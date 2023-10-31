Игорь Русских: «Показали, какие мы – вятские ребята»
ОБЩЕСТВО
Всегда приятно общаться с творческими людьми. И слава богу, земля Вятская ими не оскудела. Есть такие и среди артистов кировских театров, и среди музыкантов Вятской филармонии, и среди наших художников, и среди пишущей братии. А уж самодеятельные коллективы существует чуть ли не в каждом Доме культуры.
В беседе творческая личность не только обогащает твои представления о прекрасном, но и дает заряд энергии, без которого и сам этот человек не был бы тем, кем он стал.
Игорь Русских - один из таких людей. Он - композитор, музыкант и певец. Он играет на четырех инструментах - фортепиано, баяне, гармошке и гитаре. Он - организатор и главная движущая сила фестиваля «Вятские-хватские». Он - патриот в самом широком и самом позитивном смысле этого слова.
Игорь появился в нашей редакции и сразу оживил ее размеренную атмосферу. Этого человека, казалось, переполняет энергия, и он заражает ею окружающих. Да иначе и быть не могло. Ведь без этого не было бы всех тех дел и творческих начинаний, которые Игорю уже удалось реализовать и которые он себе наметил на будущее.
Под звуки гармошки
Игорь Русских - человек вятский, несмотря на то что родился на Чукотке (его родители уехали в этот холодный край «за романтикой»).
- С шести лет и по сей день я живу и работаю в Кирове, - уточняет он.
Игорь признаётся, что все его корни здесь, на Вятке. Вся его родня жила и живёт в Кировской области. Здесь его друзья, здесь основные поклонники его таланта и зрители. Он играет и поёт от лица вятских и для вятских. Даже фестиваль, организатором которого является Русских, так и называется - «Вятские-хватские».
- Нашему фестивалю уже десять лет, - говорит Игорь. - Он объединяет гармонистов и всех, кто любит народную песню, любит гармонь, любит исполнять песни под неё, да и просто петь (даже под минусовки). Мы проводим фестиваль недалеко от Кирова, в селе Кстинино. Туда приезжают и солисты, и ансамбли. Приглашаем независимое жюри и проводим конкурс. Совмещаем, так сказать, отдых и творческое состязание. Три дня на поляне соревнуются между собой участники, а потом вместе проводят время у «пионерского костра» или на «советской дискотеке». У нас даже утренняя зарядка проходит в советском стиле. Помните, как тогда по утрам её передавали по радио: «Доброе утро, дорогие товарищи. Мы начинаем утреннюю зарядку. Поставьте ноги на ширину плеч…» И бодро играет пианино. Это, я считаю, прекрасное времяпрепровождение, которое объединяет людей. А после окончания фестиваля, месяца через два, обычно в ноябре, мы приглашаем зрителей на гала-концерт. Нынче он пройдёт в ДК железнодорожников 25 ноября.
По словам Игоря, такая тёплая, товарищеская атмосфера, которая царит на фестивальной площадке, способствует творческому росту всех участников и служит повышению популярности фестиваля. За десять лет, что он проводится, число его участников заметно выросло.
- Я упрашивал некоторых знакомых артистов, чтобы они приехали на первый фестиваль, - делится подробностями композитор и гармонист. - В результате набралось двадцать участников, двадцать номеров. Всего. А сейчас их у нас, вместе с теми, кто участвует «заочно», более четырёхсот. Для нас это весомый показатель. И мы им гордимся. Каждый год приносит небольшой прирост.
Как заметил Игорь Русских, на юбилейный фестиваль приехало 16 ансамблей, 12 дуэтов и порядка шестидесяти солистов. На гала-концерте будут играть и петь те из них, что получили гран-при, то есть лучшие из лучших в каждой номинации, а также лауреаты первой степени. «Самая элита фестиваля», как называет ее организатор.
Несмотря на своё название, «Вятские-хватские» объединяют любителей гармошки и пения под неё не только из Кирова и Кировской области. На фестиваль едут и представители других регионов страны. Поэтому и позиционирует он себя как всероссийский.
- На юбилейном гала-концерте будут представлены артисты из девяти российских регионов - Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, из Тверской области будут, нижегородцы, вологжане и другие, - говорит Русских. - Самые лучшие, самые достойные, самые красивые.
