Идём в музей!

21 сентября в Кировском областном краеведческом музее имени П.В. Алабина открылись сразу две выставки: «Тайны Хлынова: история и находки» (0+) и «Благородный чугун. Художественное литьё заводов Вятской губернии» (12+).

Тайны Вятской земли

В этом году Киров отметил своё 650-летие. Наш славный город знаменит своими жителями, заводами, культурой. Что же стоит у истоков такого успеха? Ответ на этот вопрос можно найти посетив выставку «Тайны Хлынова: история и находки».

Один из кураторов выставки Юрий Кислицын рассказал, что три года назад возникла идея обратить внимание на огромную археологическую коллекцию музея. С тех пор и началось создание выставок. Одна из них, кстати, добилась особого признания у посетителей музея.

«Древности Вятского края. Три века исследования» получили большой резонанс в прессе. Про нас написали федеральные газеты. Мы решили продолжить эту тему», - рассказывает Кислицын.

На открывшейся 21 сентября выставке показаны новейшие археологические находки, сделанные при раскопках территории древнего Хлынова в период с 2016 по 2023 год. В рамках проекта представлены предметы из фондов Кировского областного краеведческого музея, Научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Кировской области и лаборатории археологических исследований ВятГУ.

Путешествие во времени начинается со знакомства с картой, подготовленной сотрудниками научно-производственного центра. На ней изображены места основных раскопок, проводимых в черте города. После её изучения посетитель музея может ознакомиться с уникальными предметами, найденными исключительно на территории бывшего Хлынова. К примеру, ещё в 1959 году археолог Гуссаковский обнаружил фрагмент курительной трубки голландского типа. Юрий Кислицын отмечает, что такой раритет был найден только в наших краях.

Сотрудники археологической лаборатории ВятГУ внесли свой вклад в создание выставки. Они подготовили карту с отметками тех мест, в которых было найдено больше всего предметов из далёкого прошлого. За стеклянной витриной лежат небольшие брёвнышки XVI века. Поразительно, в каком хорошем состоянии они дошли до наших дней. На этом же стеллаже можно увидеть древнее оружие: большие пушечные и маленькие пищальные ядра, обломок наконечника стрелы и даже арбалетный болт. «В то время на этой территории арбалет не был распространён, но, видимо, нашёлся любитель пострелять из такого приспособления», - шутит Юрий Кислицын.

- А это что такое? - указала я на плитку с нарисованной на ней птицей.

- Это изразец, - пояснил Кислицын и попросил присоединиться к нашей экскурсии главного хранителя отдела фондов музея, также куратора проекта «Тайны Хлынова: история и находки» Егора Пушкова.

- Изразец - это облицовка печи в городских домах. Помимо печи могли облицовывать фасады домов, - рассказал Пушков.

Центром выставки стали витрины с настоящими сокровищами. Фрагмент берёсты XIV - XVI веков - один из таких кладов. Оказывается, кислые почвы Вятского края способствуют быстрому разложению растительных материалов, поэтому сохранившаяся кора берёзы того времени стала приятным сюрпризом.

Предметы следующей витрины рассказывают о том, как жили наши предки. Сотрудники научно-производственного центра отыскали их в экспедиции в 2023 году. Пуговицы, кольца, рыболовные крючки, набойки для женских туфель - это частицы повседневной жизни наших прародителей.

В конце встречи я спросила у Егора Пушкова о методах определения возраста найденных исторических объектов. Тот пояснил, что существует понятие «археологического культурного слоя», образованного в результате хозяйственной и бытовой деятельности человека. Он может состоять из останков строений, изделий и орудий труда. Правильное «прочтение» культурного слоя позволяет узнать эпоху артефакта, а также уровень развития древних цивилизаций и особенности их быта.

Чугунное кружево

Мне повезло оказаться сразу на двух открытиях экспозиций. Уже через несколько часов я отправилась любоваться искусством чугунного художественного литья на выставку «Благородный чугун. Художественное литьё заводов Вятской губернии».

Чугун как литейный материал был изобретён и освоен в Китае. По письменным свидетельствам, появление чугуна в Китае относится по меньшей мере к VI веку до нашей эры. Европейские страны начали осваивать чугун в XIV - XVI вв. Близость Монголии к Китаю и зависимость русских княжеств от монгольской Золотой Орды в течение почти трёх веков повлияли на раннее появление чугунного производства на Руси, где уже при Василии Третьем отливались чугунные ядра. До XVII века чугун в основном применялся в артиллерии. В России первая чугунная посуда появилась при Петре Первом. Умельцы быстро освоили новые способы литья и стали выпускать самые разные предметы домашнего обихода: чугунные козырьки крылец и калиток, кронштейны и решётки балконов, лестницы и перила к ним, торшеры фонарей, парковые и дворцовые ограды. Они создают неповторимый художественный образ здания, а памятники, бюсты, барельефы добавляют изюминку, завершающую этот образ.

Кроме того, на заводах осваивалось производство мелкого литья: ваз, фигурок, подсвечников, пепельниц и других предметов интерьера. Одним из видов внутреннего убранства являются чугунные печные дверцы, которые украшались различными рельефными изображениями.

В экспозиции проекта «Благородный чугун» представлено 35 экспонатов из собрания коллекционера Юрия Полюшкина, а также из фондов краеведческого музея.

Издавна Вятская губерния славилась своими ажурными изделиями из кованого чугуна. Предметы утвари и интерьера создавались на Камско-Воткинском, Омутнинском, Кирсинском, Песковском, Холуницком и Чернохолуницком заводах. В этом году чугунолитейное дело отмечает 300-летие.

По словам Юрия Полюшкина, больше всего предметов художественного литья было изготовлено на Песковском заводе. Там делали шкатулки, тарелки, подносные блюда. Всё это выглядит сказочно. Не верится, что из металла можно смастерить такую красоту. Ажиотаж у зрителей вызвала пепельница с интересным названием «Лапоть вятский праздничный». Такое название она получила из-за того, что к основанию лаптя кузнец решил приделать подобие нарядных носочков.

На выставке можно не только познакомиться с местными творениями, но и оценить работы мастеров из других регионов. Чугунные пепельница, подчасник, барометр, подставка под керосиновую лампу - это лишь малая часть удивительных изделий.

«Я очень рад, что в музее сохранились такие предметы. Пусть люди увидят, что создавалось на нашей земле», - подытожил сказанное коллекционер.

Своими впечатлениями от выставки поделилась Наталья Карсакова: «Это невероятно! Зал небольшой, но я ещё долго буду рассматривать экспонаты. У моей бабушки была ножная швейная машина. Только на выставке я поняла, что, скорее всего, этот аппарат был сделан на одном из наших заводов».

Обе выставки работают до 1 декабря. Они участвуют в программе «Пушкинская карта».

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.