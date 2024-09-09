Художник - больше чем художник. К 85-летнему юбилею Татьяны Дедовой

25 июля в Центре современного искусства «Галерея прогресса» открылась очередная выставка «Хлынов. Вятка. Киров. 650 лет» (6+) народного художника, реконструктора старины, романтика, путешественника, фотографа, члена Союза журналистов России, почётного гражданина города Кирова Татьяны Павловны Дедовой.

В экспозиции показано более ста рисунков, которые дают наглядное представление о средневековом облике города Хлынова и о других поселениях Вятской земли.

7 августа в Кировском областном доме народного творчества распахнула двери другая её выставка графики, акварели и фотографий под названием «Родины свет» (6+). Татьяна Павловна представила на суд зрителей свыше 250 своих работ.

Вот уже более 50 лет, из года в год, одну за другой, без остановок на отдых, организует вятская художница свои выставки, которым нет ни начала, ни конца.

Всё начинается с детства

Татьяна Дедова родилась в Кирове в ночь на 14 сентября 1939 года, когда церковь празднует Новолетие и день памяти преподобномученицы Татьяны. По святцам родители назвали свою дочь при крещении Татьяной. Мама, Анастасия Михайловна Дедова (Валиотти), была женщиной дворянского происхождения из древнего итальянского рода Валиотти. Папа, Павел Никитич Дедов, выходец из раскулаченной крестьянской семьи, всю жизнь проработал на Севере в геолого-разведочной партии. Семья в своё время перебралась в Киров из Архангельска и проживала в домике на пересечении улиц Степана Халтурина и Володарского.

Детство Тани выпало на суровые военные и послевоенные годы. Но советская молодёжь была энергичной, боевой, кипучей, духом крепка, бод­ра, не боялась никаких трудностей, ни бога, ни чёрта. Дома никто не сидел. Пока родители работали, дети стремились убежать на улицу, чтобы почерпнуть очередную порцию эмоций и вдохновения. «Мы всей гурьбой бегали по городу, поднимались по крутой лестнице у Монастырской набережной и любовались с высокого холма видом Трифонова монастыря, куполами церквей, домиками, пасущимися на лугу лошадками, коровами и овцами, заречными далями и спокойным течением реки Вятки», - вспоминает Татьяна Дедова.

Когда Таня оставалась дома одна, она открывала бабушкин сундук, вынимала из него альбомы с фотографиями, дореволюционные журналы «Нива» и «Родина», старинные книги с картинками и часами их рассматривала.

В 1947 году Таня пошла в первый класс школы № 1, которая находилась на перекрёстке улиц Карла Маркса и Энгельса.

«Впервые краски я увидела на уроках рисования. Когда молодой учитель на чистом листе бумаги в несколько штрихов изобразил яркую картину русской природы - мы все рот разинули от восхищения! - вспоминает Дедова. - Вид такого чуда пробудил во мне ростки искусства и предрешил дальнейшую судьбу. С тех пор простым графитным карандашом я рисовала день и ночь. Мама, видя моё увлечение, подарила на день рождения альбом, кисточку и акварельные краски. Это было для меня вершиной счастья! Начался мой путь познания и отражения на бумаге окружающего мира. Да и вся наша жизнь есть не что иное, как заполнение большого чистого полотна маленькими рисунками. Каждый шаг, каждая проложенная борозда есть ещё один пазл в общей картине жизни, где каждая проведённая линия согласуется с законами общего абриса, с сутью вещей и явлениями природы».

После окончания начальной школы её перевели в школу № 22, в которой обучались одни девочки.

Художественная студия

В советское время для детей были распахнуты все двери для получения достойного образования и раскрытия природных талантов. Таня записалась в художественную студию при Дворце пионеров, который располагался на улице Московской в старых архиерейских палатах. Дворец пионеров поражал своей красотой: высокие сводчатые потолки, широкие мраморные лестницы, огромные зеркала в узорчатых оправах во всю стену, арочные окна.

Учителем у юных художников был молодой и талантливый педагог Аркадий Павлович Лаптев, который знакомил пионеров с историей искусства, основами живописи, графики, скульп­туры, учил, как правильно держать карандаш, рисовать акварелью, гуашью, выстраивать композиции, составлять натюрморты, делать зарисовки пейзажей.

Руководитель краеведческого кружка Зинаида Петровна Сорокина вела у пионеров занятия по археологии и астрономии, водила их в походы, возила по Золотому кольцу России. «После посещения Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Псково-Печерского монастыря у меня проснулась любовь к истории и архитектуре, раскрылось понимание глубины и красоты православной веры, - рассказывает Татьяна Павловна. - Всё чаще стала делать зарисовки храмов, часовенок, монастырей».

Вместе с детскими впечатлениями, под шуршание бумаги и скрип пера, Таня Дедова на всю жизнь получила любовь к рисованию, архитектуре и к православным храмам, постепенно научилась рисовать не только то, что видит око, но и то, что подсказывает сердце. Она много читала специальной литературы по истории и живописи, которую брала в Герценке. На странице её ученической тетради появилась цитата русского художника, педагога и профессора Ильи Репина: «Художник - это зеркало души русского общества и той среды, в которой живёт. В его рисунках должны отражаться особенности русской нации и время. Художник должен стремиться знать как можно больше и уметь пользоваться приобретёнными знаниями. Источником вдохновения художника является русская природа».

