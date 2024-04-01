И фермеры должны учиться. В КО стартовал приём на обучение в «Школе фермера»

Развитию фермерства в Кировской области со стороны власти уделяется немало внимания. И поддержку малым формам аграрного производства в виде грантов дают, и торговые площадки помогают им открывать, и на всероссийские выставки их обязательно приглашают, да и еще много чего делают.

И вот совсем недавно в Кирове открыли прием в «Школу фермеров». Это начинание призвано облегчить жизнь крестьянских (фермерских) хозяйств. Вот только пройти в ней обучение сможет далеко не каждый: зачисление в «Школу фермера» пройдет по итогам конкурса. Однако выпускникам курса обещают поддержку их бизнес-проектов.

В Кировской области это уже второй поток обучения в «Школе фермера». Выпускники же первого вспоминают учебу исключительно в позитивных тонах.

Второй набор

«Школа фермера» - это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства России, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

- Наша главная цель - помочь людям реализовать себя, дать все возможности для запуска и развития собственного бизнеса на селе, - заявил на открытии «Школы фермера» председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов. - Ведь у многих есть большое желание работать. Однако не всегда хватает знаний, но главное - необходимых навыков. А нам важно, чтобы в сельское хозяйство приходили высокообразованные специалисты, которые поддержат успешное развитие отрасли и привнесут в неё новый драйв. Для Россельхозбанка фермеры - важнейшие клиенты и партнёры. Поэтому мы окружаем их максимальной поддержкой. Более того, банк намерен принять личное участие в реализации лучших бизнес-планов выпускников «Школы фермера». Поэтому ждём от вас хорошо проработанных, эффективных проектов.

Слушатели «Школы» получают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов, лучшие из которых получают финансирование от Россельхозбанка.

Первый набор обучающихся в «Школу фермера» Россельхозбанк провел в 2020 году. С тех пор проект охватил уже свыше 50 российских регионов.

Не осталась в стороне и Кировская область. У нас «Школа фермера» стартовала в 2021 году. В этом году в нее пройдет очередной набор. Заявки принимаются до 17 апреля. Имена «студентов» станут известны уже 19 апреля.

Обучение будет вестись по трем специальностям: «Фермер-технолог производства и переработки молочной продукции (сыроварение)», «Управление крестьянским (фермерским) хозяйством в области овощеводства (открытый грунт)» и «Агротуризм».

Как отметила проректор по учебной работе Кировского института агробизнеса и кадрового обеспечения Татьяна Макарова, занятия в «Школе фермера» будут вести преподаватели Вятского государственного агротехнологического университета (ГАТУ), аграрных вузов других регионов, представители Россельхозбанка, а также выпускники «Школы».

В 2021 году в первом потоке набор в Кировской области составил 33 человека, из которых 25 закончили обучение. Конкурс на обучение тогда составил два человека на место. Из числа поступивших примерно половина обучающихся были действующими фермерами.

По словам Татьяны Макаровой, один из бизнес-проектов, подготовленных по итогам обучения в 2021 году, получил грантовую поддержку от Россельхозбанка. Его составил Алексей Русских. На эти деньги он открыл собственное фермерское хозяйство, которое занимается сыроварением.

Полезно даже опытным

Олег Сирота (слева) и Сергей Иванов.

Выпускником первого кировского потока «Школы фермера» был и известный вятский фермер из села Великорецкое Юрьянского района Сергей Иванов. Он учился в ней вместе со своим сыном. Всего в группе обучалось 15 - 20 человек.

Несмотря на то что к тому моменту Иванов уже пять лет занимался производством сыров, он не считает проведенное «за партой» время потерянным. По его словам, обучение пополнило его знания в области организации бизнеса, экономики и логистики.

- В нашем потоке основным направлением, по которому велось обучение, было сыроварение, - вспоминает Сергей. - Но даже мне учиться там было интересно. А уж для тех, кто только начинал этим заниматься, открылся целый мир. Были очень опытные преподаватели. А сам бизнес раскрывался со всех сторон, начиная от организации и экономики малого предпринимательства, заканчивая регламентами по переработке молока. При этом занятия были как теоретические, так и практические, в лаборатории ГАТУ по сыроварению.

Как отметил великорецкий фермер, в рамках «Школы» была организована встреча обучающихся с известным на всю Россию сыроваром Олегом Сиротой. Он рассказал собравшимся, как открывал свое дело, с чего начиналась его «Истринская сыроварня». По словам Иванова, эта встреча прошла интересно и было просто приятно познакомиться с таким известным фермером, как Олег Сирота.

- Когда там был Сирота, мы привезли туда свою продукцию, - рассказывает Сергей. - Были дегустация и обсуждение. В общем, интересно было.

Конечно, в основном учеба была ориентирована на начинающих фермеров, но и для «умудренных жизнью» нашлось новое. Как раз тогда, по словам Иванова, начиналось внедрение маркировки молочной продукции «Честный знак», и этой теме было уделено достаточно внимания, чтобы фермеры учитывали данные требования в своей деятельности.

Как заметил Сергей Иванов, об успешности обучения в «Школе фермера» говорит тот факт, что некоторые выпускники сразу же по её окончании открыли своё дело. В частности, тот же ранее упомянутый Алексей Русских зарегистрировал собственную сыроварню, торговый знак «Белая нефть» и открыл сырное ателье в Кирове.

По словам Иванова, этот обучающий проект важен потому, что привлекает новых людей в ряды фермеров. В Кировской области, считает он, их не так много, как хотелось бы, и намного меньше, чем в некоторых других регионах страны. Единственное пожелание, которое Сергей высказал по поводу обучения, касается большего упора на агроклиматические условия Кировской области и связанные с этим особенности организации бизнеса.

Не панацея

С Сергеем Ивановым можно согласиться в той части, что фермеров на Вятской земле немного. Но вот вопрос: а поможет ли «Школа фермера» значительно нарастить их количество? А главное - нужно ли нам это?

Прошли те времена, когда считалось, что фермеры выведут российскую аграрную отрасль из кризиса 80-х годов прошлого века. Как показала практика, более успешным является крупный бизнес - агрохолдинги. Они устойчивы к колебаниям рынка, финансовым кризисам и имеют больше возможностей диверсифицировать своё производство.

Фермерская же продукция в силу небольших объемов ее выпуска всегда дороже, а потому менее востребована массовым покупателем.

Да, Кировской области нужно наращивать перерабатывающие мощности в молочной отрасли. Но получится ли это сделать за счет мелкотоварного фермерского производства? Вряд ли.

К тому же нужно раз и навсегда отбросить иллюзии о том, что фермером (так же как предпринимателем) может быть любой желающий. Зная многих вятских фермеров, могу с уверенностью сказать, что это удел далеко не каждого. Быть фермером - огромный труд, в котором не бывает выходных и праздников. И даже зима для фермера не время почивать на лаврах. А уж сколько всего нужно знать и уметь, чтобы быть успешным, и говорить нечего.

Поэтому работу «Школы фермера» можно и нужно приветствовать. Однако полагать, что она решит все проблемы фермерства, да и сельского хозяйства в отдельных его сегментах, не стоит.

Сергей СМОЛИН.

Фото из архива Сергея Иванова.