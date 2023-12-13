Гуманитарная партия удобрений Группы «Уралхим» для Зимбабве отправлена из Европы

Группа «Уралхим» сообщает, что гуманитарная партия удобрений объемом более 23 000 тонн для Зимбабве была полностью погружена на судно в портах Риги, Латвия, и Гента, Бельгия, и уже находится в пути до порта Бейра в Мозамбике. Оттуда удобрения будут доставлены в Зимбабве наземным транспортом.

Поставка, включающая хлористый калий и NPKS-удобрения, вновь осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки партии в рамках усилий Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Как и в случае с предыдущими совместными отправками, Группа «Уралхим» оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.

Партия для Зимбабве является четвертой безвозмездной поставкой удобрений Группы «Уралхим» в Африку. На сегодняшний день Группа на безвозмездной основе направила второму по численности населения континенту мира более 100 000 тонн удобрений. Более 77 000 тонн из этого объема были отправлены из портов и со складов Европейского Союза при поддержке ВПП — в Малави, в Кению и теперь в Зимбабве.

Группа «Уралхим» намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 000 тонн минеральных удобрений. Инициатива направлена на преодоление беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и предотвращение потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков. Она реализуется в соответствии с Целью №2 ООН в области устойчивого развития «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства».

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

Удобрения — неотъемлемая часть глобальной системы продбезопасности, устойчивость которой зависит от стабильного производства продовольствия. Являясь одним из ключевых поставщиков минеральных удобрений на международные рынки, в том числе в Африку, и как компания с благородной миссией преодолеть голод во всём мире, мы осознаем свою исключительную роль в обеспечении продовольственной безопасности в тех регионах, где люди сталкиваются с угрозами недостатка еды. Мы с нетерпением ожидаем момента, когда зимбабвийские фермеры получат наши удобрения, используют их должным образом и соберут богатый урожай.

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