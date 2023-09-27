Группа «Сельмаш» регулярно отправляет помощь на Донбасс

ОБЩЕСТВО

27 сентября 2023 68 0
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Очередная партия гуманитарного груза доставлена в Донецкую Народную Республику. Наши бойцы получили необходимые стройматериалы и оснащение для учебного центра.

 

Более ста тонн строительных материалов, инструментов, пиломатериалов, элементов специальной экипировки и квадрокоптеры доставлены в ДНР с начала проведения специальной военной операции.

 

Видео можно посмотреть здесь.

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