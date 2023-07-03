Губернатора «пустили по бороде». Кировским чиновникам нет дела до безопасности детей?

Летние каникулы в полном разгаре. Июнь закончился, впереди еще два месяца безмятежной жизни школьников. Кто-то поедет в лагеря отдыха, кто-то - с родителями к морю. А кто-то останется предоставлен сам себе, без организованных форм досуга и без контроля взрослых. А значит, возрастает риск детского травматизма или даже, не приведи господи, гибели подростков.

Ещё перед началом каникул губернатор Александр Соколов обратил внимание кировского градоначальника Вячеслава Симакова на то, что в областном центре есть немало заброшенных зданий, в которых подростки могут травмироваться. По словам главы региона, нужно сделать всё возможное, чтобы дети не могли попасть в такие строения и получить травмы.

С момента этого поручения прошел месяц, однако, как выясняется, городские чиновники не торопятся его выполнить.

Поручение не выполнено

На оперативном совещании при губернаторе Кировской области Александре Соколове еще 5 июня было сказано, что в регионе выявлено около двух тысяч заброшенных объектов. На сегодня демонтировано 15 из них, обеспечена физическая безопасность 1438 объектов. Об этом доложила заместитель председателя правительства области Светлана Шумайлова.

Соколов на этом совещании обратил внимание городской власти на дом по ул. Преображенской (недалеко от ее пересечения с улицей Ленина). Доступ к зданию не ограничен, а состояние его таково, что там и взрослый может убиться. По словам Вячеслава Симакова, работы по ограничению проникновения в здание начаты.

Журналист «ВК» решил лично проверить, как глава администрации Кирова держит данное губернатору слово, и нашел, что он его не держит.

В доме, о котором говорил губернатор, я побывал ещё пять лет назад. Уже тогда он был расселён и зиял разбитыми окнами. Однако в одной из квартир на тот момент, по-видимому, ещё жили люди. В подъезде горел свет, а коммуникации (в том числе и газопровод), похоже, не были отключены или заблокированы.

Сегодня уже невооруженным глазом видно, что в доме никто не живет. Может быть, конечно, бомжи на втором этаже, в окнах которого видны занавески, свили там себе гнездо. Но подниматься на второй этаж по гнилой лестнице я не рискнул.

Проблем попасть в дом нет, он не огорожен, входы в подъезды не забиты досками, окна не закрыты щитами. Рядом - кучи мусора и битые стёкла.

Не знаю, блокирована ли подача в дом газа (допускаю, что да), вот только газопровод к нему не демонтирован и до задвижки (вентиля) в нём вполне может быть газ.

Но самое интересное - что рядом с этим аварийным строением находится детская площадка. Ее от него отделяет лишь невысокий забор из прутьев.

Не обнаружил я и следов работ по блокированию доступа к дому, о которых говорил Симаков. Поэтому задал себе вопрос, кто кому врет: Симаков Соколову или подчиненные главы администрации своему шефу?

А ведь это центр города. Что же творится там, где губернатор не ходит и не ездит? И тут на помощь пришло региональное отделение Общероссийского народного фронта.

ОНФ бьёт тревогу

На днях активисты опубликовали на своей странице в соцсети «ВКонтакте» следующее сообщение:

«В мае на улице 4-й пятилетки, 36, в Чистых прудах снесли двухэтажный аварийный дом. Сейчас на его месте свалка строительного мусора высотой более четырёх мет­ров. Под ногами - доски с гвоздями, стёкла и обломки кирпичей. И всё это находится в 200 метрах от школы № 39.

Попасть сюда может любой желающий, в том числе дети, так как территория не огорожена. Беспрепятственно зашли на объект и представители Молодёжного крыла Народного фронта.

Играть здесь опасно. Ребята могут порезаться о разбитые стёкла. В худшем случае - оказаться под строительными обломками.

Кроме того, свалка может в любой момент загореться, а огонь перекинется на рядом стоящие здания. В ста мет­рах - детская поликлиника и экологический пункт по сбору вторсырья.