Артель «Победа»

В седьмой класс Таня Дедова пошла учиться в школу № 26, которая располагалась на улице Красноармейской. В восьмом классе проучилась всего три месяца, так как нужно было устраиваться на работу и помогать маме содержать семью. За учёбу в то время платили, а жить на одну мизерную мамину зарплату было тяжело. В 1956 году Таня устроилась на работу в артель «Победа» при фабрике художественных изделий «Умелец». В её обязанности входило расписывать шкатулки, выжигать на берестяных бурачках русскую природу, делать красивые орнаменты. Совместно с мастером Валерием Сергеевым они впервые придумали оригинальные сюжеты из цикла «Вани-Вятчане» с храмами и вятскими прибаутками. В артели Татьяна Дедова почерпнула глубокие знания по свободной манере письма, расширила приёмы построения пространства, научилась сочетать природу с архитектурой зданий, освоила жанровые сюжетные сцены.

Мастер-искусствовед по оформлению шкатулок Евгения Алексеевна Окишева не давала скучать. Она возила художниц на экскурсии в Москву и Ленинград, где те посещали музеи и театры. «Бродяга-непоседа» и редкостной души человек Гера Яшин сумел объединить вокруг себя всю молодёжь и водил их по дебрям Кая, Лойно, по тайге Республики Коми. Они спускались на байдарках по горным рекам Карелии и Кавказа, исследовали русла рек Вятки, Чепцы, Моломы, Ветлуги.

Благодаря талантливым наставникам Таня окрепла, повзрослела, обучилась всем средствам выразительного, аконстантного восприятия цвета, различая до трёхсот ахроматических тонов - «порогов» с коэффициентами их отражения (градацией светотеней и цветовых переходов).

«Комсомольское племя»

Вхождение в интеллектуальную элиту города Кирова началось у Татьяны Дедовой во время работы корреспондентом и художником-ретушёром в молодёжной газете «Комсомольское племя», в которую пригласил её знакомый фотограф Юра Шишкин. В «Комсомольском племени» она трудилась более 20 лет. Костяк общества журналистов составляла молодая и дружная команда единомышленников. В коллективе частенько проходили собрания, на которых обсуждались новые книги, газетные статьи, велись диспуты на животрепещущие темы.

«Моим первым начальником был писатель В.А. Ситников, вокруг которого со временем образовался клуб «Молодость», - рассказывает Дедова. - Совместно с писателями я побывала в Пскове, Новгороде, Вологде, Пензе, Горьком, Ясной Поляне, где проходили встречи с коллегами по перу. Много тонкостей относительно своего ремесла почерпнула у художников А. Веприкова, П. Вершигорова, В. Ушаковой, В. Харлова, И. Широковой, В. Кашина… Своей уникальной памятью и эрудицией удивляли всех Н. Злыгостева, Н. Перминова, С. Шешина, с которыми мы частенько навещали учёного-биолога Э.А. Штину. Она преподавала студентам вузов до 90 лет! Есть на кого равняться, есть с кого брать пример! Настоящим праздником для нас были походы. На плотах наша дружная команда сплавлялась по горным рекам Урала и Алтая. Лес, река и палатка были нашим вторым домом. Домой возвращались загорелыми, окрепшими, жизнерадостными, со множеством зарисовок и фотографий. За красивые рисунки и за помощь в оформлении альбомов ребята из секции туризма подарили мне фотоаппарат «Смена», с которым я не расставалась все годы. В одном из таких походов познакомилась со своим будущим супругом - Анатолием Николаевичем Зириным, фотокорреспондентом, страстным рыбаком и путешественником.

После учёбы в Кишинёве стала залихватски рисовать серпы и молоты, стройки, заводские трубы, лица комсомольцев, ударников пятилетки. Одновременно помогала вятским авторам в иллюстрации книг и альбомов. В местных газетах и в «Литературной России» стали печатать мои рисунки, фотоснимки, заметки о походах. В 1972 году прошла моя первая выставка рисунков с видами древних городов и литературных мест, которые удалось посетить.

На главную серию работ по теме «Старая Вятка» вдохновил и благословил меня известный кировский писатель, краевед и библиофил Е.Д. Петряев. Сотрудничая с известными учёными, краеведами и архитекторами А.Г. Тинским, И.В. Беровой и Л.Б. Безверховой, которые по некоторым вопросам являлись моими консультантами, стала воссоздавать на рисунках уже целые ансамбли разрушенных храмов и монастырей. Появились книги с моими иллюстрациями: «Прогулки по старой Вятке», «Родина моих детей», поэтические сборники стихов вятских поэтов, циклы открыток «Храмы Вятки», «Витберг в Вятке», «Село Великорецкое», «Знаменитые архитекторы Вятки»… Сохранившиеся в государственных архивах исторические записки и старые карты помогли мне воссоздать общую картину древнего города Хлынова со всеми постройками и с окружающим ландшафтом. Над серией графических работ «Прогулки по старой Вятке» работала несколько десятилетий…»

Творческий багаж художницы

Постоянный труд, поездки, походы, новые впечатления и неуспокоенность души приносят свои плоды. Одна за другой проходят персональные выставки Татьяны Дедовой. Слава о её таланте уже давно перешагнула границы Кировской области. Размах и глубину творчества Татьяны Павловны в некотором смысле можно сравнить с богатым наследием вятского архитектора И.А. Чарушина и мастерством фотографа С.А. Лобовикова, которые оставили нам в наследство россыпи православных храмов, сценки из быта уходящей деревни, образы крестьян.

