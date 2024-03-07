Группа «Сельмаш» направила гуманитарную помощь на Донбасс

На этой неделе автомобили с гуманитарной помощью отправили в зону проведения СВО. Помощь от Группы «Сельмаш» в виде нескольких десятков тонн груза получат бойцы на передовой и на освобождённых территориях.

В одной из фур около 20 тонн груза. Это деревянные плиты МДФ, брус, крепёж, различные стройматериалы. Все эти материалы постоянно требуются для строительства окопов и блиндажей. Также в составе груза будут доставлены электротовары.

Ещё одна фура везет на Донбасс груз для военнослужащих, недавно отправившихся в зону СВО из Кировской области. В основном, на её борту также стройматериалы.

Кстати, наши бойцы получат не только материальные ценности. Накануне отправки автомобилей, дети сотрудников завода «Сельмаш» подготовили для солдат душевные пожелания и рисунки, на большинстве из которых отображена радость от скорой победы.

Это уже не первый гуманитарный конвой, сформированный силами «Группы «Сельмаш» для бойцов на Донбассе. «Мы включились в эту работу с начала СВО. В ДНР мы сами собираем и доставляем гуманитарные грузы, стройматериалы, инструменты, спецэкипировку, квадрокоптеры», - рассказал руководитель Группы Александр Чурин.

Л. СЕМЁНОВА.

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