Также на территории свалки стоит ещё один аварийный дом. Судя по граффити, в здании часто бывают подростки. Хотя нахождение здесь опасно: в полу сквозные дыры, несущие конструкции повреждены, из-за чего возможны обрушения».

А несколькими днями ранее общественники сообщили: «Пять лет назад на улице Полянской, 4, в Шутовщине (Федяковское сельское поселение. - авт.) должен был появиться пятиэтажный жилой дом. Однако застройщик обанкротился, строительство остановилось.

Сейчас зайти на территорию долгостроя может любой желающий. Это на себе проверили представители Молодёжного крыла Народного фронта. В деревянном заборе метровые дыры, объект никем не охраняется. Это и привлекает подростков.

Доступ к лестницам открыт, сами они шатаются. Можно подняться на самый верхний этаж и сорваться с высоты, так как стен нет.

Кроме того, на территории есть трансформаторная будка. Она открыта для посторонних лиц. Остается надеяться, что она не под напряжением.

Не понятно, почему истории с гибелью детей никого не учат. За такими объектами должен быть постоянный контроль. Мы направили обращение в прокуратуру - она может обязать собственника объекта исключить доступ посторонних».

Я не сомневаюсь, что прокуратура на обращение ОНФ отреагирует оперативно, а вот про муниципальных чиновников сказать так не могу.

И вообще, складывается впечатление, что, пока не произойдет трагедия, ни один сотрудник территориального управления или соответствующих отделов горадминистрации и пальцем о палец не ударит, чтобы исправить ситуацию.

Травматизм растёт

В народе говорят: «Дурак учится на своих ошибках, умный - на чужих». И тут не нужно быть Сократом, чтобы сказать, к какой категории относятся кировские чиновники. Ведь еще в августе прошлого года в Котельниче в неэксплуатируемом здании школы железобетонная плита перекрытия обрушилась на двух подростков - 14 и 16 лет. Один из них тогда погиб.

Суд, конечно, привлек владельца аварийного строения к уголовной ответственности. Но вина муниципальных служащих даже не рас­сматривалась. А ее нужно было обозначить.

Вообще, года не проходит, чтобы в разных уголках страны в подобного рода местах не случались ЧП с подростками. Как отмечает «Российская газета», за последние годы значительно выросло количество случаев гибели и травмирования детей на стройках, в заброшенных промзонах, аварийных бункерах и на бесхозных детских площадках.

С больной головы…

Но ни указание губернатора Кировской области, ни печальный опыт других регионов чиновникам не указ. Вместо работы по блокированию аварийных строений они решили переложить ответственность за безопасность детей и подростков на их родителей.

6 июня (сразу же после совещания у Соколова) на сайте кировской городской администрации было размещено обращение:

«Администрация города обращается с просьбой к родителям школьников внимательно относиться к тому, где находятся их дети, особенно если семья живет рядом с недостроенными или заброшенными зданиями.

Категорически запрещено проникновение в ветхие домо­владения, заброшенные дома и водонапорные башни, так как они представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, особенно детей.

Кроме того, в таких местах собираются бездомные, люди с неадекватным поведением, лица, употребляющие спиртные напитки, психотропные и наркотические средства, которые могут вовлечь других в их употребление.

Также категорически воспрещается проникать за ограждение строительных объектов! Научите детей говорить «нет» ребятам, которые хотят втянуть их в опасную ситуацию, например зовут посмотреть, что происходит на стройке, или разжечь костер, забраться на чердак дома и вылезти на крышу, спуститься в подвал заброшенного дома.

Эти несложные правила могут спасти жизнь вашего ребенка».

Что ж, писать правила для других, конечно, легче, и этим навыком наши чиновники овладели мастерски. Сложнее оторвать одно место от мягкого кресла и наконец-то сделать так, чтобы летний отдых для наших детей стал безопасным. Иначе не миновать трагедии.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора.