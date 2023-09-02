Художественная гимнастика. Турнир как ступень к сборной России

В Кирове в спортивной школе № 1 прошли областные соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера Ирины Урванцевой. Турнир собрал 350 гимнасток из спортшкол регионального центра, а также из Кирово­Чепецка, Сыктывкара, Йошкар­Олы.

Соревнования проводятся с 2005 года и стали традиционными для Кировской области. Именно этот турнир является первым стартом перед началом спортивного сезона. За лето гимнастки не только отдохнули, но и хорошо потрудились: разучивали новые элементы, составляли новые композиции.

Спортсменки боролись за медали в индивидуальной программе, групповых упражнениях, дуэтах и трио по программам от третьего юношеского разряда до мастеров спорта.

Традиционный участник соревнований ­ команда из Сыктывкара, в которую вошли 17 спортсменок. К этим стартам они готовились на выезде в Краснодарском крае и прошли домашние сборы. Впереди у команды еще много подготовительной работы перед крупными соревнованиями, но тренерский штаб уже доволен результатом, с которым гимнастки приехали в Киров.

После стартов гимнастки поедут на соревнования в Саранск. От результатов выступления на них зависит попадание в сборную России.