Вятский композитор и музыкант считает, что зрителей на этом концерте ждет незабываемое зрелище. Полтора часа, что он будет длиться, пролетят незаметно.
С гармошкой на передовую
Игорь Русских рассказывает, что периодически он с другими вятскими гармонистами ездит по стране. Один раз, например, они выкупили автобус и поехали с концертом в Иваново, другой - откупили вагон и были с гастролями на юге, в Алуште, у Александра Ганичева (руководитель продюсерского центра «Русская гармонь». - Ред.).
- Это было что-то, - вспоминает музыкант. - На каждой большой станции, где поезд останавливался на 20 - 30 минут, на перрон выходили наши гармонисты, играли, пели песни. Девчонки танцевали. С других поездов стекалась публика, чтобы посмотреть. Подпевала. Танцевала. Был праздник души и сердца какой-то. А потом мы с ходу взяли пять гран-при на конкурсе. Показали, какие мы - вятские ребята. И такие выезды сдружили нас, сделали ближе друг другу.
Впрочем, такого рода поездки не только спаяли вятских между собой. Многие музыканты завязали дружбу с артистами из других регионов и до сих пор ездят туда с выступлениями, так же как и их представители к нам.
- Я много раз говорил, что нам нельзя замыкаться в узких местных рамках, - говорит Игорь. - Нужно ездить по стране. Пусть там посмотрят на нас, а мы посмотрим на них. Мы же артисты, нам нужно обогащать себя новыми знаниями и впечатлениями.
С 2015 года значимой площадкой для выступлений, как признаётся Русских, стал Донбасс.
- Я был там семь раз, - замечает он. - И до начала СВО, и после февраля 2022 года. Я с друзьями был в числе первых из Кировской области, кто повёз туда гуманитарную помощь. Там я выступил с концертом, а деньги, что мы собрали, пошли на лечение девочки, которая пострадала от бомбёжки. Тогда и завязалась наша дружба с этим мятежным регионом. С тех пор я не раз бывал в Донецке. У меня там прошло два больших концерта в государственной филармонии имени Сергея Прокофьева. Кроме того, выступал и в госпитале, и в военном училище, и два раза на передовой.
По словам музыканта, даже находясь в Кировской области, он продолжает поддерживать наших бойцов, которые бьются на Украине за победу над нацизмом.
- Я пишу песни для наших ребят, - говорит Русских. - Например, недавно мне позвонили мои друзья из Уфы и попросили написать песню для сформированного там батальона имени Салавата Юлаева. И я её написал. А ребята исполнили её, когда провожали бойцов батальона на специальную военную операцию. Я считаю, что сейчас помощь из тыла не менее важна, чем выступления на передовой. И в таком ключе стараюсь работать.
Во время одной из первых поездок в Донецк Игорь Русских встретился там с известным российским певцом Иосифом Кобзоном. Тот приметил вятского музыканта и пригласил участвовать в качестве судьи на одном из конкурсов, который Кобзон там организовал.
- Так я оказался в одном жюри с Иосифом Давыдовичем, - с гордостью вспоминает вятский исполнитель. - И это для меня было и остаётся важной вехой в жизни.
Но Игорь не склонен преувеличивать свой вклад в СВО. Он честно признаётся, что есть много людей, которые делают больше для наших бойцов, чем он. Так, по его мнению, большой вклад вносит фонд «За Вятку», даровские казаки во главе с отцом Николаем, клуб имени Григория Булатова, который возглавляет Александр Половников, да и другие волонтёры. Они за свои деньги отправляют по две машины «гуманитарки» на фронт. Но только ими не исчерпывается весь список тех, кто помогает нашим воинам.
- Я поездил по области и знаю, что говорю, - замечает музыкант. - Где-то делают окопные свечи, где-то вяжут маскировочные сети, где-то приносят домашние заготовки в большом количестве. И всё это отправляется на передовую. Так что, поверьте, победа во многом куётся в тылу. Вот таким людям я и посвятил свою новую песню о волонтёрах.
И всё же гала-концерт фестиваля «Вятские-хватские» пройдёт вне темы СВО. По мнению музыканта, люди должны отдыхать от большого количества тревожных новостей, которые они слышат каждый день по телевизору, из радиоприёмников, видят в новостных лентах социальных сетей. И мастера гармошки такой отдых смогут им обеспечить.
Сергей СМОЛИН.
Фото из архива Игоря Русских.
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