Исправить 700 шпал в час. Кировский машзавод 1 Мая изготовит спецтехнику для Московского метрополитена

Входящий в Группу «Сельмаш» Кировский машзавод 1 Мая специализируется на разработке, проектировании и изготовлении кранов на железнодорожном ходу различной грузоподъемностью.

Помимо этого, в арсенале предприятия есть различные виды специальной техники: путевые машины, поворотные круги, грейферы и даже электрокары для транспортировки грузов по территории крупных предприятий.

В сентябре департамент правительства Москвы по конкурсной политике объявил электронный аукцион на поставку выправочно-подбивочно-рихтовочных машин (ВПРС) для нужд столичного метрополитена. Итоги аукциона известны: незаменимым помощником в поддержании идеального состояния железнодорожных путей в московском метро станет техника кировского производства.

Машзавод 1 Мая уже заключил контракт на производство и поставку двух ВПРС, необходимых для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки путей московской подземки. Техника будет осуществлять их обслуживание и ремонт. Ее оснастят современными опциями и возможностью выполнять широкий спектр задач, среди которых:

- исправление неровностей и перекосов,

- уплотнение грунта под шпалами,

- приведение рельсов в горизонтальное положение,

- замена поврежденных рельсовых скреплений,

- устранение неровностей на путях и между рельсовыми путями.

Специальная техника кировского производства обеспечит надежность работы метрополитена, а для пользователей ВПРС - это высокое качество работы, простота и удобство в эксплуатации.

В числе преимуществ спецтехники кировского машзавода также высокая производительность. Время непрерывной работы машины с учетом кратковременных остановок - не менее восьми часов. Производительность при выправке и подбивке пути - не менее 700 шпал в час.

Отметим, что стратегия развития АО «Кировский машзавод 1 Мая» основывается на принципах выявления, понимания и максимального удовлетворения запросов заказчика. Благодаря этому на протяжении более чем вековой истории завод был и остается верным и надежным партнером для российских и зарубежных заказчиков.