И снова к знаниям вперёд!

Фото vskservis.ru.



Вот и закончились летние каникулы - самые длинные в году. И у взрослых, и у детей совсем скоро начнётся горячая пора - уроки, лекции, домашние задания. Одни будут делиться знаниями с подрастающим поколением, а другие - эти знания впитывать, укрепляя фундамент своего пытливого ума.





День знаний, который в этом году выпал на воскресенье, - праздник не только для тех, кто идёт в первый класс, но и для всех без исключения поколений россиян. В этот день принято вспоминать свою школьную и студенческую юность, встречаться с одноклассниками и однокурсниками, говорить слова благодарности любимым педагогам и преподавателям.





А кто поспорит с утверждением о том, что знания делают человека сильнее, мудрее, добрее? Без них не совершить научные открытия и не постичь тайны природы. Но очень важно этими знания­ми распоряжаться разумно, бережно, с любовью к человечеству. Привить эту любовь - тоже отчасти задача педагогов, ведь порой они становятся для ученика примером поведения и отношения к миру, своеобразным маяком, который указывает нужное направление в жизни.





В преддверии 1 Сентября поздравляем школьников, студентов, родителей, педагогов и наставников с началом нового учебного года! Пусть знания будут интересными для подрастающего поколения, работа учителей - успешной, а у родителей появится больше поводов для гордости за своих детей.





Самое главное - начать обучение с хорошим настроением и двигаться упорно вверх по ступенькам знаний. И помните: будет сложно, но безумно увлекательно!





Коллектив редакции газеты «Вятский край».