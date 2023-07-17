ГЖИ ты моя, ГЖИ. Число управляющих компаний в Кировской области вновь выросло

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Все мы помним, как этой зимой губернатор Кировской области Александр Соколов «наехал» на руководителя региональной Госжилинспекции (ГЖИ) Алёну Дудникову в связи с нечищеными крышами домов, завалами снега во дворах и прочими безобразиями, которые творятся по вине управляющих компаний (УК). И это заставило ГЖИ шевелиться.

«Вятский край» поначалу даже порадовался тому, что ранее бездействовавшая организация начала наконец-то заниматься делом. Но эта радость оказалась преждевременной.

Не та цель выбрана

В марте этого года несколько жителей областного центра пострадали от схода снега с крыш. Слава богу, обошлось без летальных случаев, которые происходили ранее. Без­условно, такого рода травматизм недопустим. И его бы не было, если бы управляющие компании вовремя убирали снег с кровли, а ГЖИ следила, чтобы они эту свою обязанность выполняли.

Но еще до того, в январе, обильные снегопады и, как следствие, жалобы горожан на заметенные дворы заставили областное руководство обратить внимание на отсутствие контроля за деятельностью УК со стороны ГЖИ.

Соколов тогда напрочь отмёл оправдания главы ГЖИ Алёны Дудниковой, которая объясняла собственную бездеятельность мораторием на проверки бизнеса, и поставил перед ней задачу - добиться от «управляек» исполнения своих обязанностей.

Демарш главы региона можно было бы приветствовать, если бы его апогеем не стало требование кардинального сокращения числа управляющих компаний.

- Обращаюсь к ГЖИ ещё раз: ваша задача - жёстко наказывать лоботрясов, - сказал Соколов. - К весне количество управляющих компаний должно сократиться на две трети. У нас столько компаний, которые ничего не делают. Деньги с людей собирают просто себе на зарплату и прибыль владельцу. Не может переварить город и область такое количество «управляшек». Если у них объём меньше определённого, это отмывочная контора.

Такой популизм и категоричность многим тогда понравились. Чего греха таить, у немалого числа кировчан (да и жителей области) накопилось много вопросов и претензий к работе УК.

Но одно дело - горожане, другое - чиновники из ГЖИ. Им, надо полагать, желание Соколова заставить их работать - ходить по дворам, осматривать крыши и прочее - пришлось не по вкусу. Да кто ж их спрашивает? Начальник приказал. Пришлось отделить «пятую точку» от удобного кресла и идти «в поля», где холодно и сыро.

А вот с сокращением УК проблем, можно сказать, не возникло. Для этого сотрудникам инспекции даже из кабинета не нужно было выходить. Поэтому уже в апреле Дудникова отчиталась перед Соколовым о непродлении лицензий 35 компаниям, в том числе и в районах области. По словам руководителя ГЖИ, эти компании должны были прекратить свою работу

с 1 июня, а жильцы домов, которые они обслуживали, - найти себе другие УК или выбрать иной способ управления общим имуществом многоквартирного дома.

Вот только легче от этого решения ГЖИ никому не стало.

По пути наименьшего сопротивления

«Вятский край» не раз писал о том, что Государственная жилищная инспекция Кировской области - орган бездеятельный, беззубый и бесполезный для простых людей. А с введением моратория на проверки бизнеса, последовавшим за ковидными ограничениями, там вообще решили ничего не делать. Согласитесь, трудно назвать работой выдачу лицензий управляющим компаниям, суть которой состоит в проверке соответствия поданной документации установленному перечню. К реальной жизни многоквартирных домов такая «работа» не имеет никакого отношения.

И этот упрек, который мы бросали ГЖИ, возник не случайно. Еще в августе 2018 года первый руководитель ГЖИ Иван Романюк давал «ВК» интервью, в котором рассказывал, как активно работала инспекция в период ее создания. Тогда она действительно стояла на страже интересов граждан. Но за какие-то два-три года весь этот первоначальный запал был утрачен.

Журналисты «ВК» неоднократно выезжали вместе со специалистами ГЖИ на резонансные происшествия в Кирове. И уже тогда было ясно, что инспекция ничего не может сделать с недобросовестными бизнесменами-коммунальщиками, которых штрафы не пугали, а предупреждения и уведомления от ГЖИ они игнорировали.

И до последнего времени вывести ГЖИ из этого состоя­ния не могли ни губернатор Кировской области, ни глава администрации города Кирова, ни, тем более, граждане. На все упреки у представителей инспекции был готов ответ, на всякое письменное обращение - отписка.

Александр Соколов, конечно, смог взбаламутить это болото и заставить сотрудников ГЖИ проявить хотя бы видимость активности. Однако на выходе, после сокращения по формальному признаку (не поданные вовремя документы) 35 «управляек», проблем появилось больше, чем признаков оздоровления ситуации в сфере ЖКХ.

Напомним, что на начало 2023 года в Кирове и области насчитывалось 198 УК. И если их число уменьшилось на 35, то это составляет всего лишь 17,6 процента от их количества, а никак не 66 процентов, которые почти равняются двум третям.

- Нужно было, как я сказал, сократить 130 «управляек», а не 35, - мог бы упрекнуть Дудникову губернатор.

