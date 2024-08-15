Художники идут «в поля»

В минувшее воскресенье в Вятском художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых состоялось открытие очередного Васнецовского пленэра. Он стал 19-м по счёту и приобрёл в этом году статус международного за счёт участия зарубежных художников.

Десять живописцев из Москвы, Кирова, Беларуси и Китая будут работать на кировских улицах и в местах, связанных с именами Васнецовых, в частности в с. Рябово. Руководителем этой творческой сборной стал народный художник России, академик Российской академии художеств (РАХ), первый вице-президент Союза художников России Евгений Ромашко (Москва).

Многие участники пленэра, как и Евгений Ромашко, приехали на вятскую землю уже не в первый раз. Среди знакомых лиц можно видеть художественного руководителя Студии военных художников им. Грекова, народного художника РФ, академика РАХ Михаила Полетаева (Москва, в прошлом году он был художественным руководителем пленэра), народного художника РФ, академика РАХ Алексея Суховецкого (Москва), заслуженных художников РФ Андрея Дубова (Москва) и Владимира Муллина (Киров).

Михаил Крот и Андрей Дубов.

Международную часть коллектива представляют член Белорусского союза художников Михаил Крот, член Китайской ассоциации художников и Союза художников России Чжен Гуансюй, выпускница Китайской академии искусств Гао Жуй, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина Цзян Янь.

Как всегда, программа работы участников пленэра будет обширной. За две недели им предстоит поработать в разных уголках области, а 17 августа провести в Кирове городской уличный мастер-класс.

Завершится пленэр традиционно - 21 августа в художественном музее пройдёт итоговая выставка работ участников пленэра.

Как сказал на открытии Евгений Ромашко, творческие планы художников на эти две недели обширные: «Сегодня день авансов. Все пришли нас поддержать, пожелать вдохновения. Теперь очередь за нами - оправдать те надежды, которые на нас возлагают. Постараемся не упасть в грязь лицом. В юбилейный для Кирова год мы собираемся создать срез сегодняшнего дня города, чтобы будущие поколения смогли увидеть по нашим работам, какой была окружающая среда, какой была эстетика, как видели город со стороны его гости».

Второй год подряд на пленэр приезжает Михаил Полетаев, художник талантливый и трудолюбивый. В прошлом году он создал целую галерею мест и людей вятского края. Нынешний визит на вятскую землю связан у художника с личными творческими планами.

- Я хочу найти здесь для себя, как художника, какие-то новые мотивы, новые решения, - заметил он. - В прошлом году я был одним человеком, в этом году - другой. Поэтому хочу посмотреть на те же места, что и в прошлом году, другими глазами. Кроме того, интересно будет поработать в другом коллективе. Это всегда обогащает. Я не так часто езжу на пленэры, но от участия в Васнецовском не мог отказаться. Он какой-то настоящий, что ли.

По словам Михаила Анатольевича, часть прошлогодних наработок он уже воплотил в картины, а ещё какая-то часть ожидает своей реализации. Вот и нынешний пленэр сослужит для него добрую службу.

Чжен Гуансюй.

Известный в Китае живописец Чжен Гуансюй оказался близким знакомым Евгения Ромашко. Он часто бывает в России. Занимается организацией российско-китайских выставок, в которых и сам участвует. Выпускает у себя на родине альбомы, которые знакомят жителей Поднебесной с российской живописью. И сам в своём творчестве часто изображает русскую природу.

В Пекине Чжен Гуансюй преподаёт в аспирантуре Китайской национальной академии искусств. Вот и в Киров он приехал с двумя девушками-аспирантками. Обе они получили образование в российских художественных вузах и Васнецовский пленэр рассматривают как продолжение учёбы.

Гао Жуй.

По словам Гао Жуй, ей очень хотелось бы соединить в своих работах традиционные приёмы китайской живописи с русскими пейзажами, которые её восхищают. Она готова рано вставать, чтобы перенести на холст прелесть утра в средней полосе России.

Цзян Янь.

Киров Гао Жуй уже впечатлил. А её коллега Цзян Янь, которая училась в Санкт-Петербурге, вообще считает, что столица вятского края ничуть не хуже столичных городов.

Присутствие китайских художников создаёт главную интригу нынешнего Васнецовского пленэра. Что увидят люди иной, неевропейской культуры на вятских просторах - вопрос, ответ на который пока не очевиден. Впрочем, ждать осталось недолго. Итоговая выставка пленэра не за горами.

Сергей СМОЛИН.