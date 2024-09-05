Идеи, воплощённые в металле

Источник: Опаринская сорока. vk.com/oparino_soroka

В преддверии Дня Победы на стеле в посёлке Опарино, посвящённой памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной, появилась обновлённая звезда. Сделал её в полигональной технике и подарил посёлку Евгений Нагель.

В городских парках, скверах, а иногда и просто на улицах можно встретить металлические арт-объекты, другими словами - скульптуры из металла. Выглядят они эффектно - с чёткими геометрическими гранями, рельефные, как будто из области фантастики. Эти грани называют полигонами, а сами скульптуры - полигональными. Как они создаются? Об этом знает всё Евгений Нагель, живущий сейчас в Нижнем Новгороде.

Опаринский район - его малая родина. Он окончил Опаринскую среднюю школу, по профессии сварщик, с металлом работает более двадцати лет.

- Сегодня вы занимаетесь со­зданием полигональных скульптур. Откуда такой интерес и как давно он возник?

- Интерес к созданию полигональных скульптур появился достаточно давно: случайно увидел в интернете модели, собранные из бумаги. Сначала и не думал про сборку таких скульптур из металла, просто решил попробовать собрать из бумаги пробную модель кота. Скачал развёртку с сайта, распечатал на принтере и склеил, затем, спустя несколько лет, вспомнил про полигональные модели и стал интересоваться, можно ли подобное собрать из металла. Стал шерстить интернет и наткнулся на фирму, занимающуюся проектированием таких скульптур. Купил у них свой первый чертёж для сборки головы волка из металла. Собственно, с этого всё и началось.

- Каким фигурам отдаёте предпочтение - людей, птиц, животных?

- У меня нет предпочтений, любая скульптура индивидуальна и сборка каждой скульптуры - увлекательный процесс. Но на данный момент я могу спроектировать и собрать любую скульптуру, кого угодно.

- Каким было самое первое изделие?

- Первым проектом была голова волка.

- Сколько по времени занимает создание одного объекта?

- Время на каждый проект индивидуально, иногда сборка может занять день-два, иногда только подготовка трёхмерной модели в программе Blender занимает неделю, не считая проектирования чертежей и самой сборки.

- Велики ли скульптуры по размерам и, конечно, по весу?

- Размеры скульптур по размерам не имеют ограничений. как правило, всё делается в натуральную величину, но всё зависит от пожеланий заказчика. Вес тоже может быть разным - например, доберман в натуральную величину может весить 10 - 15 килограммов, а какой-нибудь носорог или Кинг-Конг и за сто килограммов вытянет.

- Сколько арт-объектов сделано на сегодняшний день?

- На данный момент изготовлено порядка 50 скульптур и где-то спроектировано около 30 чертежей для самостоятельной сборки. Потихоньку их количество пополняется (большинство чертежей делаю под заказ).

- Что самое сложное в работе?

- Вопреки многим мнениям несведущих людей, самое сложное - работа за компьютером, создание трёхмерной модели, работа с каждым полигоном вручную, правка модели, грамотная развёртка, подготовка файлов для лазерной резки и прочее, а не сборка.

- Проведённые за компьютером часы, сотни метров сварочных швов, огромное количество мелких деталей, которые в итоге должны идеально совместиться… Какими качествами должен обладать человек, который занимается изготовлением подобных скульптур?

- Пожалуй, усидчивостью, аккуратностью, терпением, пространственным воображением. И самое главное - иметь прямые руки!

- Из каких этапов состоит процесс?

- Создание трёхмерной модели, согласно пожеланиям заказчика. Редактирование модели, подготовка её под развёртки и чертежи. Проектирование чертежей для сборки. Нарезка металла на ЧПУ-лазерной резке. Подготовка деталей под сборку, сборка скульптуры на прихватки, последующая обработка (обварка, зачистка, шлифовка, покраска).

- С чем пришлось знакомиться заново, какими навыками овладевать?

- Пришлось осваивать 3D-моде­лирование, чтобы двигаться самостоятельно в изготовлении полигональных скульптур и не зависеть от сторонних проектировщиков чертежей.

- Чертежи стоят недёшево - теперь вы сами делаете развёртки?

- Стоимость чертежей в сторонних компаниях, занимающихся проектированием, может начинаться от трёх - десяти тысяч рублей за серийные образцы и доходить до ста и более тысяч рублей за индивидуальное проектирование под заказ. Это очень дорого, потому и пришлось изучать все процессы, чтобы самому проектировать чертежи уже любой скульптуры, какую хочется собрать или требуется сделать под заказ.

- У вас есть мастерская?

- Есть арендуемое помещение, в котором я занимаюсь изготовлением таких скульптур.

- Работаете только по шаблонам или создаёте что-то авторское?

- Почти все заказы - это индивидуальные пожелания, повторений почти не было. Многие хотят что-то своё, чего нигде не было, или присылают фото и просят сделать нечто похожее.

- Есть ли у вас другие увлечения?

- На данный момент я занимаюсь только полигоналкой, это моё увлечение и моя работа.

Работы Евгения достаточно широко известны в России. Его металлические арт-объекты уже уехали в Мурманск, Москву, Воскресенск (Московская область), Бердск (Новосибирская область), Феодосию (Крым), Киров. Будут новые идеи - будут и новые маршруты.

Татьяна ТУНГУСОВА.

Фото со страницы Евгения Нагеля в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/id302276717).