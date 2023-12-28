Группа «Уралхим» представляет новые продукты для рынков России, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии

Группа «Уралхим» расширяет продуктовый портфель для выхода на новые рынки сбыта и увеличения объемов продаж. По итогам 2023 года «Уралхим» выполнил более 70 полевых испытаний новых продуктов с целью расширения объемов продаж действующей продуктовой линейки. В портфеле Компании появилось 15 новых продуктов, пять — в стадии разработки.

С целью удовлетворения спроса и расширения клиентской базы в 2023 году стартовали продажи семи новых марок NPK под высокомаржинальные сельскохозяйственные продукты для рынков Латинской Америки: Бразилии, Колумбии и Венесуэлы. Проработаны марки NPK, направленные на расширение рынков сбыта за счет новых стран Латинской Америки. Также проведены опытно-промышленные испытания по выпуску марки NPK голубого цвета, предназначенной для рынков Юго-Восточной Азии: для Индонезии и Филиппин.

Расширена премиальная линейки NPK SOLAR: разработаны марки с добавлением аминокислот и стимуляторов, способствующих более активному развитию растений, и с биологически поверхностно-активными веществами, способствующими более длительному удержанию удобрения на листе, что повышает эффективность листовой подкормки.

Расширяется линейка жидких продуктов — стартовало производство «МикроСолар Жидкий Бор» и премиального «МикроСолар Жидкий Цинк», который востребован на российском рынке и в странах СНГ и позволит продвинуть пакетные продажи с NPK SOLAR.

«Уралхим» первым в России выпустил на рынок биоминеральное удобрение «МультиСтарт», в 2023 году расширив спектр культур для его применения. Проведено около 20 полевых испытаний, по каждому из опытов получены прибавки урожайности и доказана эффективность продукта по сравнению со стандартными NPK/NPKS, представленными на рынке. Так, испытания в Дагестане показали прибавку урожайности бахчевых культур: дыни — 24%, арбуза — 22%; овощных культур: томата — 22% капусты — 12%. Планируется дальнейшее расширение линейки «МультиСтарт».

«Уралхим» первым среди производителей удобрений протестировал внесение удобрений посредством БПЛА, что позволяет вносить их без привязки к наличию необходимых условий для выезда в поле.

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