Но делать это он не стал. К тому времени, видимо, до Соколова дошло, что требование, которое он поставил перед ГЖИ, мягко выражаясь, незаконно. Ведь не случайно упоминание о нём исчезло из январского релиза на официальном сайте правительства Кировской области.

К тому же отказ в лицензировании компаниям, которые работали в районах, создал большие трудности для муниципальных властей и для жителей области. Так, например, в Кирово-Чепецке он сильно ударил по тем, кто живет в микрорайоне Каринторф (заречная часть города). Там и без того не просто найти желающих работать из-за усложненной логистики (переправа через реку Чепцу работает не круглогодично), так еще и жилой фонд сильно изношен.

В г. Слободском ситуация получилась несколько иная: УК там муниципальная, а потому прекращение ее работы влечет и потерю доходов для местного бюджета. Но даже это не главное. Важнее то, что чиновники из городской администрации могли заставить УК обслуживать ветхое жилье, за которое бы ни один частник в здравом уме не взялся.

Вот тут-то из-за отказа в выдаче лицензий в обоих муниципальных образованиях закричали: «Беда!» А потому пришлось жилинспекции «отматывать назад». Как сообщили «Вятскому краю» в ГЖИ, сегодня кирово-чепецким «ЖЭУ № 6» и «ГУЖЭК № 6» лицензии выданы, а заявка слободской компании «Управдом» находится на рассмотрении.

Впрочем, и отказываться от выполнения требования Александра Соколова о сокращении «управляек» в жилинспекции не спешат. В ответ на запрос «Вятского края» в ГЖИ сообщили: «До конца 2023 года ещё у 16 управляющих организаций заканчивается срок действия лицензии, которым необходимо направить заявление в инспекцию о её про­длении в сроки, установленные действующим жилищным законодательством. В рамках поступивших заявлений инспекций будут проведены проверки управляющих организаций на соблюдение лицензионных требований, по результатам которых будет принято решение о продлении либо об отказе в продлении срока действия лицензии».

И в ответе этом ключевым словом выступает «законность», то есть соответствие дея­тельности УК нормативным требованиям, чего губернатор Александр Соколов, заставляя жилинспецию ликвидировать «лишние» УК, учитывать не хотел.

Есть законные методы

У ГЖИ, на наш взгляд, есть широкий ряд «законных» способов борьбы с недобросовестными управляющими компаниями, которыми она не пользуется или использует их не в полной мере. И доказательством тому служит, например, лишение лицензии компании «Возрождение». Многочисленные нарушения ею взятых на себя обязательств перед жильцами 24 многоквартирных домов привели к соответствующему решению лицензионной комиссии, а недавний вердикт московского арбитражного суда поставил на нём штамп: «Законно».

Кроме того, Виктор Тарасов, учредивший как эту компанию, так и ряд других, по словам Дудниковой, был лишен судом права занимать должности в сфере ЖКХ. Так что и на тех, кто злоупотреб­ляет правом создания «УК-однодневок», также можно найти законную управу.

Не пострадали в данном случае и жильцы. Как сообщили в ГЖИ, часть домов перешла на непосредственный способ управления, другие нашли новую УК, а третьим по результатам конкурса назначена иная управляющая компания.

Сегодня на подходе законное решение вопроса по ООО «ЖКХ г. Кирова», в чьем ведении остается более 600 домов в областном центре. Его руководитель, как сообщил представитель ГЖИ, уже дисквалифицирован. А сегодня суд рассматривает вопрос о лишении компании лицензии. И единственное, что омрачает торжество правосудия, - сложность найти другую УК, которая взяла бы на себя опеку над домами проштрафившейся «управляйки». Они в массе своей старые, а потому требуют значительных расходов на их содержание.

Таким образом, со стороны Соколова было бы правильнее стимулировать ГЖИ к расширению такой практики работы с недобросовестными УК, чем толкать инспекцию на путь формального решения проблем, ударяющих чохом и по правым, и по виноватым. И «показательные выступления» и популистская риторика «о благе населения» здесь не прокатят. Нужна кропотливая и скрупулезная работа, нацеленная на результат.

Кстати, пока ГЖИ одной рукой сокращает УК, другой - выдает лицензии новым компаниям. Только за последнее время таковых оказалось более двадцати. Список пополнили ООО «УК «Альянс», ООО «УК «Модо комфорт», ООО «УК «Новый город», ООО «УК «Город 43» (все - в Кирове), ООО «ЖилРемСервис+» (посёлок Светлополянск Верхнекамского района), ООО «УК «ЖилСервис» (посёлок Демьяново Подосиновского района), ООО «Вертикаль» (Нолинск), ООО «Управдом» (Слободской), ИП Сергей Викторович Исупов (Киров), ООО «УК «Союз 43» (Киров), ООО «Союз управ­ляющих компаний 43» (Киров), ООО «Реал-Сервис» (Киров), ООО «УК «Старый город» (Слободской), ООО «ИТС» (Слободской), ООО «Мой дом» (г. Сосновка, Вятскополянский район), ООО «УК «Наша компания» (Вятские Поляны), МУП «ЖЭУ № 6» (Кирово-Чепецк), МУП «ГУЖЭК № 6» (Кирово-Чепецк), ООО «ЖКХ-Ремстройсервис» (Белая Холуница) и ООО «УК «Прикамье-Сервис» (г. Очёр, Пермский край).

Артём Обломов.