И смех и грех

Фото kirovreg.ru.

30 сентября губернатор встретился с кировскими строителями. О чём шёл разговор, глава региона рассказал лишь в самых общих чертах. Упомянул о десятилетней строительной программе, о необходимости возведения социальных объектов, о капремонтах школ и детсадов, о потребностях граждан в жилье.

Обозначил губернатор и перспективы в виде кампуса мирового уровня (к которому многие уже потеряли интерес: приелось слушать о нём без каких-либо реальных подвижек), проспекта Липатникова и нововятского тоннеля под Транссибом.

А главное в итогах этих посиделок, на чём глава региона сделал упор, было обозначено как опора в реализации всех названных выше начинаний на местных подрядчиков. Так и написано в губернаторском телеграм-канале: «Вся работа должна идти с опорой на наших строителей, кировских подрядчиков. Договорились проработать меры поддержки для отрасли».

И тут всем нам, кто внимательно читает сообщения первого лица области и следит за региональной повесткой, предлагается дружно сказать: «Ха-ха-ха». Ведь иначе на тему местных подрядчиков отреагировать нельзя. Хотя бы потому, что глава региона, видимо, свой телеграм совсем не читает, так как в тот же день, пятью часами ранее, он написал, что тоннель под Транссибом будет строить иногородняя фирма «Автобан». Читаем пост: «Победителем признана компания «Автобан» - один из крупнейших дорожно-строительных холдингов страны. В портфеле - строительство и реконструкция трассы М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева». Ключевые контракты - обход г. Тольятти, третий этап автодороги Казань - Екатеринбург и другие объекты. Можно сделать вывод о серьезном опыте подрядчика. В ближайшие 10 дней подпишем контракт на работы, и можно будет приступать к строительству столь долгожданного объекта».

Фото kirovreg.ru.

И где здесь местный подрядчик?

Второй раз громкое «ха-ха-ха» следует издать по поводу строительства новых школ и поликлиник. Кто-нибудь помнит, сколько местных предприятий этим занимаются? Нет? Так напомним, что лишь на половине из десятка строящихся школ работают местные фирмы. Кировские же подрядчики, как и ранее, так и сейчас от этой «нагрузки» воротят носы и бегут как черт от ладана. Человейники ведь строить гораздо прибыльней.

Ну и, наконец, третье «ха-ха-ха» стоит издать в связи с отсутствием информации о снижении стоимости кировского жилья, которое дорожает так, что шуба заворачивается. А ведь как раньше любил губернатор порассуждать по этому поводу. Зато сейчас об этом ни гугу.

Артём ОБЛОМОВ.