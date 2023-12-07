Идти вперёд лицом назад. Как за столетие изменился Вятка - Киров в глазах художников

«Город над Вяткой-рекой» - так называется новая выставка, открывшаяся в Вятском художественном музее. На ней показаны картины из его фондов, на которых запечатлены виды областного центра. Более 50 полотен, написанных в разные периоды отечественной истории, составляют эту экспозицию.

Условно данное выставочное пространство можно разделить на две части. Одна из них объединяет картины вятских, а потом и кировских художников, запечатлевших город как в дореволюционный период, так и в советское время. И отправной точкой здесь служит иконописный образ Богоматери с Трифоном Вятским, на котором присутствуют виды Вятского кремля и Трифонова монастыря.

Васнецовский стиль прослеживается в полотне Алексея Деньшина «Базар в провинции» (1915 год). На нём художник изобразил рыночную торговлю в дореволюционной Вятке. Аромат старины навевает и картина Аркадия Рылова «Праздник на воде», написанная в 1918 - 1920 годах.

А вот вид ротонды Александровского сада за многие годы никак не изменился. И это хорошо видно, когда смотришь на «Весенний этюд» Виктора Игнатьева от 1918 года. Подчеркивает такое постоянство образа «Портрет сына», который написал в 1988 году кировский живописец Андрей Широков, использовав в качестве фона вид той же ротонды.

Веет постоянством, неподвластным времени, и от видов Трифонова монастыря. Для этого достаточно сравнить картины Алексея Исупова (1912 года), Николая Хохрякова (1910-х годов) и Аркадия Колчанова (1992 года) с работой Натальи Антохиной-Кураксы (2021 года). Такое безвременье образа кое-кто мог бы назвать въевшимися в него провинциализмом и патриархальностью, которые создают подобную ауру для всего города. Но с этим утверждением согласятся далеко не все.

Вторая часть картин, составляющих эту экспозицию, написана участниками Васнецовских пленэров. Среди них художники, ставшие уже знакомыми вятской публике, - та же Наталья Куракса, Дарья Антонова, Ольга Кузьмина, Александр Котов, Андрей Селенин и др.

Но вот что удивительно: многое из увиденного приезжими мастерами в Кирове не отличается от того, что наблюдали художники начала XX века. И это не столько радует, сколько наводит на печальные размышления.

Само название выставки - «Город над Вяткой-рекой» - навевает аллюзию на «Вечернюю песню» о Ленинграде, которую исполнял в советское время Марк Бернес. В ней есть такие строчки: «Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой». Нетрудно заметить, что первая строчка песни о Ленинграде схожа с названием выставки о Вятке - Кирове. К тому же Киров официально признан городом трудовой славы, а потому и вторая строчка к нему также подходит.

Вот только картины, представляющие Киров советского периода или современные его виды, на этой выставке редкость. К ним, безусловно, можно отнести вид Театральной площади, написанный в 1950-х годах Маргаритой Деньшиной, а также работы наших современников Константина Мошкина и Ольги Давыдовой, запечатлевших жизнь кировских многоэтажек. Но на них всё и заканчивается.

А ведь Киров за прошедший век сильно шагнул вперед по сравнению с патриархальной Вяткой. Мы сегодня можем гордиться заводами, которые куют нашу победу в СВО. Мы еще можем показать изюминки сталинской архитектуры (хотя некоторые из них при подготовке к 650-летнему юбилею города успели обезобразить, лишив их лепного декора). Да и многие современные высотки можно без зазрения совести переносить на холст. Есть у нас что показать, кроме замшелой старины. Однако по каким-то причинам ни мы сами, живущие в Кирове, ни те, кто к нам приезжает, не хотим обращать внимания на эту сторону жизни. Идем вперед с головой, повернутой назад.

Вот об этом, как мне кажется, и говорит новая выставка в художественном музее. Но так ли это, каждый может решить сам, побывав на ней. Время для этого есть: выставка будет работать до 10 марта.

Сергей СМОЛИН.