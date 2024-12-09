Губернатор обещал. Владимир Путин встретился с главой Кировской области

Фото kremlin.ru.

На прошлой неделе состоялась долгожданная встреча Президента РФ Владимира Путина и губернатора Кировской области Александра Соколова. Известно, что она должна была состояться ещё месяц назад, но глава государства не нашёл тогда времени для вятского назначенца. И вот «звёзды сошлись».

Правда, беседа Путина с кировским губернатором получилась уж слишком короткой. Время, потраченное на неё, не идёт ни в какое сравнение с аналогичными встречами Президента с главами других регионов. Было ли это следствием того, что вятский руководитель в излюбленной своей манере решил, глядя в глаза главе государства, выдать желаемое за действительное, или же в плотном графике президента для кировского чиновника места нашлось совсем немного, нам неизвестно. Хотя, судя по взглядам Путина, которые он периодически бросал на Соколова, первый вариант может быть вполне реальным.

Впрочем, судите сами. Стенограмма приводится по публикации официального сайта Президента Российской Федерации kremlin.ru.

В. Путин: Здравствуйте! Как дела, Александр Валентинович?

А. Соколов: Владимир Владимирович, добрый день!

Хочу рассказать о том, что получается, какие проблемы есть. Я уже третий год работаю в Кировской области, поэтому есть повод подвести некоторые итоги и рассказать о нашей жизни.

Если позволите, по некоторым вопросам необходим Ваш совет.

В. Путин: Пожалуйста.

А. Соколов: Как Вы и поручали, я глубоко погрузился во все проблемы региона, объехал все наши муниципалитеты - у нас их 45, 120 тысяч квадратных километров, в некоторых был уже три, четыре, шесть раз. Все уровни власти ориентируем на служение людям прежде всего. Результаты мы измеряем не в километрах, не в тоннах, а каким образом наши действия меняют подходы, как люди лучше от этого живут. И люди отвечают нам по этому поводу доверием. Это нам как раз и позволяет достигать тех результатов, которые я хотел бы Вам представить.

По итогам 2023 года у нас рост экономики - 104 процента. Это больше, чем в предыдущие годы, и выше среднероссийского.

С начала года промышленность выросла уже на 16 процентов. При этом рост идёт не только по обрабатывающей промышленности, но и в химии, деревообработке и, несмотря на то что мы северный регион, сельском хозяйстве. Мы очень хорошие позиции имеем по молочному животноводству.

В. Путин: Но как-то общий объём сельхозпродукции немножко припал.

А. Соколов: Чуть-чуть, да, упал, но молоко не падает у нас, молоко у нас растёт.

В. Путин: А почему по другим позициям снижение?

А. Соколов: Потому что по климату, у нас очень удачный был климат по урожаям 2022-2023 годов. А «молочка» всё-таки больше зависит от технологий. По молочному животноводству, по количеству молока мы растём.

Встречались с министром сельского хозяйства: если мы сможем наладить переработку, если будем осваивать зарубежные рынки, мы можем прибавить ещё процентов 15-20 к производству молока.

Уверенное развитие предприятий даёт возможность нам увеличивать заработную плату. По прошлому году - 18 процентов, в этом году идём теми же темпами. Поэтому люди, которые работают, - у нас дефицит, не безработица, а, наоборот, не хватает кадров - получают нормальную заработную плату.

Произошло очень серьёзное оживление строительной отрасли. В прошлом году - рост 128 процентов. Используем механизм комплексного развития территорий, для того чтобы у нас строили не только «человейники», а чтобы сразу были и сдавались социальные объекты.

На сегодняшний день мы полностью выполняем программу по обеспечению жильём детей-сирот год в год, очереди нет.

В этом году закрыли все вопросы по обманутым дольщикам. Сейчас очень активно работаем по аварийному жилью, по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Фото kremlin.ru.

В. Путин: Много ещё осталось «аварийки»?

А. Соколов: Полторы тысячи человек. В основном закончим в этом году, останется три небольших дома. В начале следующего года их запустим, они маленькие - по 500-600 квадратных метров, совсем небольшие.

Развитие экономики обеспечило рост собственных доходов: за два года - 23 процента рост, 13,5 миллиарда рублей. В этом году продолжаем в том же духе. За первое полугодие - плюс четыре миллиарда. Надеемся, что к концу года тоже будет рост.

По национальным проектам: у нас идёт большое строительство прежде всего объектов образования, в 2023 году [построено] три школы.

