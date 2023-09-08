Игры интеллекта. На первенстве Кировской области по шахматам нет явных лидеров

В Кирове проходит первенство области по шахматам. За титул сильнейшего сражаются лучшие спортсмены со всего региона.

Девять туров, швейцарская система игры и классический контроль времени ­ на партию даётся 60 минут каждому игроку с добавлением тридцати секунд после каждого нажатия кнопки электронных часов. В этом году количество участников рекордное ­ борются за победу на шахматных досках 130 человек в шести возрастных категориях. На первенство области приехали спортсмены из Кирово-­Чепецка, Слободского, Вятских Полян, Советска, Даровского, Орлова. Выступают и шахматисты из кировских клубов.

По мнению тренеров, соревнования идут в очень упорной борьбе, во многих категориях до последнего тура не будет известен победитель, так как ни в одной из них нет явного лидера.

Шахматы сейчас определённо один из лидирующих по популярности видов спорта, ведь обладать гибким умом и высоким интеллектом более чем актуально. Всё больше детей и взрослых вовлечены в эту интеллектуальную игру.

«У нас резко увеличено количество соревнований, причём мы стараемся выходить на более высокий уровень, на уровень всероссийский, ­ комментирует происходящее Евгений Шамов, президент Федерации шахмат Кировской области. ­ Я думаю, что вторая половина 2023 года и следующий юбилейный год позволят нам провести уже турниры с приглашением спортсменов из других регионов. Наши спортсмены стали регулярно становиться призёрами первенства ПФО и первенства России. Это не может не радовать».