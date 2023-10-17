И снова томограф. Кировский минздрав не раскрывает информацию о закупках на фоне коррупционного скандала?

На одном из недавних оперативных совещаний при губернаторе Кировской области первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов отчитался о закупке для Вятскополянской ЦРБ аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ).

- Общее число жителей Вятскополянского и Малмыжского районов превышает 80 тысяч человек, - доложил Курдюмов. - Из этого расчёта и закуплен аппарат МРТ, чтобы пациенты по направлению врача могли планово пройти обследование в своей больнице, не выезжая в областной центр. Безусловно, это оборудование имеет важное значение и при организации медицинской помощи пациентам первичного сосудистого центра Вятскополянской ЦРБ. На сегодня на МРТ выполнено более 30 исследований.

Жил не по средствам

В данном случае можно только порадоваться за пациентов, которым этот аппарат необходим. Кому-то он спасет жизнь, поможет выявить болезнь на ранней стадии или уточнит диагноз. Кого-то избавит от необходимости ехать на обследование в областной центр. Да и вообще сделает более доступной высокотехнологичную медицинскую помощь.

Вот только закупка этого аппарата протекала на фоне разразившегося не так давно скандала в министерстве здравоохранения Кировской области. И зачинателем его была не «желтая пресса», а губернатор, который обратился в правоохранительные органы с целью проверки деятельности заместителя министра здравоохранения Дмитрия Минчакова. Последний, по версии главы региона, представил недостоверные сведения о доходах за 2020 - 2022 годы.

Пока не ясно, выявят ли следователи факты коррупции в работе замминистра. Известно, что экс-чиновник не указал в сведениях о доходах имущество на 11 с лишним миллионов рублей. Прокуратурой области установлено, что он в 2021 году купил в Кирове квартиру стоимостью более 5,6 млн рублей, два машиноместа - свыше 700 и 800 тысяч рублей, а также Volkswagen Touareg за 4,3 млн рублей, фактически оформив всё это имущество на родственников. Надзорное ведомство также обнаружило, что совокупный доход Минчакова и его жены в 2018 - 2020 годах незначительно превысил четыре миллиона рублей.

Откуда у замминистра деньги на такие покупки, предстоит выяснить следователям. Но сам факт подозрения его во взяточничестве бросает тень на все закупки, которые осу­ществлялись в период его работы в минздраве. По неподтвержденным данным, Минчаков в министерстве как раз и отвечал за приобретение необходимого оборудования, лекарств и материалов.

Такие разные «Сименсы»

«Вятский край» решил проверить на примере приобретения томографа для Вятскополянской ЦРБ соответствие суммы, которую за него заплатил минздрав, его рыночной стоимости. Для этого в адрес ведомства был направлен запрос. Однако отвечать на него чиновники не захотели. Они посоветовали сотруднику «ВК» самому зайти на сайт государственных закупок и найти там всё, что нужно. Причём сделали это дважды. И такой ответ завизировала министр здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина.

Не будем говорить, насколько хамски выглядит такое отношение министерства к запросам журналистов. Не будем вспоминать, что губернатор не раз нацеливал своих подчиненных внимательно относиться к тем вопросам, которые им задают граждане, и давать на них вразумительные ответы. Обращает на себя внимание другое - нежелание чиновников вести честный и открытый диалог со СМИ. А раз так, то можно предположить: они что-то скрывают. И уж точно не свои достижения: о них чиновники трубят везде, где только можно.

Что ж, «ВК» воспользовался советом минздрава и обратился к сайту государственных закупок.

Действительно, Вятскополянская ЦРБ в ноябре прошлого года купила магнитно-резонансный томограф Siemens Magnetom Sempra со сверхпроводящим магнитом по цене 66,5 млн рублей. Поставщиком оборудования стало ООО «Единый центр аренды медицинской техники» (г. Москва). Учредителем и директором последнего является Александр Матюшин.

Много или мало заплатил минздрав за этот томограф, установить непросто, не будучи специалистом в такой технике. Однако, просмотрев похожие закупки в других регионах, можно сказать, что там за томографы (правда, других модификаций) и гораздо большие суммы выкладывали.

На сайтах компаний, которые занимаются продажей аппаратов МРТ Magnetom от Siemens, их стоимость варьируется от 13 до 30 миллионов рублей. Хотя можно допустить, что указанные цены не являются актуальными, поскольку доллар продолжает покорять вершины на валютном рынке.

Нам не было бы нужды строить догадки обо всём этом, если бы кировский минздрав честно рассказал о данной закупке.

Дела давно минувших дней

Для жителей Кировской области, особенно для тех, кто уже не один десяток лет следит за медициной, слово «томограф» давно ассоциируется с коррупцией. И не случайно.

В 2009 году для Кировского областного клинического перинатального центра был приобретен томограф за 92 млн рублей (при рыночной стоимости около 32 миллионов).

Год спустя было установлено, что техническое задание на приобретение этого томографа не только составлено по завышенной цене (такой же томограф обошелся липецкой казне в 50 млн рублей), но и «заточено» под конкретного поставщика медоборудования - московскую фирму ООО «ТРИММ Медицина» (учредитель - Александр Матюшин, предприятие которого нынче поставило томограф в Вятскополянскую ЦРБ).

Разразился скандал. Подозрение в коррупции пало на бывшую тогда заместителем председателя правительства Кировской области Марию Гайдар и на помощника губернатора Алексея Навального.

Как утверждал в то время зампред правительства Сергей Карнаухов, переговоры с московской фирмой, поставившей в область томограф, вела сама Гайдар, курировавшая здравоохранение. Но ей удалось (не без помощи губернатора Никиты Белых) остаться в стороне, а уголовное дело было возбуждено в отношении Геннадия Фалина, бывшего начальника МУП «УКС», отвечавшего за подготовку технического задания на приобретение томографа.

Охочие до хайпа региональные СМИ тогда написали, что из Фалина просто сделали «козла отпущения», дабы вывести из-под удара Гайдар и Навального. И СМИ были в чём-то правы.

Сам Фалин сообщил следствию, что 23 июня 2009 года его, как представителя УКС - заказчика строительства и закупщика оборудования для перинатального центра, а также представителей роддома и департамента здравоохранения пригласили к Алексею Навальному, который поставил перед собравшимися задачу: в течение двух дней подготовить документы для покупки компьютерного томографа.

Через сутки роддом принес техническое задание, в котором была указана цена томографа: 99,5 миллиона рублей. Отделом комплектации УКС заявка была сформирована и 25 июня передана в правительство области. При этом стоимость оборудования никто не оспаривал, так как по должностным инструкциям комплектовщики не вправе вмешиваться в их определение, особенно в отношении медтехники.

Торги состоялись 6 июля, и в правительстве гордились тем, что Марии Егоровне удалось убедить единственного участника торгов «ТРИММ Медицина» снизить (!) цену до 92 миллионов. Договор был заключён, оплата проведена.

А через год Фалина попросили уволиться из УКС, с тех же пор он находился под подпиской о невыезде. Получая пенсию в 10 тысяч рублей, бывший начальник управления вынужден был подрабатывать сторожем.

Впрочем, не прошла бесследно эта история и для Марии Гайдар. В 2011 году она спешно покинула свой пост «зама Белых» (якобы ради учебы в США), чтобы потом «всплыть» в постмайданной Украине.

И вот вновь на вятском горизонте нарисовались и томограф, и Александр Матюшин. Есть здесь связь с той старой историей или нет, не нам судить. Но нежелание нынешнего министра здраво­охранения Екатерины Видякиной раскрыть далеко не тайную покупку томографа для Вятских Полян заставляет задуматься на этот счет.

Артём ОБЛОМОВ.