В. Путин: Это вопрос, который требует особого внимания с Вашей стороны.

А. Соколов: Да, безусловно. Очень много в области зданий, школ, детских садов, которые требуют капитального ремонта.

А. Соколов: Мы до 2030 года поставили задачу - привести в порядок всю инфраструктуру детства, включая детские сады, школы, дополнительное образование, спортивные и культурные учреждения.

В. Путин: Если был такой накопленный негатив, то у нас же целые большие программы на федеральном уровне. Вам правительство помогает?

А. Соколов: Да, помогает. У нас в этом году шесть школ [прошли] полный капитальный ремонт.

Самый главный вызов, который сейчас стоит перед регионом, - это сокращение населения. У нас население стареет, смертность вдвое превышает рождение. Мы поставили себе задачу эту ситуацию переломить, по крайней мере, в корне изменить.

Поэтому сейчас главные цели новой стратегии социально-экономического развития, которую мы принимаем, обозначили следующим образом: высокое качество жизни, комфорт и благополучие семей Кировской области, потому что именно семьи - это тот институт, который создаётся для того, чтобы рождались дети.

В целях повышения рождаемости принимаем в том числе и точечные меры. Например, у нас есть уникальная мера, которая сейчас действует только в нашем регионе: мы ввели доплату мамам за рождение первенцев - год платим им зарплату среднюю по региону.

Проходило заседание Ассоциации законодательных собраний Приволжского округа. В решении эту меру оценили, рекомендовали всем регионам к ней отнестись [внимательно], постараться принять. Задача - снизить возраст рождения первого ребёнка. Чем раньше появляется первый ребёнок, тем больше шансов, что будет второй и третий.

В. Путин: Конечно.

А. Соколов: По этому пути мы идём. Пока рано смотреть - только первый год запустили, но в процентном соотношении первых детей уже стало больше.

Понимаем, что для сегодняшнего поколения молодёжи очень важна вся современная инфраструктура. В этом году 650 лет городу Кирову. Юбилей стал инструментом, который даёт людям возможность поверить и почувствовать, что изменения к лучшему возможны и реальны. Главным подарком горожанам стало глобальное благоустройство города.

Мы отремонтировали аэропорт, вокзалы, улицы, дома, памятники - тысячу объектов мы сделали за полтора года, создали новые пространства. Очень хорошо, что включился в это бизнес. Есть новая реконструированная площадь: в этом году поставили памятник Александру Невскому, площадь назвали его же именем. Это внебюджетные средства полностью. Появилось несколько таких пространств, которые помог сделать бизнес.

В. Путин: Газификация как идёт?

А. Соколов: Газификация у нас [идёт] следующим образом. Вы мне поручали заняться этим вопросом. В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме мы с председателем правления «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером подписали уточнённую программу газификации, увеличили в пять раз сумму, которую будет вкладывать «Газпром», - с шести миллиардов до 31 [миллиарда].

Вокруг Кирова, практически в большом Кирове, слободы и посёлки не были газифицированы. Мы полностью газифицировали два района. Весь юго-запад, [районы] на юге области будут газифицированы.

Кроме того, мы сейчас приступили к разработке новой программы, по которой вся Кировская область будет газифицирована.

В. Путин: До 2029 года?

А. Соколов: Да. Мы с Сергеем Вадимовичем Густовым фактически этот план [проработали]…

В. Путин: Всей области?

А. Соколов: Да, у нас газ будет в каждом районе области.

В. Путин: Отлично.

<…>

А вы заметили, как неожиданно обрывается стенограмма встречи Президента с губернатором? Ведь обсуждение газификации области не смотрится логичным завершением беседы? А где же пожелание успеха в дальнейшей работе, обещание помощи со стороны федерального центра? Их нет.

Думается, Путин обладает информацией о положении дел в Кировской области не только со слов губернатора или отчётов региональных чиновников. Есть у него и реальные цифры, и они его совсем не радуют.

А со следующего, 2025 года губернаторам «водить за нос» федеральную власть будет ещё сложнее. Вступят в силу новые показатели эффективности работы глав субъектов РФ и заработают в каждом регионе губернаторские цифровые платформы (подробнее читайте об этом на с. 2 этого номера «Вятского края»).

И тогда, если не выполнены нацпроекты, доложить об обратном станет невозможно. Если есть проблема с переселением граждан из аварийного жилья, то её уже не скрыть. Если на капремонт школ у региона сил не хватает, то несбыточные обещания никто и слушать не будет.

Иван ТРОФИМОВ.