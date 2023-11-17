Игра настоящих мужчин: за кулисами "Нашей хоккейной лиги" в Кировской области!

Для многих дворовые матчи служат стартом к тренировкам в спортивных школах. Но лишь единицы становятся профессиональными хоккеистами. А остальные, повзрослев, найдя для себя призвание в бизнесе или на производстве, порой с легкой грустью вспоминают о былых хоккейных баталиях.

В Кировской области взрослые, состоявшиеся мужчины по вечерам приезжают на ледовые стадионы, надевают хоккейную форму и выходят на лёд. Это игроки команд любительской Нашей хоккейной лиги. Сегодня мы беседуем с одним из них - Александром Окуловым, нападающим команды «КВ - Сельмаш».

- Александр, у многих на слуху Ночная хоккейная лига, а ваша команда играет в Нашей хоккейной лиге. Чем они отличаются?

- Ночная хоккейная лига - это всероссийское движение. Команды выявляют лучшую в своём городе, а потом проходит финал в Сочи. А у нас - любительское первенство Кировской области. Хотя в Кирове есть и команды Ночной лиги. Еще в Ночной хоккейной лиге играют только любители: там запрещено выступать игрокам, которые обучались в профильных спортивных школах, играли в профессиональных командах. В нашей лиге требования не такие строгие.

- Когда вы впервые вышли на лёд с клюшкой?

- Как пошёл в первый класс школы, так и на коньки встал. Это было в Кирово-Чепецке, я тренировался в спортивной школе «Олимпии». И семь сезонов в составе «Олимпии» участвовал в чемпионате России - начал в возрасте 11 лет и закончил играть, когда пошёл служить по контракту в армию.

- А на службе в хоккей играть не приглашали?

- Увы, условий не было. Зато сразу после окончания контракта снова вышел на лёд. Год ушёл на восстановление после долгой паузы в тренировках. Спасибо друзьям: дали форму и пригласили играть. Кстати, именно в командах Ночной хоккейной лиги: «Салют», «Алмаз», «Автоспасатель». Вроде бы неплохо получалось - в сезоне 2019/2020 года забил 20 шайб. Но, кроме хоккея, нужно было освоиться на «гражданке», найти работу. Пришёл работать на завод «Сельмаш». И сразу начал играть за «КВ - Сельмаш».

- В Нашей хоккейной лиге большая часть команд носит название известных в Кировской области предприятий: «Здрава», «Стройбери», «Движение». Много ли за них выступает сотрудников этих компаний или это в основном приглашённые игроки?

- За других говорить не буду, но 70 процентов состава «КВ - Сельмаш» работает на заводе «Сельмаш» или служит в органах правопорядка. Остальные - наши друзья и знакомые.

- Завод оказывает значительную поддержку команде?

- «Сельмаш» спонсирует покупку амуниции и формы. Всё это сейчас очень недёшево: стоимость коньков доходит до 70 тысяч рублей. Главное - «Сельмаш» обеспечивает нас льдом. Стоимость часа аренды площадки - более восьми тысяч рублей. А нам лёд нужен для тренировок не по одному часу дважды в неделю.

- Много ли в вашей команде игроков с таким хоккейным опытом, как у вас?

- Больше половины - опытные хоккеисты. Причём совершенно разного возраста: разброс от 20 лет до 55-ти. Но у нас сильная команда. В прошлом году стали победителями первенства Кировской области.

- Кто тренирует команду-чемпиона?

- Наш тренер - Константин Рякин, как и я, воспитанник «Олимпии».

- Вы играете круглый год?

- Чемпионат области проходит с сентября по март. Если выйдем в плей-офф, будем играть за Кубок Кировской области.

- Как вы оцениваете уровень других кировских команд?

- Класс всех участников чемпионата примерно одинаковый - сильный. В Нашей хоккейной лиге нет абсолютных фаворитов. И «Здрава», и «Стройбери» всегда показывают отличный хоккей. Каждый матч непредсказуем, поэтому каждый из них интересен. Не бывает игр со счётом 7:0 или 1:8. Бой идёт за каждый гол. Победа, как и поражение, всегда становится результатом упорной борьбы. Многое зависит от настроя. Например, недавно мы обыграли нижнеивкинскую команду «2К». Достойный соперник, но в тот раз игра у них не пошла.

- У вас лично хватает времени на другие увлечения, кроме хоккея?

- Нет. Днём - работа, а по вечерам, в 21-45, - время хоккея. После полуночи приезжаешь домой, форму развесишь, и пора отдыхать.

- Много ли болельщиков приходит на матчи?

- Увы, нет. В основном - семьи и друзья. Вероятно, для многих поздновато идти смотреть хоккей в 21-45. Но, как мне кажется, живая игра всегда гораздо интереснее, чем любая телепередача. Наверное, нужно давать больше рекламы на тех предприятиях, названия которых носят команды Нашей лиги. Хочу воспользоваться случаем и пригласить кировчан на хоккей. Ваша поддержка сделает матчи во много раз интереснее!

Беседовал А. БРОДИН.

Фото из личного архива А. Окулова.