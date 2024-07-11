Играя на жадности и тщеславии. Как мошенники наживаются на выпускниках школ, готовящихся к экзаменам в вузы

Фото mayak-gazeta.ru.

Отгремела пора сдачи ЕГЭ, выпускники школ готовятся к поступлению в институты и университеты. Не дремлют и мошенники. В период сдачи выпускных экзаменов они пытались подзаработать на продаже «ответов» на задания ЕГЭ, играя на неуверенности школьников в знаниях. Разумеется, никаких «ответов» у преступников не было: получив деньги, они высылали варианты экзаменов прошлых лет, а то и просто переставали выходить на связь.

Пытались мошенники обогатиться и за счёт нечистых на руку экзаменуемых. После экзамена выпускники получали от незнакомых отправителей СМС и сообщения в мессенджерах. В них сообщалось, что камеры видеонаблюдения якобы зафиксировали, как школьник пользуется на ЕГЭ шпаргалками. Затем преступники предлагали выкупить компрометирующую запись. Если деньги переводились на указанный счёт, шантажисты незамедлительно удаляли свой аккаунт.

Но школьные экзамены уже сданы, и мошенники переключились на абитуриентов - всё тех же вчерашних школьников и их родителей.

«Абитуриентам предлагают купить якобы бюджетные места, после получения денег злоумышленники пропадают».

«В преддверии периода подачи документов в вузы аферисты обманывают абитуриентов и их родителей. Они создают фейковые сайты и группы в соцсетях, выдающие себя за приёмные комиссии высших учебных заведений. Абитуриентам предлагают купить якобы бюджетные места, после получения денег злоумышленники пропадают», - рассказали в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (киберполиция).

Отмечается, что мошенники умело убеждают потенциальных жертв «гарантиями» прохождения в престижные вузы, а также заманивают относительно привлекательной стоимостью «бюджетных» мест: в некоторых регионах она не превышает 20 тысяч рублей, в крупных городах суммы, как правило, варьируются от 200 до 500 тысяч рублей.

«Согласившись купить такое место в вузе, родитель рискует передать персональные данные мошенникам или потерять доступ к порталу «Госуслуги» и банковским приложениям. Это приведёт к дополнительным финансовым потерям и прочим проблемам», - предостерегают киберполицейские.

В МВД напоминают, что бюджетные места в вузах не продаются: это нарушает закон и влечет уголовную ответственность.

По словам полицейских, мошенники пытаются обмануть и будущих студентов-платников. Выяснив из каких-либо источников, что выпускник поступает на платной основе, ему предлагают купить перевод на бюджетное отделение. Кроме того, иногда мошенники заявляют о взломе личного кабинета на сайте вуза или об исчезновении человека из списков поступивших и параллельно выманивают у него деньги и его личные данные.

Подправим «Википедию»?

Однако не только абитуриенты находятся на прицеле у киберпреступников. В летний сезон началась атака на отпускников, желающих отдохнуть хорошо, но дешево. Для этого мошенники создают сайты, имитирующие интернет-страницы действующих турагентств. «Злоумышленники предлагают липовые туры, бронирование билетов и жилья якобы по выгодным ценам. Всегда внимательно проверяйте правильность написания названия сайта и пользуйтесь услугами проверенных компаний», - советуют в МВД России.

Кроме того, преступники активно создают фишинговые сайты с афишей несуществующего выступления кого-то из известных артистов и заманивают туда потенциальных жертв. Также фиксируется рост числа фишинговых сайтов, на которых предлагается заказать букеты, конфеты, парфюм и другие подарки якобы по оптовым ценам или с большими скидками.

Известные люди, как и рядовые граждане, никак не защищены от кибермошенничества. Наоборот, преступники активно пользуются их тщеславием. Так, в последнее время аферисты представляются администраторами «Википедии» и предлагают упоминаемым в ней персоналиям отредактировать их биографию. А многим действительно хотелось бы подправить то, что о них пишут в интернет-энциклопедии.

Преступники сообщают, что для того, чтобы получить возможность отредактировать статью в «Википедии», нужно скачать на мобильный телефон специальное приложение. На самом деле такое приложение предоставляет мошенникам удалённый доступ к управлению смартфоном жертвы или позволяет закачать банковскую программу-«троян», которая будет перехватывать коды из смс и push-сообщений, что также позволит в итоге вывести деньги с банковского счёта жертвы.

Одним из самых распространенных способов перехвата контроля над чужими аккаунтами в соцсетях и мессенджерах по-прежнему остаются сообщения с просьбой проголосовать за ребенка, который участвует в каком-то конкурсе. Такие сообщения обычно приходят от кого-то из списка ваших контактов, к чьей учетной записи уже получили доступ аферисты.

Переходя по ссылке для «голосования», вы попадаете на фишинговый сайт. Чтобы отдать свой голос, вас попросят авторизоваться. Если вы введете данные для входа в профиль, их получат злоумышленники.

Егор ГОРОХОВ.

Подготовлено по материалам СМИ.