла в течение 81 года, пережив тяжёлые военные и послевоенные годы, эпоху промышленного подъёма в 60-е и 70-е годы, преодолела сложности периода застоя и приватизации, а сегодня внедряет передовые методики лечения XXI века.

Создание медсанчасти

26 июля 1943 года в трёх комнатах проходной завода «Сельмаш» был открыт стационарный пункт медицинской помощи. Его штатное расписание включало в себя трёх врачей, одного фельдшера, четырёх медсестёр и санитарку.

После окончания войны медсанчасть предприятия из ведомственного учреждения реорганизуется в общедоступное - в ней стали получать лечение не только рабочие завода, но и жители Кирова и ряда деревень.

В те годы бытовые условия у горожан были не самыми лучшими, зачастую бушевали инфекции. Дети часто болели дифтерией, скарлатиной, оспой, гриппом и другими болезнями. Городские стационары всех не вмещали, многие оставались лечиться на дому. Медики бывшей медсанчасти работали по 20 часов в день, помогая больным.

В 1949 году был открыт стационар медсанчасти на 20 коек в помещении кузницы завода. Там не было ни центрального отопления, ни водопровода, ни канализации.

В 1953 году главным врачом медсанчасти назначают Веру Ивановну Юрлову, которая будет возглавлять больницу почти 30 лет. Через год стационар МСЧ перевели в барак, расположенный напротив завода. Там было уже 55 коек, несколько отделений.

Работа медперсонала сопрягалась со множеством трудностей. Зимой, когда барак почти по крышу заносило снегом, сотрудники выходили с лопатами и расчищали дорогу. Рядом стоял деревянный домик - это был пищеблок, где готовили еду для пациентов. Благодаря стараниям медицинских работников - врачей, сестёр, санитарок - в отделениях было чисто, уютно и за больными осуществляли надлежащий уход.

В 1956 году поликлинику перевели из барака в одноэтажное деревянное здание с мансардой по адресу: ул. Красина, д. 54. В мансарде с 8-00 до 10-00 утра проводился забор анализов, а затем собранный материал на санитарной машине увозили в лабораторию, располагавшуюся в бараке стационара.

В годовом отчёте медсанчасти за 1956 год отмечено, что она обслуживала три крупных предприятия, две строительных организации, училище механизации сельского хозяйства, три школы, три детских сада, ясли, множество торговых организаций, а также население открытого участка. Всего - 12 тысяч человек!

Расширяя границы

Подростковая служба в медико-санитарной части завода была организована в 1957 году. Первоначально отдельного врача, отвечающего за работу с подростками, не было. Их осматривали цеховые врачи и участковые терапевты.

В 1957 году на территории завода «Сельмаш» были открыты врачебный здравпункт и комната гигиены, в которой работали санитарка и акушерка.

Сотрудники медсанчасти активно участвовали в общественной жизни: был организован хор из медработников, которые выступали на сцене заводского клуба. Он представлял собой деревянное здание, построенное в годы войны. В клубе показывали кино, проводили вечера, смотры художественной самодеятельности как завода, так и медсанчасти.

В 1961 году поликлиника медсанчасти была переведена на улицу Щорса, 46 и заняла первый этаж пятиэтажного жилого дома, где было создано три терапевтических и три цеховых участка. В освободившееся здание на Красина, 54, был переведён стационар из барака медсанчасти.

В 1972 году медсанчасти завода «Сельмаш» для размещения взрослой поликлиники был выделен первый этаж жилого дома на улице Грибоедова, 45. Вследствие этого в поликлинике на Щорса, 46, появилась возможность открыть кабинеты ЭКГ, лечебной физкультуры и массажа, расширить лабораторию, появился конференц-зал. Завод оказал помощь в приобретении медицинского оборудования, холодильников для пищеблока, инструментария, инвентаря.

Современные возможности

В 1982 году главным врачом медико-санитарной части завода становится Александр Павлович Редькин. Он с начала деятельности работал в тесном контакте с руководителями промышленных предприятий, много внимания уделял медицинской помощи работникам сельского хозяйства. Благодаря этому значительно улучшилась материально-техническая база, открылись новые здравпункты и врачебная амбулатория в посёлке Дороничи. Профосмотры рабочих промышленных и сельхозпредприятий становятся более полными. Активно выделяются квартиры для медработников.

В октябре 1990 года для повышения доступности медицинской помощи жителям Юго-Западного района города Кирова открывается поликлиника № 2 медсанчасти завода «Сельмаш» на улице Солнечной, 31. Поликлиника была оснащена новейшей для того времени медицинской аппаратурой. В учреждении был смонтирован и введён в работу единственный в Кирове радиокомплекс, который в автоматическом режиме с использованием ЭВМ проводил запись и расшифровку ЭКГ и фонокардиограмм.

6 марта 1997 года медсанчасть завода «Сельмаш» была переименована в Кировскую городскую больницу № 7. В неё входили две взрослые и две детские поликлиники, женская консультация, амбулатория в Дороничах, ФАП и пять здравпунктов на предприятиях.

В 2005 году в Кировской клинической больнице № 7 появилось новое отделение - реанимационное. Его открытие ознаменовало новый этап развития лечебного заведения. С 2008 года главным врачом был назначен заслуженный врач Кировской области Александр Анатольевич Соболев. Через год после его назначения на базе больницы было открыто эндокринологическое отделение. Оно стало ведущим в оказании специализированной медпомощи по эндокринологии.

Сегодня в состав ККБ № 7 имени В.И. Юрловой входят круглосуточный стационар, три взрослых поликлиники, две детских, женская консультация, два дневных стационарных отделения, эндокринологический центр, отделение общей практики, Богородский филиал.

Здесь активно внедряются инновационные технологии: первая электронная регистратура, введён цифровой документооборот. С 2017 года постепенно реконструированы все отделения больницы, приобретается высокотехнологическое оборудование.

В истории больницы, как в зеркале, отразилась и история нашей страны. Неизменным остаётся одно: медики, дав клятву Гиппократа, преданно помогают людям.

Л. СЕМЁНОВА.

Фото из книги «История страны - история больницы».