Гуманитарная партия удобрений Группы «Уралхим» для Нигерии отправлена из Европы

Группа «Уралхим» сообщает, что гуманитарная партия объемом более 34 000 тонн калия была полностью погружена на судно в порту Вентспилса, Латвия, и уже находится в пути в Нигерию. Поставка вновь осуществляется при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которая зафрахтовала сухогруз для перевозки удобрений в рамках усилий Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Как и в случае с предыдущими совместными отправками, Группа «Уралхим» оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.

Партия для Нигерии является пятой гуманитарной поставкой удобрений Группы в Африку. С конца 2022 года Группа «Уралхим» бесплатно направила второму по численности населения континенту мира более 134 000 тонн удобрений. Более 111 000 тонн из этого объема были отправлены из портов и со складов Европейского Союза при поддержке ВПП — в Малави, Кению, Зимбабве и теперь в Нигерию.

Группа «Уралхим» намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 000 тонн минеральных удобрений. Инициатива направлена на преодоление беспрецедентного глобального продовольственного кризиса и предотвращение потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков. Она реализуется в соответствии с Целью №2 ООН в области устойчивого развития — «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства».

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

Удобрения — ключевой элемент продовольственной безопасности как на уровне отдельных стран, так и в глобальном масштабе. Примерно половина мирового населения зависит от продовольствия, произведенного при помощи удобрений. Нигерия, самая населенная страна Африки, столкнулась с существенным падением объемов производства сельхозпродукции, что поставило под угрозу благополучие большого количества ее жителей, особенно в сельских районах. Являясь компанией, стремящейся обеспечить каждого человека на Земле доступом к еде, мы благодарны за возможность помочь нигерийским фермерам повысить урожайность и нивелировать нехватку продовольствия.

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