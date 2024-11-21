Их отмечает командование

За последнее время Министерство обороны Российской Федерации отметило сразу несколько вятских бойцов, которые проявили мужество и доблесть на полях специальной военной операции. Читаешь такие сообщения с мест событий - и гордость берет за людей, которых взрастила Вятская земля.

Звезду вручили жене Героя

Недавно полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил в Самаре «Золотую Звезду» Героя России супруге погибшего участника СВО. В сентябре прошлого года командир батальона разведки 85-й отдельной мотострелковой бригады, уроженец Кировской области, своим телом закрыл двоих бойцов при ракетном ударе со стороны противника.

- За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Российской Федерации полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации, - обратился к семье героя Игорь Комаров.

Разведка доложила точно…

Кировский разведчик обезвредил заминированную лесополосу в зоне СВО.

Николай Ч. выполнял боевые задачи под п. Гродовка (ДНР). Он изучал маршрут от позиций его подразделения до укреплений, где ранее находился противник.

Двигаясь по лесополосе, Николай Ч. обнаружил несколько мин и растяжек. Часть из них он обезвредил, другие пометил флажками, чтобы обезопасить путь для боевых товарищей. После этого разведчик добрался до нужной точки и выполнил поставленные задачи.

- Благодаря смелым и грамотным действиям разведчика группа заняла отбитые у противника рубежи, что значительно укрепило фланг наступающей группировки, - сообщили в Минобороны России.

Прикрыл отход товарищей

Сержант из Малмыжа получил два пулевых ранения, но не отступил и выполнил приказ командования. Об этом рассказали в Министерстве обороны России. Командир отделения Илья Д. из Малмыжа получил боевую задачу доставить передовым отрядам, участвующим в боях в «серой зоне» в районе п. Гродовка, провизию и боеприпасы. Вместе со своим отделением наш земляк выдвинулся исполнить приказ.

В районе линии соприкосновения противник с помощью дрона обнаружил отделение Ильи Д. и открыл огонь из стрелкового оружия. Несколько военнослужащих получили ранения, в том числе и Илья Д. Несмотря на это, наш земляк продолжил бой, отдал приказ подразделению отступить, а сам остался прикрывать отход. После того как военнослужащие оказались в безопасной зоне, Илья Д. также вышел из боя.

Затем бойцы отряда нашего земляка встретились с передовыми частями, передали им провизию и боеприпасы. Илья Д. сообщил артиллеристам координаты неприятеля, с которыми ранее вел бой. Благодаря этой информации были ликвидированы силы противника.

Героическая троица

В Министерстве обороны РФ отметили трех бойцов из Кировской области. Под п. Гродовка лейтенант Михаил получил приказ заминировать маршрут от линии боевого соприкосновения до позиций своего батальона.

Во время выполнения этой задачи отряд попал под минометный обстрел. Однако благодаря грамотному руководству нашего земляка бойцы сумели вовремя укрыться от обстрела, а после его окончания завершить установку мин на важном для противника маршруте.

После этого лейтенант отправил двух бойцов в «серую зону» для разведки воздушного пространства. Они заметили БПЛА противника, и Михаил метким выстрелом из автомата уничтожил вражеский дрон. Отряд, которым командует кировчанин, успешно выполнил все боевые задачи и вернулся на исходные позиции без потерь.

Также под Гродовкой в начале октября сержант Виталий, находясь на наблюдательном пункте, заметил, что в сторону российских позиций из лесополосы вышла группа противника. Кировчанин доложил об этом командованию, вызвал подкрепление и вступил в бой с неприятелем.

Сержант успел сразить двух солдат противника, но вражеский дрон скинул гранату в его окоп. Несмотря на полученное ранение, наш земляк продолжил оказывать упорное сопротивление неприятелю. Он не вышел из боя, даже когда пришло подкрепление, и вел огонь на подавление, чем значительно помог сослуживцам.

Уроженец Свечинского района, командир отделения младший сержант Сергей вместе со своим подразделением организовал несколько огневых точек под г. Горловка (ДНР). Когда противник открыл артиллерийский огонь по этим позициям, бойцы Сергея не пострадали. Но два человека из другого отделения получили ранения.

Младший сержант организовал их эвакуацию, вернулся на свои позиции и вместе с товарищами отбил атаку противника.

За себя и за того парня

Ефрейтор Всеволод Б. из п. Демьяново Подосиновского района Кировской области был призван на военную службу по мобилизации в декабре 2022 года. За время выполнения боевых задач метко вел стрельбу из автоматического и гладкоствольного оружия, уничтожая вражеские дроны и боевиков, чем не раз доказал командованию свой профессионализм.

С 1 по 21 октября 2024 года ефрейтор Всеволод Б. выполнял боевые задачи в районе с. Свиридоновка (ДНР). Ежедневно прикрывал небесное пространство над штурмовыми и эвакуационными группами, сопровождая их к линии боевого соприкосновения и в безопасный район.

Так, 11 октября этого года Всеволод Б. шел впереди штурмовой группы, действуя в паре со вторым стрелком прикрытия. В ходе продвижения по маршруту наши бойцы попали под артиллерийский обстрел, в результате которого получили легкие ранения. Понимая, что скоро враг применит FPV-дроны, Всеволод с особым вниманием следил за воздушным пространством. Вовремя заметив два БПЛА, он открыл стрельбу из автомата и сбил первый дрон, второй был уничтожен группой прикрытия. Далее под ноги напарнику ефрейтора спикировал дрон, нанеся бойцу ранения. Продолжив движение и сопроводив штурмовую группу до линии боестолк­новения, Всеволод затем вернулся за товарищем и на своих плечах доставил его в полевой госпиталь.

Благодаря мужеству и отличным навыкам стрельбы, ефрейтор Всеволод Б. выполнил поставленную задачу и спас боевого товарища от гибели.

Получил ранение, но из боя не вышел

В Министерстве обороны РФ рассказали о сержанте из Омутнинска. В начале октября Виталий Ш. выполнял боевые задачи под Гродовкой. Находясь на наблюдательном пункте, наш земляк заметил, как в сторону позиций российских вооруженных сил из лесополосы выдвинулась большая группа противника.

Виталий Ш. сообщил о наступлении командованию, вызвал подкрепление, вступил в бой с неприятелем. Он открыл огонь из автомата и одной очередью сразил двух солдат противника. Неприятель обнаружил место, откуда вёлся огонь, и запросил поддержку БПЛА. Вражеский дрон скинул гранату в окоп, где находился Виталий Ш. Сержант получил ранение.

Несмотря на это, наш земляк продолжил оказывать упорное сопротивление. После того как подоспело подкрепление, сержант не вышел из боя. Он вел огонь на подавление, чем значительно помог сослуживцам. В результате подразделение противника отказалось от наступления, а затем было полностью уничтожено.