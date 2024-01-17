Ибрагимов поймал кураж?! После новогодней паузы возобновился чемпионат страны
СПОРТ
После новогодней паузы возобновился чемпионат страны. В минувший понедельник в первом в нынешнем году туре он проходил без кировской «Родины» обошлось без больших неожиданностей. Так, команды лидеры этих соревнований закономерно победили своих соперников: «Кузбасс» «Мурман», «Водник» «Волгу», московское «Динамо» «Старт».
Правда, начался новый хоккейный год чуть раньше: 5 января в Архангельске «СКАНефтяник» и «Кузбасс» сразились за Суперкубок России. Достаточно уверенно обыграв соперника (3:0), почётный трофей завоевала команда из Кемерово. Кстати, ворота «Кузбасса» в этот день защищал 25летний вратарь Артём Катаев, первым тренером которого был нынешний наставник кировской «Родины» Игорь Коноплев.
А затем в чемпионате страны начался уже следующий тур. «Родина» встречалась дома со «СКАУральским трубником», которому в декабре 2023 года всухую проиграла в Первоуральске... Кстати, второй круг соревнований наша команда начала с 11й позиции в турнирной таблице. Подняться в ней чуть повыше удалось после того, как в заключительном матче первого круга (за два дня до Нового года) кировские хоккеисты взяли верх над ульяновской «Волгой» 6:4. Авторами голов в «Родине» стали Олег Пивоваров, Максим Маслов, Владислав Рябухин, Рамиль Ибрагимов (2) и Дмитрий Кураев. В серединке регулярного чемпионата Ибрагимов однозначно лучший бомбардир нашей команды: 13 матчей 13 забитых мячей.
Е. МАХОВ.
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