Количество акварельных рисунков Дедовой с видами старой Вятки уже давно перевалило за 500, ещё больше - с памятниками культуры и искусства, 40 акварельных рисунков посвящены городу Слободскому, более ста картин написано для соседней Глазовской епархии Удмуртской митрополии, где её рисунки выставлены на больших баннерах в центре города Глазова для всеобщего обозрения. Количество проиллюстрированных ею книжных изданий, поэтических сборников, трудов по истории и лингвистике также перевалило за сотню. А она продолжает раскрывать в себе всё новые и новые грани таланта с готовностью отдать своё личное «я» в жертву искусству.

В 2001 году требовательное жюри по достоинству оценило её труды на областной выставке, наградив титулом «Художник года». На следующий год последовала очередная выставка рисунков и фотографий под названием «Спаси и сохрани!». На выставке 2005 года «Мой город» она получила первую премию и почётное звание лауреата премии «Вятский горожанин», была награждена знаком «За достижения в культуре» от Министерства культуры.

«Быть художником - не привилегия, а огромная ответственность. В картинах Татьяны Павловны можно увидеть то, чего не найдёшь ни в каких документах и архивах, - это очарованность Вяткой, - отзывалась о её творчестве журналист и искусствовед Светлана Шешина. - Рисунки будят воображение, к ним тянется душа, на них оживают прошедшие эпохи. Своими рисунками она задаёт вектор гармонизации, обогащает наш духовный мир, которого так не хватает жителям мегаполисов. Она приглашает всех подняться на свой Ковчег спасения и уже вместе продолжать плавание по бушующему морю к райским кущам».

Своими картинами Татьяна Павловна сдувает пыль окаменения с человеческих душ, излечивает равнодушие, способствует возрождению утраченных под ветром перемен православных святынь.

«Поспорить с вечностью, возвратить к жизни памятники искусства, утвердить силу человеческого разума над серостью - это моя задача, к которой я призвана Свыше. Господь определил меня на то место, где могу принести достойные плоды добрых дел. Не можешь делом нести людям добро - доноси словом, не можешь словом - подключай помышления, постоянно нуди себя, прилагай огонь к огню, усердие к усердию. Не останавливайся, семь раз упал - восемь раз подымись и продолжай движение вперёд и вверх, к своей цели…»

В чём же кроется секрет её многолетнего творчества? Ответ прост: человек находится на своём месте, в своей стихии, в своей комфортной среде обитания, которая приносит достойные плоды и великую радость. Вот она затачивает карандаш, чтобы провести на чистом листе бумаги самую тонкую и самую прямую на свете линию, чтобы начать писать очередной сюжет, ведомая логикой и звездой по имени Искусство.

В отличие от многих мастеровитых художников, свои картины она пишет в один приём, «за один присест» - alla prima. Её гости частенько слышат такие слова: «Сейчас я быстро нарисую, а вы пока возьмите табуреточку, сядьте рядом и полистайте минут десять - пятнадцать вот эту книжечку по русскому быту, может, что-то и интересное для себя в ней найдёте…»

Над листом бумаги она ведёт разговор об искусстве, чем живёт, чем дышит, о чём думает, объединяя всё в пространственно-велеречивый сюжет. В каждом росчерке пера - порыв, динамика, классическая выверенность, уникальность. Видения возбуждают фантазию, а карандашные наброски создают единый патетический образ.

Так, шаг за шагом, под пылающим огнём вдохновения акварельные крас­ки переплавляются под её умелой рукой в золотые россыпи искусства. На листе бумаги - чистота помыслов и её профессиональные приёмы: «картина в картине», «прошлое в настоящем», «былое и думы». Нет ни единого фальшивого мазка - это величайшая загадка её творчества, это есть сокровенная тайна её души, которые уйдут с ней от нас навсегда, так как душу другого человека невозможно разглядеть, разгадать и скопировать...

31 июля 2024 года на очередном заседании депутатов Кировской городской думы было поддержано предложение о присвоении Татьяне Павловне Дедовой звания «Почётный гражданин города Кирова». Это звание она заслужила своим жизненным подвигом. Её картины являются гимном жизни, утверждением нравственных идеалов, возрождением позабытых отеческих традиций, корней, поиском жизненных ориентиров. Глядя на её картины, мы по-другому начинаем ощущать окружающий нас мир. Прикоснувшись к её искусству, мы изменяемся и становимся чуточку лучше, чем были до этой минуты.

Анатолий АВДЕЕВ.