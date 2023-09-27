Группа «Сельмаш» регулярно отправляет помощь на Донбасс





Очередная партия гуманитарного груза доставлена в Донецкую Народную Республику. Наши бойцы получили необходимые стройматериалы и оснащение для учебного центра.





Более ста тонн строительных материалов, инструментов, пиломатериалов, элементов специальной экипировки и квадрокоптеры доставлены в ДНР с начала проведения специальной военной операции.

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